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Новости Война
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Армия РФ использует оккупированную ЗАЭС как военный плацдарм: наблюдатели МАГАТЭ слышали 100 выстрелов за сутки, - Гросси

Армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм: спостерігачі МАГАТЕ чули 100 пострілів за добу

30 апреля днем команда Международного агентства по атомной энергии на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции слышала более 100 выстрелов в течение суток, осуществленных российскими военными.

Об этом заявил Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Эта последняя военная деятельность на станции иллюстрирует постоянную нестабильную ситуацию, которая создает серьезные вызовы ядерной безопасности и безопасности для этого крупного ядерного объекта", - сказал Гросси.

Также смотрите: Россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС, - ГУР МО. ВИДЕО

МАГАТЭ также известно о том, что возле 6-го энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников. Почти ежедневно поступают данные о военной деятельности на разных расстояниях от ЗАЭС.

Команда Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье (ИСАМЗ) на этой неделе продолжила обсуждение с ЗАЭС ремонтных работ, запланированных на 2024 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, однако в последние дни атаки беспилотников на станцию прекратились, - Гросси

Кроме того, специалисты ЗАЭС рассказали МАГАТЭ, что в середине мая состоятся аварийные учения по сценарию, связанному с системами охлаждения на площадке, и представители страны-агрессора допустят их, чтобы наблюдать за процессом.

Автор: 

Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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Всі міжнародні організації мають такий же вплив на світову політику як Тузік в своїй будці
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05.05.2024 00:04 Ответить
@лядь да вони два роки Нікополь кошмарять, і знову про москалів майже не слова бо ось це "On Thursday, the ZNPP informed the IAEA experts that Russian Federation troops were engaging with drones near the ZNPP training centre and that there was no damage nor any casualties." - можна розцінювати як хош але не як російську агресію
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05.05.2024 00:18 Ответить
Ну і шо тепер Гросся?
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05.05.2024 00:35 Ответить
Він сьогодні раптом тверезий і нарешті відкрив очі? Чи кремляді не перерахували грошей цій "шановній міжнародній" організації для того, щоб вона й далі нічого не помічала?
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05.05.2024 00:52 Ответить
ни о чём. В четверг ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что российские войска ведут бой с беспилотниками возле учебного центра ЗАЭС, разрушений и жертв нет. У экспертов МАГАТЭ не было возможности подтвердить наличие дронов..... https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-226-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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05.05.2024 08:19 Ответить
 
 