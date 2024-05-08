Футболиста Николая Сираша из ФК "Хуст" задержали на вокзале и забрали в Закарпатский ТЦК. Связь с ним отсутствует
7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует. Чемпионат Украины на грани срыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ФК "Хуст".
Что известно о задержании Сираша
Как отмечается, 25-летнего спортсмена не имели права задерживать, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу.
"Николая Сираша - одного из основных игроков ФК "Хуст", сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба - неизвестна", - сообщил ФК.
Чемпионат Украины на грани срыва
Там отметили, что другие команды лиги отказываются приезжать к ним из-за действий местного ТЦК.
"Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно - получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?" - отметили в "Хусте".
В ФК отметили, что сегодня "приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК".
"В нашем городе долгое время не было футбола. Новосозданный ФК "Хуст" смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины, одним из главных направлений клуба является развитие детского футбола. На сегодня активно занимается 130 детей разного возраста. Клуб существует исключительно за счет средств неравнодушных меценатов. Но сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК", - говорится в заявлении ФК "Хуст".
ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ
"Просим реагирования и поддержки у Председателя УАФ Андрея Шевченко, Председателя ПФЛ Александра Каденко, Председателя областной военной администрации Виктора Микиты, Председателя ЗАФ Ивана Дурана и всех неравнодушных по данной ситуации. Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол", - резюмировали в заявлении ФК "Хуст".
Резонансная смерть мобилизованного на Закарпатье
В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.
Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.
Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.
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А може ти когось знаєшь що "вкрали"? ІПСО кацапське для ідіотів, ще з АТО пам'ятаю, як там "зняли з потяга і відправили в АТО".
Ви всі корисні ідіоти, але не для України.
Це тупо кацапське іпсо, щоб дегенерати потім на ТЦКшників кидалися. Я тільки ці відео бачив, з ненормальними тітками, яких пристрелити треба як скажених собак. Ти або ідіот, як ті тітки, або отримай свої 15 рублів за пост ботяра.
Звідки такі обригани беруться?
А по-друге, якщо ви толеруєте треш і беззаконня до інших, мовчите, коли викрадають людей, коли одних закрили, як рабів, а інші виїздять з країни, то рано чи пізно це беззаконня торкнеться кожного.
П.с.
Якось Україна дивно змінилась:
- з рашки можна виїхати, а з України - ні;
- в рашці нема примусової мобілізації, а іде набір за гроші; а в Україні - примусово в трешовій формі.
А Закарпаття то не Україна? То інша держава?
Тоді Кулеба мусить негайно викликати "на килим" закарпатського посла у Київі і впаяти йому ноту! Щоб знав, собака, як українських футболістів ображати!
Абсурдність новин "спортивного фронту" часом зашкалює.
Навпаки - спортсмени мають складати кістяк штурмових частин через свою гарну фізічну форму.
Інша справа у тому, чи підпадає вже 25річний під мобілізацію, чи ТЦК у Хусті бандитизмом займається?
PS Вчора водія з фірми дружини не випустили за кордон у звичайний рейс за товаром. Він атошник, комісований через поранення, непридатний. Митницькі держиморди і місцевими ТЦКшниками вимагали підписати, що він - доброволець і бажає на фронт поки вони "захищають західний кордон".