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Новости
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Если бы Европа была лучше подготовлена, Россия, возможно, не напала бы на Украину, - Туск

Туск заявив, що вторгнення РФ в Україну можна було б уникнути, якби Європа краще підготувалася

Глава правительства Польши Дональд Туск выразил мнение, что полномасштабного вторжения РФ в Украину можно было бы избежать, если бы европейские государства заранее лучше подготовились. Он также отметил, что Европа должна осознать, что может сделать больше в борьбе со злом, говоря о нападении России на Украину.

Об этом Туск заявил на Европейском экономическом конгрессе, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Глава польского правительства сказал, что сегодня Европейский Союз должен стать безопасным континентом, и для этой цели ему необходимо приложить собственные усилия.

"Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга, которым является Украина", - заявил польский политик.

Читайте: Ситуация на украинском фронте критическая, необходимо усилить помощь Киеву, - Туск

В своем заявлении Дональд Туск вспомнил о временах пандемии Covid-19, отметив, что тогда европейские объединились для борьбы с вирусом. Он назвал полномасштабную российскую агрессию злом, которое "опаснее этого вируса".

"Мы должны осознать, что мы можем сделать больше в борьбе со злом, опаснее этого вируса", - сказал польский политик, говоря о вторжении РФ в Украину.

Также он добавил, что когда речь идет о безопасности Европы, "здесь нет места для споров и внутренней конкуренции".

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"Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасным... Здесь нет места для споров и внутренней конкуренции", - сказал Туск.

Кроме этого, польский премьер выделил проблему защиты европейских границ от массовой нелегальной миграции. По его словам, вопрос защиты границ должен стать приоритетом для Европы.

Ранее Дональд Туск заявил, что Польша не имеет резервов зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые могла бы передать Украине. Однако заверил, что его страна будет помогать Киеву другими средствами, чтобы защитить украинское небо.

Автор: 

вторжение (508) Туск Дональд (732) Евросоюз (17069)


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Топ комментарии
+4
Якби в ЄС не було куплених куйлом політиків .таких як муркель шольц, орбан ,всеріято, фіцьо, туск ,шредер ,оланд,могеріні гутєріш,папік і т.д і т.п.тоді б війни не було.
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07.05.2024 14:45
+4
Багаторічна корупція та розкадання держави довели Україну до неспроможності себе захистити,
от путін і скористався
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07.05.2024 14:50
+3
Европа збожеволіла

- все ВПК було знищено

- Німеччина майже знищила свою армію повністю - гірше в її історії ще не було

- сама Европа набралась кредитів так що та сама Італія має більше 100% ВВП

- при тому афро дикарів і арабів набрали безкінечно а самі розмножуватись перестали

ЗА якісь 50 років майже уже знищили цивілізацію якій більше 3000 років
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07.05.2024 13:45
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Настрій вчора: Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні.

Настрій сьогодні: ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом
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07.05.2024 13:45 Ответить
Настрій завтра: Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні.
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07.05.2024 13:56 Ответить
Европа збожеволіла

- все ВПК було знищено

- Німеччина майже знищила свою армію повністю - гірше в її історії ще не було

- сама Европа набралась кредитів так що та сама Італія має більше 100% ВВП

- при тому афро дикарів і арабів набрали безкінечно а самі розмножуватись перестали

ЗА якісь 50 років майже уже знищили цивілізацію якій більше 3000 років
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07.05.2024 13:45 Ответить
А Пробач Господи, срані Меркель, гарно підготувала Європу, чи тільки вилизувала? Комсомолка срана, блт!!!!
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07.05.2024 13:49 Ответить
Якби Європа була краще підготовлена, якби в Україні була ******* армія, то ніхно на напав би, це точно. Природа не допускає порожнеч, єнтропія, другий закон термодинаміки, якщо десь невистачає захисту, то туди залазить кацапськє рило. Якби люди були розумнішими, то і країнами не керували б крадії і дебіли, коло замкнулось...
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07.05.2024 14:36 Ответить
Якби в ЄС не було куплених куйлом політиків .таких як муркель шольц, орбан ,всеріято, фіцьо, туск ,шредер ,оланд,могеріні гутєріш,папік і т.д і т.п.тоді б війни не було.
показать весь комментарий
07.05.2024 14:45 Ответить
Багаторічна корупція та розкадання держави довели Україну до неспроможності себе захистити,
от путін і скористався
показать весь комментарий
07.05.2024 14:50 Ответить
Ага, де наша ядера зброя... Україну пограбували керманичі, Україну довели до плачевного стану, нібуло ж та немає геть нічого, навіть зброї для захисту, путін підвів підсумок сказав, країна не відбулася, не може дати собі ради тому розбираємо по шматкаш
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07.05.2024 20:24 Ответить
А може це Україні треба було краще готуватися ?
Та не до шашликів !
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07.05.2024 23:35 Ответить
 
 