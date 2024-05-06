Китай обещает воздерживаться от продажи оружия России, - Макрон
Китай обещает воздерживаться от продажи России оружия и контролировать экспорт товаров двойного назначения.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с глазу на глаз с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", - заявил Макрон. Он также поблагодарил Си за "момент координации" перед визитом Путина в Китай.
По словам президента Франции, это позволит определить, "есть ли желание двигаться к длительному миру, то есть такому, который единственный обеспечит мир, безопасность и стабильность во всем регионе, и который уважает международное право".
Макрон упомянул о Форуме мира в Швейцарии и заявил, что они с Си договорились "содействовать усилиям, направленным на достижение мира".
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Китай не вважає інші західні країни незалежними, а агресія Росії проти України грає йому на руку, оскільки зв'язує гроші та ресурси США з одного боку, а з іншого - робить Росію ізгоєм на Заході та штовхає її в обійми Китаю, забезпечуючи йому енергетичну безпеку та підтримку ядерної держави у разі конфлікту із Заходом.
BBC
а потів раз-і не втримались
Мда... Так заради цього не треба було приїжджати до Франції. Такі заяви вони і раніше неодноразово робили.
Україною грають як хочуть, а хто нам лікар? ми теж могли бути процвітаючою державою якби привладні не розікрали країну