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Новости
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Rheinmetall поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов, в том числе - прототипы артснарядов с дальностью 100 км, - гендиректор Паппергер

паппергер,армін

В этом году немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в Украину "сотни тысяч" боеприпасов, среди которых - прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt, об этом сообщил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Как отметил Паппергер, сейчас концерн сосредоточен, среди прочего, на производстве артиллерийских боеприпасов.

"Артиллерия меняет правила", - отметил он, имея в виду войну в Украине.

Также читайте: Запад не готов к конвенционной войне. Нужно увеличить оборонительные расходы, - председатель Rheinmetall Паппергер

Гендиректор Rheinmetall сообщил, что в этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов: среди прочего - прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Технику должны передать в течение 2024 года.

Также читайте: Главе Rheinmetall Паппергеру из-за помощи Украине подожгли дачу в Германии, - Bild

Автор: 

боеприпасы (2330) Германия (6930) Rheinmetall (78)


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Топ комментарии
+40
"Прототип" - це непогано! Цим "Рейнметал" офіційно заявляє про направлення експериментальних снарядів на випробування в бойових умовах до України Це дорогого коштує! І кацапи будуть "рєпу чесать" - чого очікувать!
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05.05.2024 19:42
+29
ОГО!

Виробники добре знають, як треба просувати свій бізнес, і на відміну від політиків типу Шольца, розуміють, що не існує ліпшої реклами у наш час, ніж кількість зашквареної русні!

Відтак, логотип на снарядах "Протестовано на росіянах" буде найліпшим маркетинговим кроком! Це на додаток до безкоштовності випробувань!

Дякуємо!
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05.05.2024 19:55
+22
німецьке "поставить" дорожче за зеленське "поставили"
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05.05.2024 20:01
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Яка гарна обіцянка
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05.05.2024 19:39 Ответить
Обіцянка - цяцянка?!
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05.05.2024 19:42 Ответить
« Поставить»!?!

бла бла бла …
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05.05.2024 19:54 Ответить
20 бронемашин до кінця року?

Оце так поставка!
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05.05.2024 19:56 Ответить
Україна завжди має право відмовитися від доставки.
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05.05.2024 20:48 Ответить
німецьке "поставить" дорожче за зеленське "поставили"
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05.05.2024 20:01 Ответить
схоже на помсту, можливо у ІІ світову війну, родичів гендиректора оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер дуже засмутили руські вояки
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05.05.2024 20:44 Ответить
Йому кацапи в Німеччині спалили заміській будинок недавно. . Тому , гендир. й так має привід ..
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05.05.2024 21:00 Ответить
за те й спалили, що Rheinmetall дуже активно включився у постачання зброї
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05.05.2024 23:12 Ответить
Який рік ми слухаємо обіцянки і мега проєкти від Європи і США а по факту маємо дулю.Харків рівняють ,сумщину рівняють.
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05.05.2024 19:42 Ответить
А тролі стелси працють .
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05.05.2024 20:32 Ответить
Гнида ,якби твоє місто рівняли кожен день на твоїх очах гинули люди ти потвора таке не писав, покидьок путінський,Такі п"дараси як ти сидять на диванах і в них все добре в них всі тролі.
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06.05.2024 15:01 Ответить
Троль, жгі ішо! Щось ти мало істерики вкатав, давай, старайся, знми відео, де ти головою об стінку, от тоді натуральніше буде
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06.05.2024 15:28 Ответить
Цим займаєшься ти в тебе так підгорає що твій ватний пукан аж диван пропік.
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06.05.2024 15:36 Ответить
Де ролік із пробиттям стіни, чи вже істерика припинилсь, троленко ?
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06.05.2024 15:40 Ответить
В тебе видно є практика таких роликів лобика не набив так пукан горнув що лобиком об стіну ляпнув путінське *****?Не переживай і тебе вилікує куля
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06.05.2024 15:41 Ответить
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06.05.2024 15:42 Ответить
"Прототип" - це непогано! Цим "Рейнметал" офіційно заявляє про направлення експериментальних снарядів на випробування в бойових умовах до України Це дорогого коштує! І кацапи будуть "рєпу чесать" - чого очікувать!
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05.05.2024 19:42 Ответить
Слишком западные политики заигрались с Путиным и теперь будут пытаться в темпе решить эту проблему иначе ситуация с Рашкой да и в других местах может выйти из под контроля.Мировой жандарм начал наконец просыпаться.
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05.05.2024 19:52 Ответить
ну на 50 км вже випробували отримали данні і тепер вже на 100 км готують і все за рахунок фірми а в русні паніка і сидить комдив поскопський на начарта полка похоронку пише
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05.05.2024 20:12 Ответить
Не варто було кацапам дачку Паппергера палити
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06.05.2024 00:14 Ответить
100 km? Das ist fantastisch ! 😂

і гармату "Дора" в комплекті, будь ласка! 😂
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05.05.2024 20:41 Ответить
Може буть якийсь "активно-реактивний" снаряд Хоча про подібні я ще не чув Але "Піон" стріляє активно-реактивним на відстань до 47 км А він ще півстоліття тому сконструйований
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05.05.2024 20:48 Ответить
на тобі відос з панцерхабіцен 2000 https://twitter.com/i/status/1787028804780618120 https://twitter.com/i/status/1787028804780618120
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05.05.2024 21:16 Ответить
Добрі "поросятка" !
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05.05.2024 21:26 Ответить
мне нравитцо
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05.05.2024 22:40 Ответить
а почему он без наушников?
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06.05.2024 11:01 Ответить
молодой дурной
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06.05.2024 11:32 Ответить
Дора це дуже тяжка зброя, для неї потрібен невеликий але дуже потужний потяг, і купа обслуги!!! На сьогодні це нереально, тільки музейний експонат!!!
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05.05.2024 22:24 Ответить
А також на сьогодні це всього лиш гарна мішень для ворога.
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06.05.2024 09:04 Ответить
Оh, ja, ja. Naturlich.
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05.05.2024 23:26 Ответить
Дорогим був для Паппергера спалений дачний будинок , а це відплата.
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06.05.2024 00:11 Ответить
Грудень 2024 це теж "цей рік"....
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05.05.2024 19:42 Ответить
Бла бла бла бла…..
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05.05.2024 19:49 Ответить
Дайте один курва-матка снаряд!
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05.05.2024 19:52 Ответить
ОГО!

Виробники добре знають, як треба просувати свій бізнес, і на відміну від політиків типу Шольца, розуміють, що не існує ліпшої реклами у наш час, ніж кількість зашквареної русні!

Відтак, логотип на снарядах "Протестовано на росіянах" буде найліпшим маркетинговим кроком! Це на додаток до безкоштовності випробувань!

Дякуємо!
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05.05.2024 19:55 Ответить
таки хороший маркетинговий хід.Геніально.Треба кинути клич усьому світу-відкриваємо сафарі на під...рів на тимч.окуп. територіях.Велкам!Ліцензія безкоштовна і без терміну
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05.05.2024 20:03 Ответить
?! Кинули еще 2 года назад.
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05.05.2024 21:35 Ответить
ти мабуть не в курсі, що в Германії, як і у інших країнах, ВСІ поставки зброї і її номенклатури відбуваютья ТІЛЬКИ за узгодженням з керівництвом країни, а тут з канцлером, тобто з Шольцом.
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05.05.2024 22:04 Ответить
німецьке "поставить" дорожче за "поставили" зеленського
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05.05.2024 20:04 Ответить
ну в нас випробовували на 50км снаряд до 155мм чого не і на 100 км не випробувати по рузге це ж не срамоту типо в зоні бд по полігону під Луганськом покатати поламати та до дому втікти за 12 годин
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05.05.2024 20:09 Ответить
Rheinmetall делает свое дело. В прошлом году за 3 месяца запустил новую линию снарядов для Гепардов.
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05.05.2024 20:14 Ответить
Германская группа Rheinmetall AG 5 сентября 2023 года https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2023/09/2023-09-05-gepard-munition-aus-deutschland-fuer-ukraine сообщила об отправке в Украину первой партии 35-мм выстрелов нового своего производства, изготовленных для передаваемых Украине Германией 35-мм спаренных зенитных самоходных установок Gepard 1A2.
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05.05.2024 20:15 Ответить
Данке!

PS Я б згадав про Тауруси, але, з огляду, як це дратує пана Шольца - не згадуватиму.
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05.05.2024 20:27 Ответить
Яким боком Райнметал до Таурусів?
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05.05.2024 20:34 Ответить
Типу дотеп.
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05.05.2024 20:37 Ответить
Шольц міг заборонити, але не заборонив, і навіть стимулює.
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05.05.2024 21:04 Ответить
Дякуємо Райнметал! Давайте нові розробки.!
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05.05.2024 20:35 Ответить
Заміського будиночка спалили...не тому чоловікові.
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05.05.2024 20:39 Ответить
Дорого той будиночок кацапам обійдеться - замість відпочити з родиною, гер Директор Райнметалу буде вихідні проводити на виробництві 😂
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05.05.2024 20:44 Ответить
Розум завжди був слабкою ланкою у русні!
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05.05.2024 21:22 Ответить
Якщо є ще якісь "смаколики" для кацапів можемо допомогти з тестуванням.
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05.05.2024 20:42 Ответить
гадаю що по белгороду можна уї..ти
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05.05.2024 20:49 Ответить
Не можна, а нужна!
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05.05.2024 21:35 Ответить
Розлютілі кацапі хлопця,зпалілі йому Гартенхаус...
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05.05.2024 20:50 Ответить
"Vulcano, или 155 GLR, представляет интерес как снаряд управляемого типа. Боеприпасы созданы как для использования в Бундесвере, так и для сторонних поставок. Примечательно, что калибр совместим с используемыми украинскими военными орудиями. Что создает предпосылку для поставки вооружений Киеву. О чем и было объявлено официально. По сути, боеприпас правильнее называть Leonardo/Diehl Defense. Поскольку его создавали совместно ФРГ и Италия.

Происхождение и поставка
«Вулкано» - это совместная разработка итальянских и немецких оружейников. Представляет собой «умный» снаряд калибра 155 миллиметров. Производство сосредоточилось на предприятиях Leonardo и Diehl Defense. Разработка стартовала в начале десятых. Создатели сосредоточились на проектировании боеприпаса, как для корабельной, так и для полевой артиллерии.

Испытания снаряда прошли успешно. Первенцем стал «Вулкано» модификации 155 GLR. Начиная с 2021 года, Leonardo поставили производство на поток. Снабжая как итальянскую армию, так и иностранных заказчиков. Катар. Позже появилась информация, что определенную партию боеприпасов ФРГ планирует передать Украине.

https://youtu.be/T88A4Q7aS2s

Модификация GLR/SAL
Vulcano GLR, Guided Long Range (снаряд управляемый, для дальних дистанций) изначально наделен улучшенными характеристиками. Для стрельбы из пушек с длиной ствола в 52 калибра озвучивается дистанция полета на уровне 70 километров. Снаряд оснащен дублированной навигацией: инерциальной и по спутнику.

Начинка просчитывает траекторию. Сигналы передаются рулям боеприпаса, благодаря чему «Вулкано» маневрирует. Взрыватель - программируемый, управляемый по радио. Модификация SAL, Semi-Active Laser (снаряд с полуактивным лазером) продолжает развитие линейки.

В добавление к существующим «примочкам» GLR боеприпас получает лазерную головку наведения. Разработчики считают, что такой модуль повысит точность стрельбы. И даст возможность успешно атаковать подвижные объекты за счет подсветки лазером.

В будущем предполагается распределить производство боеприпасов между партнерами, Германией и Италией. В то же время возможен и индивидуальный подход. Ожидаемая Бундесвером модификация GLR/SAR должна появиться не раньше 2025 года. Пока же ФРГ передает произведенные «Вулкано» для Украины.

В «умной» модификации снабжен наведением по спутниковой навигации. А также лазерному лучу. Главное достоинство снаряда - повышенная дальность действия. До 70 километров."
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05.05.2024 21:07 Ответить
Чувак знає,як піднімати бабло. І рекомендації ЗСУ для нього саме те що треба.
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05.05.2024 21:56 Ответить
100 км ? це реактивний снаряд
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05.05.2024 22:01 Ответить
Бла бла бла бла…. А стурбованість він часом не виказував? Всі локшину на вуха нам крутять а на фронті хлопці молоді гинуть та мирні люди в Харкові Одесі Чернігові Сумах та інших містах та селах Нені. Нам це все потрібно було ще місяця 3 тому, а може раніш… Бла бла бла бла…
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05.05.2024 22:08 Ответить
Нам це все потрібно було ще місяця 3 тому, а може раніш… похоже на киев за три дня,не находиш??а ведь имели не три месяца а целых тридцать лет!!и куда вы эти годы похоронили?? не идёт на ум!!
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05.05.2024 22:50 Ответить
Рубик, ты часом не ватник из мацквы?Про 30 лет это именно их фашистская тема, их нарративы и их «причины начала сво». Я прав???
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06.05.2024 00:05 Ответить
угу прав,эт чисто украинский метод,не имея чем аргументировать тупо обозвать ,,ватником"и чувствовать себя высокоинтелектуалом(по существу есть что ответить??)
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06.05.2024 22:53 Ответить
Що означає шо я правий. Живеш у Німеччині а мрієш про совок? Ну твоя особиста справа, тому мені з тобою ватнік немає про що полемізірувати.
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06.05.2024 23:07 Ответить
А й ще і лінію на продукування цих снарядів в Україну, це не погано б було!!!
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05.05.2024 22:19 Ответить
Дуже ризиковано. Обов'язково якась зелена сволота зіллє координати виробництва.
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06.05.2024 09:10 Ответить
Гер Паппергер, добре розуміє, як і саме головне КОМУ треба віддячити за спалений садовий будинок...
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05.05.2024 22:19 Ответить
Черговий план Маршалла для України? За останнi два роки Україна стала могутнiшою.
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05.05.2024 22:24 Ответить
100 км дальність? Зер гут! Чим більше угро-фінотатарів здохне, тим краще. Треба до того списку додати татарова з єрмачиськом!
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06.05.2024 08:58 Ответить
Для чого потрібні кацапи в Україні, так для того щоб на них снаряди 100км випробуват
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06.05.2024 12:50 Ответить
 
 