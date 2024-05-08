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Новости Война
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Войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

тес,обстріл

В ночь на 8 мая 2024 года во время массированной ракетной атаки на Украину войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Прошедшую ночь в ДТЭК назвали чрезвычайно тяжелой для украинской энергетики.

"Враг обстрелял три наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Напоминается, что последний раз войска РФ атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

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"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли", - добавляют в ДТЭК.

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (26951) энергетика (2552) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+7
до поцифістів тільки восени дійде, що поки не почати виносити ТЕЦи і ТЕСи на кацапщині, то захід замахається нам постачати енергетичне обладнання.
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08.05.2024 08:09
+7
Нехай Ахмєтка продає все, що видрав з України за десятки років - і встановлює ППО на українські електростанції. Інакше - в шию Ахметова гнати з його бандитським шкуродерським ДТЕКом.
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08.05.2024 08:12
+6
Ворог свідомо знищує енергетику ,влада мовчить ні зібрання ген. асамблеї ООН ( розумію безпорядність цієї організації ) але треба якось привертати увагу світової спільноти ,чи це не приносить рейтинги ? якщо рашиський терор буде продовжуватись влада розуміє що буде в зимовий період з енергетикою ?
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08.05.2024 08:17
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Прив"язати в машзалі ТЕЦ найома із агрохімією - жодна ракета НЕ влучить!
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08.05.2024 08:04 Ответить
Не небо над Ненькою, а решето. Спасибі Трампушці.
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08.05.2024 08:14 Ответить
трамп продав наші пво ? чи розвалив наші потужноті по виготовленню пво?
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08.05.2024 08:18 Ответить
до поцифістів тільки восени дійде, що поки не почати виносити ТЕЦи і ТЕСи на кацапщині, то захід замахається нам постачати енергетичне обладнання.
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08.05.2024 08:09 Ответить
почати можно з трьох ТЕЦ, які в тридцяти кілометрах від кордону.
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08.05.2024 08:13 Ответить
Восени в самий раз. Щоб до Нового 25 Року винищити всі ТЕЦ і ТЕС від кордону до мацкви.
І щоб всі ремонтні резерви виснажити.
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08.05.2024 08:36 Ответить
з такими темпами ми самі взимку будемо із свічками сидіти. А безпілотниками винести ТЕЦ теж не так просто, бо дрон не ракета з б\ч 200 кг.
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08.05.2024 08:45 Ответить
Потрібно ще один музей побудувати і в Житомирі плитку нову переложити.
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08.05.2024 08:09 Ответить
Нехай Ахмєтка продає все, що видрав з України за десятки років - і встановлює ППО на українські електростанції. Інакше - в шию Ахметова гнати з його бандитським шкуродерським ДТЕКом.
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08.05.2024 08:12 Ответить
Ворог свідомо знищує енергетику ,влада мовчить ні зібрання ген. асамблеї ООН ( розумію безпорядність цієї організації ) але треба якось привертати увагу світової спільноти ,чи це не приносить рейтинги ? якщо рашиський терор буде продовжуватись влада розуміє що буде в зимовий період з енергетикою ?
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08.05.2024 08:17 Ответить
та владі чхати на те шо в населення не буде світла
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08.05.2024 08:20 Ответить
А чого ви вважаєте, що "влада" не переслідує ті ж самі цілі?
На фронті перемелюють найкращих воїнів, в тилу вичавлять з країни усіх працездатних - і Україна готова до здачі ворогу, як і планувалося в Омані
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08.05.2024 08:22 Ответить
З 91-го року власник водив своїх довбнів на Київ, десять років тому гудок вмикав. Ну майже домігся свого, руде татарське падло. Києву погано.
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08.05.2024 08:32 Ответить
Так- так, нехай ахмедка сидит без електрики
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08.05.2024 09:00 Ответить
 
 