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Новости Агрессия России против Украины
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Для борьбы с российскими разведывательными дронами ВСУ требуется больше ПЗРК и ракет к ним, - Воздушные силы

орлан

Чтобы более активно отражать разведывательные дроновые атаки РФ, украинским воинам нужны различные ПЗРК и ракеты к ним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, на прифронтовых территориях, в частности - в Сумской области, почти всегда находятся разведывательные дроны россиян. Так же, как в Херсонской и вблизи Харьковской областей.

Как сказал Евлаш, такие дроны малозаметны, они могут находиться на разных высотах, имеют плохое рефлективное покрытие и отражение, поэтому иногда могут проникать на территорию Украины. Но при этом украинские мобильные огневые группы реагируют на такие случаи.

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"Однако мы понимаем, что для того, чтобы более активно отражать такие разведывательные дроновые атаки, нам нужны различные ПЗРК, к ПЗРК нужны ракеты. Ну и это целый комплект таких мер", - пояснил он.

Евлаш добавил, что у россиян таких дронов - десятки тысяч, речь идет об "Орланах", "Залах", "Суперкамах" и других видах разведывательных дронов.

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Ранее в Воздушных силах сообщали, что россияне определенным образом изменили тактику применения беспилотников: уменьшили количество "Шахедов", но активизировали использование разведывательных дронов.

Автор: 

ПЗРК (35) дроны (3852) Воздушные силы (2262) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
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Десятки тисяч Орланів? Хтось записдівся, нє?
Тільки от нафіга...
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07.05.2024 20:38
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07.05.2024 20:27 Ответить
стінгер - 100 тис. у.є., звісно.

може дробовиком з ЯКа дешевше, а Євлаш ?
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07.05.2024 20:38 Ответить
А вы знаете много пилотов, которые готовы летать, например в Сумской области, где и сразу же собьют с территории РФ?
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07.05.2024 20:43 Ответить
а в Одеській ? та на решті території України поза зоною обстрілу С-300 ?
максимальна дальність С-300 - 40-200 км
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07.05.2024 20:50 Ответить
По мимо С-300/400, хватает еще авиации. Возле Крыма, в Курской, Белгородской области чуть ли не круглосуточно патрулируют самолеты.
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07.05.2024 20:53 Ответить
а як українська військова авіація літає ?
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07.05.2024 21:01 Ответить
Десятки тисяч Орланів? Хтось записдівся, нє?
Тільки от нафіга...
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07.05.2024 20:38 Ответить
поверніть Наталю Гуменюк !!!!!!!!!!! вона таку пургу не несла !!!

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07.05.2024 20:47 Ответить
НАТА вже в Одесі !!!!
В соцсетях публикуется видео, на котором запечатлена происходящая на одной из улиц Одессы драка между местным жителем и британским военнослужащим. При этом отчетливо слышно, как мужчина, одетый в форму британской армии, говорит на правильном английском языке, что выдает в нем коренного жителя острова.
із ватного сайта

англійський вояка був, звісно у фірмовому червоному мундирі та ведмежій шапці


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07.05.2024 20:43 Ответить
Як "мобільні групи" боряться з дронами - видно по шахєдах, які йдуть по головах, повільно, гудять як трактори, і при цьому безперешкодно долають сотні кілометрів територією України, більше року практично не змінюючи маршрутів.
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07.05.2024 21:00 Ответить
 
 