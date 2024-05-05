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Новости Война
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Боррель: РФ является самой большой угрозой для Европы. Европейцы должны знать, что российские войска могут находиться на границах Польши

Боррель: РФ є найбільшою загрозою для Європи. Європейці мають знати, що російські війська можуть бути на кордонах Польщі

Россия является самой большой экзистеционной угрозой для Европы.

Об этом во время выступления в Оксфордском университете относительно ситуации по безопасности в мире заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Путин является экзистенциальной угрозой для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, - является чем-то таким, о чем европейцы должны знать", - отметил руководитель дипломатической службы ЕС.

Он отметил, что европейцы хотели создать вокруг себя круг друзей, вместо этого они получили огненный круг, который тянется от стран Сахель до Ближнего Востока, от Кавказа до нынешнего поля боя в Украине. По его словам, международная система, которая сложилась после "холодной войны", больше не существует. Америка утратила свой статус гегемона, и многосторонний порядок, сложившийся после 1945 года, теряет свои основы. В этих условиях, по словам Борреля, реальна угроза, что сама Европа, какой её знают сегодня, может умереть, что требует немедленных действий от европейцев.

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"Прежде всего мы должны сделать четкую оценку относительно опасности со стороны России, именно Россия считается самой большой экзистенциальной угрозой для Европы. Возможно, не все в Европейском совете с этим согласны, но большинство поддерживают эту идею. Россия является экзистенциальной угрозой для нас, и мы обязаны иметь открытые глаза в оценках этого риска", - сказал высокий представитель ЕС.

Он отметил, что под руководством Путина Россия вернулась к империалистическому пониманию мира. По его мнению, имперская Россия царских времен и времен советской империи были реабилитированы Путиным, который грезил ее прежними размерами и влияниями.

"Это была Грузия в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции по безопасности в Мюнхене, - то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать", - сказал Боррель.

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Он отметил, что Европа разработала модель взаимоотношений на основе сотрудничества и взаимной экономической зависимости. Внутри ЕС это имело большой успех и позволило обеспечить 70 лет мира между европейскими странами. Европейцы были убеждены, что такая взаимная зависимость может привести также к политическим изменениям в России и даже в Китае. Но такое убеждение было ошибочным, и такие изменения не произошли. В столкновении с российским авторитаризмом взаимная зависимость не принесла мира. Напротив, она превратилась в зависимость, в частности, от ископаемого топлива, и эта зависимость была превращена в оружие.

По убеждению высокого представителя ЕС, все больше европейских лидеров осознают эту угрозу. Даже президент Франции Эмануэль Макрон, который всегда призывал "не унижать Россию", предупреждает о глобальных последствиях, если России удастся победить в Украине. Такие предупреждения звучат и от других стран мира, например, из Японии.

Но в самом Европейском Союзе, заметил Боррель, не все разделяют такую оценку. Некоторые из европейских лидеров заявляют, что Россия не является для них экзистенциальной угрозой, наоборот, они считают Россию "добрым другом".

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"Европейский Союз руководствуется большинством, наша политика в отношении России всегда находится под угрозой, когда одного голоса достаточно для вето, - как это (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан доказал, когда задержал наш недавний пакет помощи для Украины. В то же время в Соединенных Штатах политическая поляризация задержала пакет военной помощи (для Украины) на полгода. В разгар войны полгода - это очень много времени. Это может равняться разнице между победой и поражением в войне", - подчеркнул Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Путин может отложить любое решение о завершении войны в Украине по крайней мере до президентских выборов в США.

Автор: 

россия (95372) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
високий представник забув зазначити одне дуже важливе: треба перестати п^^діти і почати нарешті діяти.

Для початку, визнати парашу країною-терористом і розірвати дипломатичні стосунки на рівні всього ЄС.
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05.05.2024 00:49
+3
Хєрмери їх заблокують. Їм перемайтися нема потреби.
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05.05.2024 00:31
+3
калінінград межує з Польщею.
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05.05.2024 01:27
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Правила форума Совет форумчан
Хєрмери їх заблокують. Їм перемайтися нема потреби.
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05.05.2024 00:31 Ответить
Та на кордонах Берліну! Що там Польща!
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05.05.2024 00:43 Ответить
високий представник забув зазначити одне дуже важливе: треба перестати п^^діти і почати нарешті діяти.

Для початку, визнати парашу країною-терористом і розірвати дипломатичні стосунки на рівні всього ЄС.
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05.05.2024 00:49 Ответить
Не будуть вони на кордоні з Польщею,це вже зрозуміло, але казати таке дійсно потрібно.
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05.05.2024 01:03 Ответить
калінінград межує з Польщею.
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05.05.2024 01:27 Ответить
Ну він же не про це,ви ж розумієте
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05.05.2024 01:28 Ответить
кажучи про кордони Польщі, можливо цей "барель" завуальовано прикриває нову Берлінську стіну???
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05.05.2024 08:24 Ответить
Україна в жодному випадку буде з європейського боку тої гіпотетичної "стіни".
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05.05.2024 08:37 Ответить
Україна в жодному випадку буде...за словом "буде" для України і її народу більше,як 30 років Незалежності захована ,як за "гіпотетичною ширмою" велика ,лицемірна брехня і авантюра світових аферистів , в реальному вимірі Україна є територія, котра крок за кроком щодня знищується.Це результат "гіпотетичного" "буде" ,котре може привести до цілком можливого і реального "була" .
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05.05.2024 08:45 Ответить
Хочу нагадати,скільки всього пережила українська нація та земля,так що всі ці "поховання" можеш собі засунути в...ну ти мене зрозумів,а Україна-була,є й буде,тепер вже остаточно у сім"ї європейських народів,так що твої скигли вам не допоможуть.
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05.05.2024 09:03 Ответить
Христос Воскрес!Дасть Бог Воскресне Україна.А поки що є реалії України а є ще (скигли).
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05.05.2024 09:44 Ответить
Воістину Воскрес!
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05.05.2024 09:53 Ответить
******** ета не расія типу...
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05.05.2024 07:18 Ответить
Він наголосив, що європейці хотіли створити навколо себе коло друзів, натомість вони отримали вогняне коло, яке тягнеться від країн Сахель до Близького Сходу, від Кавказу до нинішнього поля бою в Україні. Джерело:
К этому привела глупейшая политика Запада, которые ведут себя точно так же как русские. Необъяснимое желание всех контролировать, навязать свое видение как должно быть, "сделать другом" в самом идиотском понимании этого слова. У гегемонов привычка думать, что у других не может быть своего мнения.
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05.05.2024 02:05 Ответить
Отут би дужику і рвати телняшку, патріоту і борцуну
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05.05.2024 07:06 Ответить
убивця вже в домі, а дехто досі в задумі чи він родич і чиє ліжко ближче до дверей...
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05.05.2024 08:21 Ответить
А тепер моделюємо ситуацію. підри захоплюють Україну, росія автоматично стає світовим лідером з виробництва пшениці. Зараз підри активно освоюють африку витісняючи францію і сша з континенту. Потім росія зупиняє поставки пшениці до ряду африканських країн і роздмухує там війни. Внаслідок голоду і воєн відбувається шалений наплив біженців із Африки у ЄС, що суттєво вдарить по рівню життя у ЄС. Як ви думаєте, аби зупинити нашєстя цієї "сарани", що будуть робити європейці? Вихід тільки один - домовлятися з росією аби це все зупинити. Тобто смерть Євросоюзу від виконання хотєлок москви, можна досягти навіть без воєнних дій.
І це я ще не розказав ситуацію, як швидко зміниться політичний ландшафт Європи від підходу росії до польщі, коли європейці зрозуміють, що вони не хочуть воєн у себе в країнах і будуть голосувати за проросійських політиків які обіцятимуть "пєрєстать стрєлять" в обмін на зруйнування ЄС через дружбу з росією.
Корочє, ті хто мріє аби Україна програла війну аби пошвидше втікти у ЄС, для вас дуже хєрові новини.
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05.05.2024 08:50 Ответить
Та бог з нею, з Африкою і домовлялками з РФ! Півтора мільярди китайців розлюбили рис, а полюбили укрпінську пшеницю! Тому вони і намагаються підтримувати росіян, вважаючи, що РФ переможе.
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05.05.2024 14:22 Ответить
Великобританія та Франція оголосили війну гітлерівській Германії. Могли вони виграти війну після 1939 року ? НІ. відповідь НІ. Ніколи. Так і сталось. Франція стала на коліна. Британці сховались на островах на деякий час. А далі гітлер зробив фатальні помилки. Германія 1939 р = росції 2022 р. Але Україна - це не Франція та Британія. Навіть того часу. То зараз Європа ще довго буде дивитись ? Довго буде шукати слова, щоб не повторюватись. Європа вже перейшла від стурбованності до визнання, що війна вже в Європі. Досить слів. Невже Україна - це відкуп від війни на кілька років ?
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05.05.2024 10:19 Ответить
Путлер в любой момент может закончить войну,но никогда не захочет!!!Эта война имеет цель,которую озвучивал многократно её тот,кто начал.Подготовка для этой цели началась с отхода от власти Ельцина в рф. Для этого надо было навести *порядок* в самой рф(2 года),а затем начать принимать своё главное оружие - природные богатства рф.Вся Европа погрузилась очень быстро в экономическую зависимость от них.Торговля газом и лоббирование интересов путлера главами европейских государств,особенно ФРГ,дало возможность ему озвучить открыто свои планы на Мюнхеннской конференции.Баррель абсолютно прав,с захватом Украины этим идиотом,главным его оружием будет не ядерное оружие,ни природный газ или нефть,а зерновые(хлеб).Империя, которую воссоздаёт и расширяят рф,как и любой другой свойственно расширятся - это мировое зло!!! Росиянам на сегодня не свойственны другие взгляды,как имперские.Поэтому там авториторизм был,есть и останется,пока империя не рухнит.Ставить себя в зависимость - это помогать распространению зла.Борьба от этого не только в защите (НАТО,объединённые союзы и т.п.).а в первую очередь в полной экономической изоляции рф.Западу ещё в 2005г. после Майдана, впервые когда в Украине заговорили о демократии,и прошёл третий тур демократических выборов,надо было активно способствовать Украине вступить в ЕС,а не жить только трафаретными нормами и, самое страшное, заниматься личным обогащением руководства некоторых стран ЕС, взяв главное оружие рф в собственные руки (росийский газ)Недопустимой ошибкой Запада - несвоевременное выделение оружия Украине.Это надо было делать вовремя, в 2014г.Демократия-это прогресс человечества,но у неё есть пока существенный недостаток - бюрократизм.Факты вещь упрямая.Рашизм начал созревать в 2002 и его прорвало в 2014г.
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05.05.2024 11:29 Ответить
 
 