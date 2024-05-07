Один из крупнейших НПЗ в российском Туапсе возобновил работу после ударов беспилотников СБУ в январе, - Reuters

Один из крупнейших на юге России нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе возобновил переработку нефти после атаки беспилотников СБУ 24 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Отмечается, что экспортно-ориентированный завод завершил ремонт на поврежденной установке первичной переработки нефти CDU-12 в конце апреля. Ее мощность составляет около 250 тысяч баррелей в сутки.

Указано, что объемы переработки нефти на Туапсинском НПЗ по состоянию на 1 мая достигали 20 тысяч метрических тонн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов по НПЗ: Российский экспорт нефтепродуктов упал до минимума за два года

Атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Напомним, в городе Туапсе Краснодарского края РФ вечером 24 января прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в районе НПЗ. Сообщалось, что горит вакуумная установка на территории завода.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

26 января агентство Reuters сообщало, что НПЗ в Туапсе прекратил свою работу.

Читайте также: В России заявили об атаке дронов: возле Афипского НПЗ в Краснодарском крае прогремели взрывы. ВИДЕО