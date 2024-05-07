Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств РЭБ и рации для защитников Часового Яра и Харьковщины
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении для военных на фронте дронов, средств РЭБ и рации.
Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Люди, никак не могу закрыть счет по дронам, надо оплатить в пятницу, на фронте очень ждут !!!
Для спецподразделения на Часов Яр срочно надо два дрона Мавик 3 про -146 тыс. грн.
На Харьковское направление крайне нужны дроны, рации, РЭБы. Бойцы очень просят помощи !!!", - написала волонтер.
Юсупова также отчиталась о расходовании ранее собранных средств:
"Оплатила три РЭБ - 360 тыс. грн, аппараты АЗФ для тяжелораненых - 125 тыс. грн, рации Моторолла и лекарства -102 350 тыс. грн, генератор -27 900 грн, пульт для дронов - 9105 грн.
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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