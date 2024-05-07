Предателя из Донецка, который перешел на сторону РФ и воевал против ВСУ в Херсонской области, приговорили к 15 годам тюрьмы

Тернопольский горрайонный суд признал виновным жителя Донецка, который перешел на сторону врага и воевал против военных ВСУ на оккупированных территориях Херсонской области. За государственную измену мужчина приговорен к 15 годам заключения.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что в апреле 2022 года гражданин Украины добровольно перешел на сторону врага и вступил в вооруженное военизированное формирование - "113 стрелковый полк мобилизационного резерва" террористической организации "ДНР".

С апреля по ноябрь 2022 года мужчина воевал на стороне врага против ВСУ в должности стрелка-радиотелефониста под позывным "Феникс". В его обязанности входило выполнение боевых задач батальона, надлежащее хранение и содержание в исправном состоянии выданного ему оружия, ведение и корректировка огня по украинским военнослужащим. Кроме этого, предатель участвовал в незаконном удержании проукраински настроенных гражданских украинцев на временно оккупированной территории Херсонщины. Также дончанин выполнял и другие преступные приказы рашистов вблизи временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины.

Кроме тюремного срока до 15 лет суд на 14 лет лишил мужчину права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органах и в органах, предоставляющих публичные услуги.

Отмечается, что срок отбытия наказания осужденному будет считаться с момента обращения приговора к исполнению.

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Ранее сообщалось, что перед судом предстанет предатель, который передавал оккупантам информацию о проукраински настроенных жителях Чонгара.