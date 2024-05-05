Армия РФ использует оккупированную ЗАЭС как военный плацдарм: наблюдатели МАГАТЭ слышали 100 выстрелов за сутки, - Гросси

30 апреля днем команда Международного агентства по атомной энергии на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции слышала более 100 выстрелов в течение суток, осуществленных российскими военными.

Об этом заявил Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Эта последняя военная деятельность на станции иллюстрирует постоянную нестабильную ситуацию, которая создает серьезные вызовы ядерной безопасности и безопасности для этого крупного ядерного объекта", - сказал Гросси.

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МАГАТЭ также известно о том, что возле 6-го энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников. Почти ежедневно поступают данные о военной деятельности на разных расстояниях от ЗАЭС.

Команда Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье (ИСАМЗ) на этой неделе продолжила обсуждение с ЗАЭС ремонтных работ, запланированных на 2024 год.

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Кроме того, специалисты ЗАЭС рассказали МАГАТЭ, что в середине мая состоятся аварийные учения по сценарию, связанному с системами охлаждения на площадке, и представители страны-агрессора допустят их, чтобы наблюдать за процессом.