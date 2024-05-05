Rheinmetall поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов, в том числе - прототипы артснарядов с дальностью 100 км, - гендиректор Паппергер

В этом году немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в Украину "сотни тысяч" боеприпасов, среди которых - прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt, об этом сообщил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Как отметил Паппергер, сейчас концерн сосредоточен, среди прочего, на производстве артиллерийских боеприпасов.

"Артиллерия меняет правила", - отметил он, имея в виду войну в Украине.

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Гендиректор Rheinmetall сообщил, что в этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов: среди прочего - прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Технику должны передать в течение 2024 года.

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