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Новости Война
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Войска РФ избрали тактику ударов баллистикой из оккупированного Крыма из-за особенностей этого вооружения, - ОК "Південь"

Війська РФ обрали тактику ударів балістикою з окупованого Криму через особливості цього озброєння

Войска РФ выбрали тактику баллистических атак по Украине из оккупированного Крыма в первую очередь из-за особенностей баллистического вооружения.

Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Враг выбрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это разные платформы. В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", - отметил он.

По словам Плетенчука, такая тактика прежде всего объясняется особенностями баллистического вооружения.

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"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно, время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на свертывание - еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику - и скорость другая, и время на реакцию меньше", - пояснил спикер.

Он добавил, что прежде всего опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, вечером 29 апреля россияне нанесли по Одессе удар ракетой, которая содержала шрапнель, чтобы поразить как можно большее количество людей.

Автор: 

обстрел (26928) баллистические ракеты (366) Плетенчук Дмитрий (162)


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Топ комментарии
+8
Вони обрали Іскандер тому, що він у них є. І ракет до ньго не на діва- три тижні по Арєтшвичу і не на місяць - два по Буданову.
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04.05.2024 20:05
+8
Ми б теж вибрали балістіку якби вона у нас була, а поки маємо Зеленського, то буде тільки асфальт.
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04.05.2024 20:30
+4
Ну так вже ж отримали ATACMS? Так чого ви чекаєте? Міст чого досі стоїть?
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04.05.2024 20:06
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Вони обрали Іскандер тому, що він у них є. І ракет до ньго не на діва- три тижні по Арєтшвичу і не на місяць - два по Буданову.
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04.05.2024 20:05 Ответить
Ну так вже ж отримали ATACMS? Так чого ви чекаєте? Міст чого досі стоїть?
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04.05.2024 20:06 Ответить
Укрпошта випустить марку з підірваним мостом
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04.05.2024 20:35 Ответить
Ви дійсно вважаєте міст першочерговою ціллю? Який сенс (крім символічного) має значення знищення цього мосту саме зараз? Якби відбувався наступ на Крим, то можна погодитись. А так у кацапні безліч шляхів постачання: наземний, повітряний, морський! Так що вирішує міст? Ви читали скільки вибухівки закладали перший раз? 21 тонну. Чули німецьких генералів, скільки Таурусів потрібно? 60. Так у Тауруса бойова частина у два рази більша за ATACMS, до того ж вона бетонобійна. А скільки потрібно ATACMS? 200-300? У Криму закінчились, аеродроми, війскові бази, склади ***********, бази ПММ, для знищення яких достатньо невеликої кількості ракет? Чому ви вперлися у цей міст? І до того ж поки що я чув лише про ATACMS з касетною бойовою частиною. Ними можно хіба що асфальтове покриття подряпати.
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04.05.2024 21:05 Ответить
Який ще наземний? На мапу подивитесь. Іскандери літаками? Що, з дуба впали? Морський - мало вже потопили лоханок дронами? Мозок включить. Достатньо одну опору зруйнувати - мосту кінець. Які ще 60 Таурусів? Може 6000?
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04.05.2024 21:40 Ответить
Ми б теж вибрали балістіку якби вона у нас була, а поки маємо Зеленського, то буде тільки асфальт.
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04.05.2024 20:30 Ответить
"а поки маємо Зеленського"
Як казав один персонаж фільму, якого в грі змусили бути конем: "Должен сказать, что пєсок плохая замєна овсу"
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04.05.2024 20:51 Ответить
Таке пояснення і коню зрозуміле. Розвідка і знищення цих пускових разом з ракетами в місцях їх базування. Крим це не сибір. Для цього і дали атакамси.
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04.05.2024 20:32 Ответить
Ну щось там тварожнікоф зі своїми кураторами з кремлю не домовився.
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04.05.2024 20:37 Ответить
Нам розповідають, що пускові такі маленькі, що їх неможливо побачити ні з літака ні зі супутника, неможливо виявити їх місце зберігання, що би вдарити туди. Щось не віриться, що американські розвідники, які літають біля Криму й над ним, їх не фіксують. Мабуть нам просто не дають розвіддані.
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04.05.2024 20:45 Ответить
І що з чим треба лізти на телемарафон? І дурню зрозуміло, що б'ють чим є і що наносить найбільшу шкоду!
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04.05.2024 20:56 Ответить
А хіба ви не знаєте, що коли на гівномарафоні "насєлєнію" пояснюють, чим його (насєлєніє) вбивають та калічать, і чому саме цим, а не чимось іншим, то воно (насєлєніє) відчуває велике полегшення? Особливо ті, кого покалічило (вбиті вже нічого не відчувають).
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04.05.2024 22:07 Ответить
 
 