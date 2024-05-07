Три страны ЕС могут отказаться передавать замороженные активы РФ на закупку оружия для Украины, - Politico
Некоторые страны Европейского Союза могут отказаться от плана по использованию прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Предложение поступило накануне встречи 27 посланников ЕС в среду, 8 мая, на которой Бельгия, которая председательствует в Совете, надеется заключить соглашение по разблокированию финансирования для Украины.
По словам шести дипломатов ЕС, страны, которые выступают против военной помощи Киеву, могут ограничиться предоставлением гуманитарной помощи Украине.
Три страны могут не поддержать предложение
Издание отмечает, что это последняя попытка привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО - такие, как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Другие ярые критики военной стратегии ЕС в Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают это предостережение.
Однако отказ от плана по закупке оружия Украине за счет российских активов не снимет всех опасений.
Как сказал один из дипломатов ЕС, страны Евросоюза, которые также входят в G7, - Германия, Франция и Италия - с наименьшим энтузиазмом относятся к этому предложению из-за юридических и финансовых рисков.
Есть опасения, что эти страны не поддержат соглашение в среду.
Если соглашение одобрят, оно откроет путь к тому, чтобы ЕС перечислил от 2,5 до 3 млрд евро до июля на поддержку обороны Украины от российской агрессии.
Сейчас Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских активов. Программа конфискации активов практически отвергнута, поскольку такие действия могут быть незаконными. В то же время рассматривается возможность использования прибыли или процентов от этих активов для поддержки Украины.
Окончательное решение будет принято на саммите G7 в Италии в июне.
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