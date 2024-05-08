В Польше задержан российский дезертир. Границу пытался пересечь через Беларусь, - СМИ

На польской границе задержали дезертира из российской армии, который пытался нелегально пересечь границу через миграционный канал, организованный режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

Задержание дезертира

Известно, что россиянина задержали подлясские пограничники вскоре после того, как он пересек белорусскую границу.

По данным радиостанции, задержанному российскому солдату - 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия и пытался попасть в Польшу нелегально через Беларусь, вероятно, прямо с украинского фронта.

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Солдат воспользовался режимом Лукашенко

У дезертира были найдены российские военные документы, в частности контракт с армией, который предусматривает участие в военных действиях против Украины.

Россиянин пытался воспользоваться организованным режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко миграционным каналом, которым пользуются иностранцы преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, чтобы попасть в Европу.

Сейчас 41-летнего мужчину проверяют польские службы.

Подляские пограничники подтвердили, что сотрудники задержали российского дезертира на территории Польши при попытке пересечь границу.

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