Если бы Европа была лучше подготовлена, Россия, возможно, не напала бы на Украину, - Туск
Глава правительства Польши Дональд Туск выразил мнение, что полномасштабного вторжения РФ в Украину можно было бы избежать, если бы европейские государства заранее лучше подготовились. Он также отметил, что Европа должна осознать, что может сделать больше в борьбе со злом, говоря о нападении России на Украину.
Об этом Туск заявил на Европейском экономическом конгрессе, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.
Глава польского правительства сказал, что сегодня Европейский Союз должен стать безопасным континентом, и для этой цели ему необходимо приложить собственные усилия.
"Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга, которым является Украина", - заявил польский политик.
В своем заявлении Дональд Туск вспомнил о временах пандемии Covid-19, отметив, что тогда европейские объединились для борьбы с вирусом. Он назвал полномасштабную российскую агрессию злом, которое "опаснее этого вируса".
"Мы должны осознать, что мы можем сделать больше в борьбе со злом, опаснее этого вируса", - сказал польский политик, говоря о вторжении РФ в Украину.
Также он добавил, что когда речь идет о безопасности Европы, "здесь нет места для споров и внутренней конкуренции".
"Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасным... Здесь нет места для споров и внутренней конкуренции", - сказал Туск.
Кроме этого, польский премьер выделил проблему защиты европейских границ от массовой нелегальной миграции. По его словам, вопрос защиты границ должен стать приоритетом для Европы.
Ранее Дональд Туск заявил, что Польша не имеет резервов зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые могла бы передать Украине. Однако заверил, что его страна будет помогать Киеву другими средствами, чтобы защитить украинское небо.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Настрій сьогодні: ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом
- все ВПК було знищено
- Німеччина майже знищила свою армію повністю - гірше в її історії ще не було
- сама Европа набралась кредитів так що та сама Італія має більше 100% ВВП
- при тому афро дикарів і арабів набрали безкінечно а самі розмножуватись перестали
ЗА якісь 50 років майже уже знищили цивілізацію якій більше 3000 років
от путін і скористався
Та не до шашликів !