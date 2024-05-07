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Новости Война
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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств РЭБ и рации для защитников Часового Яра и Харьковщины

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении для военных на фронте дронов, средств РЭБ и рации.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, никак не могу закрыть счет по дронам, надо оплатить в пятницу, на фронте очень ждут !!!

Для спецподразделения на Часов Яр срочно надо два дрона Мавик 3 про -146 тыс. грн.

На Харьковское направление крайне нужны дроны, рации, РЭБы. Бойцы очень просят помощи !!!", - написала волонтер.

Юсупова также отчиталась о расходовании ранее собранных средств:

"Оплатила три РЭБ - 360 тыс. грн, аппараты АЗФ для тяжелораненых - 125 тыс. грн, рации Моторолла и лекарства -102 350 тыс. грн, генератор -27 900 грн, пульт для дронов - 9105 грн.

Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти

Также смотрите: Оккупанты штурмуют и разрушают Часов Яр: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении дронов и средств РЭБ для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ


Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти
Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти
Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти
Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Ссылка на Банка

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтерка Юсупова

Автор: 

волонтеры (2630) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
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07.05.2024 21:29 Ответить
А органы власти (картав-95) что? Вообще молчат? Потыкайте палкой
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07.05.2024 21:31 Ответить
Тикати в лайно не можна! Буде смердіти!!!
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07.05.2024 21:54 Ответить
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07.05.2024 22:40 Ответить
+ , дякую пані Юсуповій за її працю. Боже , допоможи нам усім подолати кацапів.
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07.05.2024 22:54 Ответить
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08.05.2024 02:23 Ответить
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