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Китай обещает воздерживаться от продажи оружия России, - Макрон

Переговори Макрона та Сі Цзіньпіна

Китай обещает воздерживаться от продажи России оружия и контролировать экспорт товаров двойного назначения.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с глазу на глаз с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", - заявил Макрон. Он также поблагодарил Си за "момент координации" перед визитом Путина в Китай.

По словам президента Франции, это позволит определить, "есть ли желание двигаться к длительному миру, то есть такому, который единственный обеспечит мир, безопасность и стабильность во всем регионе, и который уважает международное право".

Макрон упомянул о Форуме мира в Швейцарии и заявил, что они с Си договорились "содействовать усилиям, направленным на достижение мира".

Читайте также: Китай намерен работать над поиском "хороших путей разрешения кризиса в Украине", - Си Цзиньпин

Автор: 

Китай (2913) Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+15
Якби ****** вузькоокі не підставили русні своє економічне плече - війна б вже закінчилась .
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06.05.2024 21:00
+10
"Тримайте мене семеро".
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06.05.2024 20:54
+8
У Парижі Макрон вкотре просить Сі вплинути на Путіна. Однак експерти сумніваються, що це спрацює, оскільки Сі Цзіньпін дивиться на світ через призму протистояння зі США, єдиним політичним, економічним та військовим суперником Китаю у змаганні за лідерство у світі.

Китай не вважає інші західні країни незалежними, а агресія Росії проти України грає йому на руку, оскільки зв'язує гроші та ресурси США з одного боку, а з іншого - робить Росію ізгоєм на Заході та штовхає її в обійми Китаю, забезпечуючи йому енергетичну безпеку та підтримку ядерної держави у разі конфлікту із Заходом.

BBC
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06.05.2024 21:01
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"Тримайте мене семеро".
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06.05.2024 20:54 Ответить
Der Spiegel: Байден може знятися з президентських виборів на користь Мішель Обами
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06.05.2024 20:54 Ответить
Ось, тобі і таким як ти треба швидко шукати собі нового кумира і бажано святого. Бо Байден зніме свою кандидатуру і залишиться ви і без кумира і без святого.
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06.05.2024 21:00 Ответить
А офіційна заява є? Ну то не рахується.
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06.05.2024 21:13 Ответить
Обицяе утримоватись! Это потужно) Чи, надто потужно?
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06.05.2024 20:55 Ответить
Цікаво, що пообіцяли Китаю?
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06.05.2024 20:57 Ответить
... брехня.
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06.05.2024 20:59 Ответить
Якби ****** вузькоокі не підставили русні своє економічне плече - війна б вже закінчилась .
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06.05.2024 21:00 Ответить
Та брешуть вони,ти ж мудра людина,кому ти віриш? Товари подвійного призначення будуть пхати.
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06.05.2024 21:01 Ответить
У Парижі Макрон вкотре просить Сі вплинути на Путіна. Однак експерти сумніваються, що це спрацює, оскільки Сі Цзіньпін дивиться на світ через призму протистояння зі США, єдиним політичним, економічним та військовим суперником Китаю у змаганні за лідерство у світі.

Китай не вважає інші західні країни незалежними, а агресія Росії проти України грає йому на руку, оскільки зв'язує гроші та ресурси США з одного боку, а з іншого - робить Росію ізгоєм на Заході та штовхає її в обійми Китаю, забезпечуючи йому енергетичну безпеку та підтримку ядерної держави у разі конфлікту із Заходом.

BBC
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06.05.2024 21:01 Ответить
Скільки разів ввс обісралися зі своєю аналітикою?
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06.05.2024 21:15 Ответить
для Китаю головна вигода в тому, щоб чим більше російського бидла здохло в Україні на "сво". чому? та тому щоб потім на ********* не потрібно буде воювати з тими орками, захищаючи свій бізнес. У комуняк зараз десятки мільйонів безробітної молоді. от і будуть вони працювати на ********* у китайських фірмах з видобутку і переробки ресурсів. Китай не буде жертвувати своєю торгівлею із Європою і Штатами. Тобто якщо Штати і Європа будуть дедалі більше тиснути на комуняк, то комуняки на публіку будуть брикатися і робити заяви про 101-е останнє китайське попередження, а по факту будуть згортати із цапами торгівлю товарами подвійного призначення, а публічно підтримувати каців, щоб вони і далі воювали, таким чином, чим менше у цапів буде зброї, тим більше буде м'ясних щтурмів і тим менше буде там того люмпенізованого насілєнія, яке там Китаю нах не треба. бо цю колонію невдовзі будуть масово заселяти китайці і працювати на своїх заводах на практично безкозкоштовній сировині. іншими словами, Китай взагалі нікому не союзник, вони тільки самі собі союзники.
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06.05.2024 21:26 Ответить
Обіцянка - цяцянка а хто буде мухлювати того потрібно ******* по нагліи китаиськіи морді
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06.05.2024 21:02 Ответить
Комуняцким китайцам верить - себя не уважать
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06.05.2024 21:11 Ответить
Та він вже це говорив! Як в тому анекдоті: Ми, джентльмени, віримо на слово! - І тут мені поперло»
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06.05.2024 21:12 Ответить
Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення - але стосовно (допустимо північної кореї) ніяких розмов не було, а що там буде між (допустимо північною кореєю) і росією то їх справа
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06.05.2024 21:18 Ответить
обіцяв собі утримуватися від споживання алкоголю, але після кожного випадково почутого гундосого звуку із неголеного писка, розумію, що це неможливо...
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06.05.2024 21:18 Ответить
треба ставити реальнi плани, наприклад, перемогти парашу.
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06.05.2024 21:23 Ответить
Тобто він тепер буде передавати його безплатно?!
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06.05.2024 21:21 Ответить
А чого це він так посміхається ? Самому смішно стало ?
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06.05.2024 21:21 Ответить
Китайська обіцянка - китайська цяцянка. Нікому не радісно.
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06.05.2024 21:25 Ответить
Продавати не буде тобто буде надавати безкоштовно?
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06.05.2024 21:27 Ответить
Ага! Обещать не значит жениться!
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06.05.2024 21:28 Ответить
"Ахотна верю"
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06.05.2024 21:28 Ответить
Той, хто вірить комуністам - товпойоп, той, хто вірить китайцям комуністам - товпойоп в кубі...
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06.05.2024 21:35 Ответить
Верить китайцам = себя *******
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06.05.2024 21:38 Ответить
будуть утримуватися..утримуватися..
а потів раз-і не втримались
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06.05.2024 21:39 Ответить
покусаного бжолами усе задовольняе. а як що в конфлiкт втянуть францiю та сша, взагалi буде ну дуже добре.
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06.05.2024 21:41 Ответить
Зарікалася свиня...
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06.05.2024 21:43 Ответить
...що на базар в Сичуані не потрапить 😂
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06.05.2024 23:18 Ответить
Макарон уже не посилає в Україну війська, але посилає амбасадора на інаугурацію Хйла. Війна війною, а відсос по распісанію!
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06.05.2024 21:52 Ответить
Не можна вірити брехливим та лицемірним покидькам якими китайці були та залишаються...
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06.05.2024 21:52 Ответить
Бутусов, чому назва цієї недокраїни пишеться з великої букви?
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06.05.2024 21:55 Ответить
На Пі Здів ..
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06.05.2024 22:03 Ответить
"Обещал баклан ставриде все устроить в лучшем виде".
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06.05.2024 22:29 Ответить
Бреше падло!!! Кітайозам немає віри!!!
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06.05.2024 22:32 Ответить
Тобто, Сi Дзинь-Дзинь пообiцяв утримуватися від продажу зброї Росії, - Але не обiцяв не постачати...
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06.05.2024 23:09 Ответить
***, та ці вузькоокі не менші підери ніж русня🤦🤦🤦
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06.05.2024 23:55 Ответить
... і продавати станки та комплектуючі для її виробництва

Мда... Так заради цього не треба було приїжджати до Франції. Такі заяви вони і раніше неодноразово робили.
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07.05.2024 01:13 Ответить
Нагнули Макрона, перемрья, означа Макрон дає росії час на відновлення
Україною грають як хочуть, а хто нам лікар? ми теж могли бути процвітаючою державою якби привладні не розікрали країну
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07.05.2024 09:50 Ответить
Зброю можна і не продавати, а передавати безкоштовно.
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07.05.2024 13:42 Ответить
Дааааааааа, Макрон, ти наївне чи шо ? Панда цю війну і почала фактично, бо йому треба півсвіту зараз отримати чужими руками, як вот Іраном та парашою
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07.05.2024 16:26 Ответить
 
 