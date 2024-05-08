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В Польше задержан российский дезертир. Границу пытался пересечь через Беларусь, - СМИ

На польському кордоні затримали дезертира з армії РФ

На польской границе задержали дезертира из российской армии, который пытался нелегально пересечь границу через миграционный канал, организованный режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

Задержание дезертира

Известно, что россиянина задержали подлясские пограничники вскоре после того, как он пересек белорусскую границу.

По данным радиостанции, задержанному российскому солдату - 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия и пытался попасть в Польшу нелегально через Беларусь, вероятно, прямо с украинского фронта.

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Солдат воспользовался режимом Лукашенко

У дезертира были найдены российские военные документы, в частности контракт с армией, который предусматривает участие в военных действиях против Украины.

Россиянин пытался воспользоваться организованным режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко миграционным каналом, которым пользуются иностранцы преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, чтобы попасть в Европу.

Сейчас 41-летнего мужчину проверяют польские службы.

Подляские пограничники подтвердили, что сотрудники задержали российского дезертира на территории Польши при попытке пересечь границу.

Также читайте: В армии РФ зафиксирован рекордный уровень дезертирства с начала полномасштабной войны, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19087) Польша (8404) дезертирство (331)


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Топ комментарии
+2
що за фантастична байка?
як таке можливо?
кацап збігає з окопу, проходить кацапію, проходить бєлокацапію і переходить у польщу?

якийсь, кацап вуж. всюди проповз.
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08.05.2024 09:36
+2
Цікаво що саме із ним зроблять, посадять у в'язницю чи депортуют до Московії (т.з. "роССії") аби його направили знов у окупаційну армію?!
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08.05.2024 10:11
+1
Ох уж эти "підляські прикордонники" не позволии мирному орку проехать "шпили посмотреть"
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08.05.2024 09:48
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Шпионь
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08.05.2024 09:25 Ответить
А чого поляки наших туристів не затримують?
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08.05.2024 09:34 Ответить
що за фантастична байка?
як таке можливо?
кацап збігає з окопу, проходить кацапію, проходить бєлокацапію і переходить у польщу?

якийсь, кацап вуж. всюди проповз.
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08.05.2024 09:36 Ответить
Вы бы был кацапом , этот же путь еще и геноцидной гадюкою проделал бы.
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08.05.2024 09:39 Ответить
ему все равно далеко до фантазии наших, которые тысу переплывают в гидрокостюмах, в военную форму переодеваются и т.д.))) видно что мозгов немного)))
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08.05.2024 09:41 Ответить
Украине срочно подать на него в международный розыск.
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08.05.2024 09:40 Ответить
Ох уж эти "підляські прикордонники" не позволии мирному орку проехать "шпили посмотреть"
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08.05.2024 09:48 Ответить
Ну і добре, піде на фарш обмін.
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08.05.2024 09:51 Ответить
Ага, дезертир пытался перейти границу по канала, который организовал и прикрывает ГУР МО РФ и ФСБ.
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08.05.2024 10:01 Ответить
Цікаво що саме із ним зроблять, посадять у в'язницю чи депортуют до Московії (т.з. "роССії") аби його направили знов у окупаційну армію?!
показать весь комментарий
08.05.2024 10:11 Ответить
 
 