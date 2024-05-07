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Оружие, которое Италия передает Украине, может применяться только в пределах ее границ, - глава МИД Таяни

Зброя, яку Італія надає Україні, може використовуватися лише в її межах - Таяні

Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, которое его страна передает Киеву для отражения российской агрессии, предназначено для применения только в пределах Украины.

Об этом пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

Таяни заявил, что Италия не поставляет Украине средств, которые могут быть использованы за ее пределами.

"Все военные средства, которые мы посылаем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины", - говорится в заявлении итальянского политика.

Глава МИД Италии также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил отправку войск НАТО в Украину, если россияне прорвут линию фронта. Таяни отметил, что Италия - против отправки военных Альянса в Украину.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью НАТО. Мы не воюем с Россией и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян", - сказал итальянский чиновник.

Также читайте: Войска НАТО в Украине - это риск Третьей мировой войны, - глава МИД Италии Таяни

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, которое предоставила Великобритания для нанесения ударов по целям на территории России.

Автор: 

Италия (1640) оружие (10200) Таяни Антонио (59)


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Топ комментарии
+11
Так какие проблемы? Нужно сделать так, как любят делать русские: Белгород, Белгородская область, Краснодарский край исторические земли Украины. Объявить на время вторжения своей территорией. Да и москву Киев создал. Следовательно все, что принадлежит москве тоже украинское. Можно мочить и Владивосток.
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07.05.2024 17:49
+10
Який сцикливий італьянський сіньйор!
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07.05.2024 17:03
+8
Над нами просто відверто знущаются.
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07.05.2024 17:10
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Який сцикливий італьянський сіньйор!
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07.05.2024 17:03 Ответить
А в чому проявилася сцикливість італійського народу? В тому що дали Україні зброю для захисту, попри погрози кацапів? Чи представник Італії мав сказати, що цією зброєю йдіть на москву і що? Через скільки годин він був би звільнений своїм же італійським народом? Краще подякуйте італійців за допомогу, а про зброю, якою ми маємо бити по кацапах, запитайте у бісеромвишиваного Херпіду, який вже відбув президентський термін 5 років і нічого не створив, тільки знищив всі наші ракетні програми і мародерив армію на яйцях, картоплі, олії, яблуках і пальному. Де 32 мільярди, що були виділені на снаряди? І де 40 мільярдів, що були виділені на дрони? Немає і ніхто не сидить, а дрони купують всі громадяни України, найбідніша її частина.
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07.05.2024 19:28 Ответить
В тому, що зв'язуючи нам руки рамками використання італійської зброї італійський уряд думає що у разі перемоги Кремля ***** їх пощадить. Та не буде завойовувати Рим, коли полізе в Європу ламати країни одна за одною, бо вони так і не можуть дійти згоди між собою у колективній відповіді московському пацюку.
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07.05.2024 19:54 Ответить
Так образтеся на італійців і відмовтеся від їх зброї і підіть до Володі Херпіду, хай із під асфальту виковиряє свої гармати, САУ, ракети, снаряди та інше. Чому у нашої влади і їх посіпак завжди винні то ілалійці, то американці, то німці, то французи і тільки не вони закохані в себе, які всі наші гроші і можливості зарили під асфальт, а стрілки вдало переводять на когось. І правильно робить глава МЗС Таяні, бо його задача від його народу не допустити війни на їх иериторії, а за нас мав би був подумати Зеленський. Чи не так? Краще подякуйте за ту допомогу, яку вони нам надають, навіть попри погрози кацапів.
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08.05.2024 11:52 Ответить
Козлопасы есть козлопасы.
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07.05.2024 17:05 Ответить
Над нами просто відверто знущаются.
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07.05.2024 17:10 Ответить
Дякуємо за допомогу.
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07.05.2024 17:13 Ответить
Ви давайте зброю, а там розберемося.
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07.05.2024 17:18 Ответить
А ще краще - не приміняться зовсім. Так цьому дядьку буде спокійніше.
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07.05.2024 17:21 Ответить
Це він про спагетті ?!!!!
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07.05.2024 17:30 Ответить
Оборона ни когда не даст победы, не перешагай красных , кацапских линий , намек , на ******...
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07.05.2024 17:37 Ответить
Вы правы... Не забуду когда на меня поздно вечером шло с трех сторон 6 человек. С четвертой стороны была 5-ти этажная хрущеба. Не подхвати у столба несколько булыжников и не запусти их в три стороны так, что от них - аж искры по асфальту. Возможно, шо и по прошествии 30 лет, я бы не покладая рук, работал бы на аптеку.
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07.05.2024 17:49 Ответить
Так какие проблемы? Нужно сделать так, как любят делать русские: Белгород, Белгородская область, Краснодарский край исторические земли Украины. Объявить на время вторжения своей территорией. Да и москву Киев создал. Следовательно все, что принадлежит москве тоже украинское. Можно мочить и Владивосток.
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07.05.2024 17:49 Ответить
Схоже що після Берлусконі Італією продовжує правити мафія...
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07.05.2024 18:47 Ответить
Там кацапы так зашугали локшиножерiв, шо мафия ушла в подполье. Все идет самотеком.
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07.05.2024 18:51 Ответить
Кацапи - історичні недоноски і зашугати древні роди, наприклад Массімо, у них кишка тонка. Італією, як і всією Європою, ось уже понад дві тисячі років залізною рукою в "оксамитовій рукавичці" правлять чотири родини.
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07.05.2024 19:00 Ответить
Цікава логіка - Іран, Північна Корея, Біларусь дають зброю, якою ординці гатять щогодини по Україні, а Італія просить "тільки не чіпайте парашу"...
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07.05.2024 19:03 Ответить
Краще її зовсім не застосовувати, а то ще "ескалація" відбудеться...
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07.05.2024 19:31 Ответить
 
 