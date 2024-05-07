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Один из крупнейших НПЗ в российском Туапсе возобновил работу после ударов беспилотников СБУ в январе, - Reuters

Атака дронів на НПЗ у Туапсе 24 січня 2024 року

Один из крупнейших на юге России нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе возобновил переработку нефти после атаки беспилотников СБУ 24 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Отмечается, что экспортно-ориентированный завод завершил ремонт на поврежденной установке первичной переработки нефти CDU-12 в конце апреля. Ее мощность составляет около 250 тысяч баррелей в сутки.

Указано, что объемы переработки нефти на Туапсинском НПЗ по состоянию на 1 мая достигали 20 тысяч метрических тонн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов по НПЗ: Российский экспорт нефтепродуктов упал до минимума за два года

Атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Напомним, в городе Туапсе Краснодарского края РФ вечером 24 января прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в районе НПЗ. Сообщалось, что горит вакуумная установка на территории завода.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

26 января агентство Reuters сообщало, что НПЗ в Туапсе прекратил свою работу.

Читайте также: В России заявили об атаке дронов: возле Афипского НПЗ в Краснодарском крае прогремели взрывы. ВИДЕО

Автор: 

нефть (1917) НПЗ (238) россия (95388)


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Топ комментарии
+16
Намек поняли, Рейтерс.
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07.05.2024 09:44
+7
"Треба б добавки", - резюмує Рейтерс.
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07.05.2024 09:48
+3
А ось Зміївську чи Трипільську ТЕС *********** роки що б відновити ,я про те що раділи ,а виявляєтся рашисти швидко справляются ,тому те що наші якихось втрат завдають непорівняти з тим що варварська орда натворила в Україні.
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07.05.2024 09:59
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Намек поняли, Рейтерс.
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07.05.2024 09:44 Ответить
"Треба б добавки", - резюмує Рейтерс.
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07.05.2024 09:48 Ответить
Орієнтований на експорт Туапсинський нафтопереробний завод"Роснефти"

https://in.marketscreener.com/quote/stock/ROSNEFT-OIL-6498688/news/Russia-s-Tuapse-oil-refinery-restarts-after-January-fire-sources-say-46635872/
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07.05.2024 10:01 Ответить
Ок. Донати від Ані Лорак вже перетворюються в дрони.
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07.05.2024 09:51 Ответить
А ось Зміївську чи Трипільську ТЕС *********** роки що б відновити ,я про те що раділи ,а виявляєтся рашисти швидко справляются ,тому те що наші якихось втрат завдають непорівняти з тим що варварська орда натворила в Україні.
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07.05.2024 09:59 Ответить
відновив роботу і відновив роботу у повному обсязі - це дві великі різниці.
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07.05.2024 10:07 Ответить
Може пАфтАріть?
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07.05.2024 10:30 Ответить
Вимкнули майже на півроку. Непогано.
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07.05.2024 13:18 Ответить
 
 