Для борьбы с российскими разведывательными дронами ВСУ требуется больше ПЗРК и ракет к ним, - Воздушные силы
Чтобы более активно отражать разведывательные дроновые атаки РФ, украинским воинам нужны различные ПЗРК и ракеты к ним.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
По его словам, на прифронтовых территориях, в частности - в Сумской области, почти всегда находятся разведывательные дроны россиян. Так же, как в Херсонской и вблизи Харьковской областей.
Как сказал Евлаш, такие дроны малозаметны, они могут находиться на разных высотах, имеют плохое рефлективное покрытие и отражение, поэтому иногда могут проникать на территорию Украины. Но при этом украинские мобильные огневые группы реагируют на такие случаи.
"Однако мы понимаем, что для того, чтобы более активно отражать такие разведывательные дроновые атаки, нам нужны различные ПЗРК, к ПЗРК нужны ракеты. Ну и это целый комплект таких мер", - пояснил он.
Евлаш добавил, что у россиян таких дронов - десятки тысяч, речь идет об "Орланах", "Залах", "Суперкамах" и других видах разведывательных дронов.
Ранее в Воздушных силах сообщали, что россияне определенным образом изменили тактику применения беспилотников: уменьшили количество "Шахедов", но активизировали использование разведывательных дронов.
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