Китай обещает воздерживаться от продажи оружия России, - Макрон

Китай обещает воздерживаться от продажи России оружия и контролировать экспорт товаров двойного назначения.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с глазу на глаз с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", - заявил Макрон. Он также поблагодарил Си за "момент координации" перед визитом Путина в Китай.

По словам президента Франции, это позволит определить, "есть ли желание двигаться к длительному миру, то есть такому, который единственный обеспечит мир, безопасность и стабильность во всем регионе, и который уважает международное право".

Макрон упомянул о Форуме мира в Швейцарии и заявил, что они с Си договорились "содействовать усилиям, направленным на достижение мира".

Читайте также: Китай намерен работать над поиском "хороших путей разрешения кризиса в Украине", - Си Цзиньпин