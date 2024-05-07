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Шольц поддерживает использование доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Около 90% доходов, полученных от замороженных российских активов, должны быть потрачены на закупку оружия для Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире", - сказал Шольц журналистам после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге.

В марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины.

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Напоминаем, около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).

Автор: 

Германия (6930) Шольц Олаф (905) замороженные активы (279)


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По-перше треба витратити гроші з цих активів на ракети Таурус!
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07.05.2024 00:18 Ответить
 
 