Войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

В ночь на 8 мая 2024 года во время массированной ракетной атаки на Украину войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Прошедшую ночь в ДТЭК назвали чрезвычайно тяжелой для украинской энергетики.

"Враг обстрелял три наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Напоминается, что последний раз войска РФ атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

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"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли", - добавляют в ДТЭК.

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.