Войска РФ избрали тактику ударов баллистикой из оккупированного Крыма из-за особенностей этого вооружения, - ОК "Південь"

Войска РФ выбрали тактику баллистических атак по Украине из оккупированного Крыма в первую очередь из-за особенностей баллистического вооружения.

Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Враг выбрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это разные платформы. В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", - отметил он.

По словам Плетенчука, такая тактика прежде всего объясняется особенностями баллистического вооружения.

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"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно, время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на свертывание - еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику - и скорость другая, и время на реакцию меньше", - пояснил спикер.

Он добавил, что прежде всего опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, вечером 29 апреля россияне нанесли по Одессе удар ракетой, которая содержала шрапнель, чтобы поразить как можно большее количество людей.