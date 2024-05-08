Войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование
В ночь на 8 мая 2024 года во время массированной ракетной атаки на Украину войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Прошедшую ночь в ДТЭК назвали чрезвычайно тяжелой для украинской энергетики.
"Враг обстрелял три наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Напоминается, что последний раз войска РФ атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли", - добавляют в ДТЭК.
Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года
Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.
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