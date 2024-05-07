Для борьбы с российскими разведывательными дронами ВСУ требуется больше ПЗРК и ракет к ним, - Воздушные силы

Чтобы более активно отражать разведывательные дроновые атаки РФ, украинским воинам нужны различные ПЗРК и ракеты к ним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, на прифронтовых территориях, в частности - в Сумской области, почти всегда находятся разведывательные дроны россиян. Так же, как в Херсонской и вблизи Харьковской областей.

Как сказал Евлаш, такие дроны малозаметны, они могут находиться на разных высотах, имеют плохое рефлективное покрытие и отражение, поэтому иногда могут проникать на территорию Украины. Но при этом украинские мобильные огневые группы реагируют на такие случаи.

Также читайте: ПВО уничтожила 12 ударных БПЛА из 13, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

"Однако мы понимаем, что для того, чтобы более активно отражать такие разведывательные дроновые атаки, нам нужны различные ПЗРК, к ПЗРК нужны ракеты. Ну и это целый комплект таких мер", - пояснил он.

Евлаш добавил, что у россиян таких дронов - десятки тысяч, речь идет об "Орланах", "Залах", "Суперкамах" и других видах разведывательных дронов.

Также читайте: Россияне преимущественно пытаются атаковать ночью, - Воздушные силы

Ранее в Воздушных силах сообщали, что россияне определенным образом изменили тактику применения беспилотников: уменьшили количество "Шахедов", но активизировали использование разведывательных дронов.