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Предателя из Донецка, который перешел на сторону РФ и воевал против ВСУ в Херсонской области, приговорили к 15 годам тюрьмы

Тернопольский горрайонный суд признал виновным жителя Донецка, который перешел на сторону врага и воевал против военных ВСУ на оккупированных территориях Херсонской области. За государственную измену мужчина приговорен к 15 годам заключения.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что в апреле 2022 года гражданин Украины добровольно перешел на сторону врага и вступил в вооруженное военизированное формирование - "113 стрелковый полк мобилизационного резерва" террористической организации "ДНР".

С апреля по ноябрь 2022 года мужчина воевал на стороне врага против ВСУ в должности стрелка-радиотелефониста под позывным "Феникс". В его обязанности входило выполнение боевых задач батальона, надлежащее хранение и содержание в исправном состоянии выданного ему оружия, ведение и корректировка огня по украинским военнослужащим. Кроме этого, предатель участвовал в незаконном удержании проукраински настроенных гражданских украинцев на временно оккупированной территории Херсонщины. Также дончанин выполнял и другие преступные приказы рашистов вблизи временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины.

Суд визнав винним зрадника з Донецька, який перейшов на бік ворога і воював проти ЗСУ на Херсонщині

Кроме тюремного срока до 15 лет суд на 14 лет лишил мужчину права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органах и в органах, предоставляющих публичные услуги.

Отмечается, что срок отбытия наказания осужденному будет считаться с момента обращения приговора к исполнению.

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Ранее сообщалось, что перед судом предстанет предатель, который передавал оккупантам информацию о проукраински настроенных жителях Чонгара.

Автор: 

суд (25081) государственная измена (1532) коллаборационизм (870)


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А почему морда ублюдка заретуширована? Уродов все должны знать в лицо.
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07.05.2024 15:54 Ответить
У кайдани копати укріплення, мінувати. Якого біса ще його годувати
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07.05.2024 16:13 Ответить
кого ? наші суди займаються анонізмом -судять тих хто або втік з України або кого і не було .. Все заочно
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07.05.2024 17:38 Ответить
за зраду - смерть! інакше смерть Україні
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07.05.2024 16:18 Ответить
Замість 15 років тюрми - 15 хвилин на палі .
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07.05.2024 17:44 Ответить
...позбавив чоловіка права обіймати посади в органах державної влади...
А як відсидить можна буде і в президенти. ))
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07.05.2024 23:36 Ответить
 
 