Боррель: РФ является самой большой угрозой для Европы. Европейцы должны знать, что российские войска могут находиться на границах Польши

Россия является самой большой экзистеционной угрозой для Европы.

Об этом во время выступления в Оксфордском университете относительно ситуации по безопасности в мире заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Путин является экзистенциальной угрозой для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, - является чем-то таким, о чем европейцы должны знать", - отметил руководитель дипломатической службы ЕС.

Он отметил, что европейцы хотели создать вокруг себя круг друзей, вместо этого они получили огненный круг, который тянется от стран Сахель до Ближнего Востока, от Кавказа до нынешнего поля боя в Украине. По его словам, международная система, которая сложилась после "холодной войны", больше не существует. Америка утратила свой статус гегемона, и многосторонний порядок, сложившийся после 1945 года, теряет свои основы. В этих условиях, по словам Борреля, реальна угроза, что сама Европа, какой её знают сегодня, может умереть, что требует немедленных действий от европейцев.

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"Прежде всего мы должны сделать четкую оценку относительно опасности со стороны России, именно Россия считается самой большой экзистенциальной угрозой для Европы. Возможно, не все в Европейском совете с этим согласны, но большинство поддерживают эту идею. Россия является экзистенциальной угрозой для нас, и мы обязаны иметь открытые глаза в оценках этого риска", - сказал высокий представитель ЕС.

Он отметил, что под руководством Путина Россия вернулась к империалистическому пониманию мира. По его мнению, имперская Россия царских времен и времен советской империи были реабилитированы Путиным, который грезил ее прежними размерами и влияниями.

"Это была Грузия в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции по безопасности в Мюнхене, - то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать", - сказал Боррель.

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Он отметил, что Европа разработала модель взаимоотношений на основе сотрудничества и взаимной экономической зависимости. Внутри ЕС это имело большой успех и позволило обеспечить 70 лет мира между европейскими странами. Европейцы были убеждены, что такая взаимная зависимость может привести также к политическим изменениям в России и даже в Китае. Но такое убеждение было ошибочным, и такие изменения не произошли. В столкновении с российским авторитаризмом взаимная зависимость не принесла мира. Напротив, она превратилась в зависимость, в частности, от ископаемого топлива, и эта зависимость была превращена в оружие.

По убеждению высокого представителя ЕС, все больше европейских лидеров осознают эту угрозу. Даже президент Франции Эмануэль Макрон, который всегда призывал "не унижать Россию", предупреждает о глобальных последствиях, если России удастся победить в Украине. Такие предупреждения звучат и от других стран мира, например, из Японии.

Но в самом Европейском Союзе, заметил Боррель, не все разделяют такую оценку. Некоторые из европейских лидеров заявляют, что Россия не является для них экзистенциальной угрозой, наоборот, они считают Россию "добрым другом".

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"Европейский Союз руководствуется большинством, наша политика в отношении России всегда находится под угрозой, когда одного голоса достаточно для вето, - как это (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан доказал, когда задержал наш недавний пакет помощи для Украины. В то же время в Соединенных Штатах политическая поляризация задержала пакет военной помощи (для Украины) на полгода. В разгар войны полгода - это очень много времени. Это может равняться разнице между победой и поражением в войне", - подчеркнул Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Путин может отложить любое решение о завершении войны в Украине по крайней мере до президентских выборов в США.