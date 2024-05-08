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Футболиста Николая Сираша из ФК "Хуст" задержали на вокзале и забрали в Закарпатский ТЦК. Связь с ним отсутствует

Українського футболіста Миколу Сираша з вокзалу забрали в ТЦК

7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует. Чемпионат Украины на грани срыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ФК "Хуст".

Что известно о задержании Сираша

Как отмечается, 25-летнего спортсмена не имели права задерживать, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу.

"Николая Сираша - одного из основных игроков ФК "Хуст", сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба - неизвестна", - сообщил ФК.

Українського футболіста Миколу Сираша забрали з вокзалу до військомату

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Чемпионат Украины на грани срыва

Там отметили, что другие команды лиги отказываются приезжать к ним из-за действий местного ТЦК.

"Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно - получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?" - отметили в "Хусте".

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В ФК отметили, что сегодня "приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК".

"В нашем городе долгое время не было футбола. Новосозданный ФК "Хуст" смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины, одним из главных направлений клуба является развитие детского футбола. На сегодня активно занимается 130 детей разного возраста. Клуб существует исключительно за счет средств неравнодушных меценатов. Но сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК", - говорится в заявлении ФК "Хуст".

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ

"Просим реагирования и поддержки у Председателя УАФ Андрея Шевченко, Председателя ПФЛ Александра Каденко, Председателя областной военной администрации Виктора Микиты, Председателя ЗАФ Ивана Дурана и всех неравнодушных по данной ситуации. Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол", - резюмировали в заявлении ФК "Хуст".

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Резонансная смерть мобилизованного на Закарпатье

В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.

Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.

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футболист (167) мобилизация (2737) ТЦК (521) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+28
"Чемпіонат України на грані зриву! Как жить дальше..
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08.05.2024 11:17
+25
дійсно, лікар-хірург і футболіст-самоучка - спеціалісти одного рівня жгі далі!
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08.05.2024 11:29
+19
Хуст і Мукачево то прям якийсь треш з ТЦК. вже рік новини звідти як з 90х. і де хоч одна реакція від влади? хочаб відстороненння, розслідування, перегляд всіх справ.
одне ляля від омбудсмена.
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08.05.2024 11:17
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Це ти про себе? Вони пред'явили військового квитка, а їх чомусь затримали? А може вони почали бикувати? Ці відео шаряться мережею кацапнею, і з них нічого не зрозуміло, хто правий, хто ні. Давай мені лінк на відео зі звуком а то я нічого такого не бачив. Тільки бачив як кацапи шарять ці відео.

А може ти когось знаєшь що "вкрали"? ІПСО кацапське для ідіотів, ще з АТО пам'ятаю, як там "зняли з потяга і відправили в АТО".

Ви всі корисні ідіоти, але не для України.
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08.05.2024 13:22 Ответить
ПНХ із своїм дебільним ІПСО, придуманим для дебілів. Кояться кримінальні злочини. Навіть якщо "бикує" та "не має документів" - викликається поліція. Функція працівників ТЦК - інформування та вручення повісток і НЕ БІЛЬШЕ!!! Хочеш жити в дикунській, схожій на Какцаплянд, недодержаві - твоя справа. А я от не хочу!!! І ще раз повторю: відсоток бидлюків і нормальних людей в ТЦК такий самий, як і в будь-якій іншій організації. Але в інших за кримінальні злочини карають і саджають на реальні терміни, а щодо цих ..., котрі тільки ******** своєю бидляцькою поведінкою ЗСУ я щось жодної не бачив (((
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08.05.2024 14:56 Ответить
Які "кримінальні злочини" кояться? У тебе якогось знайомого "знали з потяга в нацгвардію"?(кацапське іпсо часів АТО) Чи ти по відео знаєшь що відбувається?

Це тупо кацапське іпсо, щоб дегенерати потім на ТЦКшників кидалися. Я тільки ці відео бачив, з ненормальними тітками, яких пристрелити треба як скажених собак. Ти або ідіот, як ті тітки, або отримай свої 15 рублів за пост ботяра.
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08.05.2024 15:44 Ответить
Ти, тупа Ололошка, не патріот, а казковий ідіот, якщо пишеш не за бабло. Якщо ж цю маячню написав від щирого серця, то й розмовляти з розумово неповноцінним не бачу сенсу ))) Якщо ж "за 15 рублєй", то тим паче ))) В обох випадках ти недорозвинуте, на котре не варто й увагу звертати ) Поганого тобі дня, тижня і місяця, вбоге! )))
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08.05.2024 16:51 Ответить
Ти теж бігаєш за м'ячиком по полю, поки українці борються за своє існування?
Звідки такі обригани беруться?
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08.05.2024 13:00 Ответить
Клоуни - з кульками, футболісти - з м'ячиками, дебільні зайчики - з вушками, друзі ЗЄ - з жирнючими ЗЄ-балами - всі ці "цінні" люди недоторкані, хіба так важко зрозуміти? ))) Хоч одне мудило з Кварталу служить?.
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08.05.2024 14:59 Ответить
Вже он читав, що цілі квартали є, куди "герої" з ТЦК просо незаходять просто тому, що нема сенсу... В чому принципова різниця з феодалізмом?
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08.05.2024 15:01 Ответить
Молодец, получи 13 рублей на счет за распростронения кацапского ИПСО.
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08.05.2024 13:26 Ответить
А чим футболіст від електрика чи барісти відрізняється?
А по-друге, якщо ви толеруєте треш і беззаконня до інших, мовчите, коли викрадають людей, коли одних закрили, як рабів, а інші виїздять з країни, то рано чи пізно це беззаконня торкнеться кожного.

П.с.
Якось Україна дивно змінилась:
- з рашки можна виїхати, а з України - ні;
- в рашці нема примусової мобілізації, а іде набір за гроші; а в Україні - примусово в трешовій формі.
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08.05.2024 12:04 Ответить
Бо там населення ніде більше не заробить, а лиш на війні, от привалило щастя, такі гроші. Наші, в "бідній країні", але кілька тис доларів завжди нашкребуть, що то є. І куди рускій може виїхати? Там же не порускі разґоварівают вєздє
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08.05.2024 14:53 Ответить
тут у нас війна, а там чемпіонат з футболу під загрозою...в кожного своя Україна.
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08.05.2024 12:11 Ответить
"На Закарпатті українського футболіста з вокзалу забрали до ТЦК",-

А Закарпаття то не Україна? То інша держава?
Тоді Кулеба мусить негайно викликати "на килим" закарпатського посла у Київі і впаяти йому ноту! Щоб знав, собака, як українських футболістів ображати!
Абсурдність новин "спортивного фронту" часом зашкалює.
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08.05.2024 12:13 Ответить
Індуси, які працюють на Бутусова, не мають знать географію чи правопис мови якоїсь чужої для них країни
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08.05.2024 13:17 Ответить
Чим кращий футболіст за інших? Гра у футбол підвищує обороноздатність країни?
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08.05.2024 12:17 Ответить
Гра у футбол підвищує виключно статки футболістів і для власників команд це престиж і заробітки також.
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08.05.2024 12:25 Ответить
У всіх цих команд "м'ячикопинателів" є власники, а ці недоспортсмени приносять прибуток і при виграші, і при поразці. Дивно, що Ви це не знали. Це не спорт - це лише бізнес ((( Перекуп гравців і т.д. Я це дебільн пхання м'ячика ніколи й не вважав чистим спортом...
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08.05.2024 15:04 Ответить
Ага,тут зразу про закон згадали.А в тцк чоловіки від епілепсій помирають,в яких не було ніяких до того ознак цієї хвороби.Буде добрий штурмовик.Здоров'я явно має багато,непридатним точно бути не може.
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08.05.2024 12:23 Ответить
Дії ТЦК не законні і мають кваліфікуватися як викрадення але цього не буде, адже все це відбувається з дозволу та за вказівкою ЗЕвлади, яка перетворює країну в гібрид паРаши та КНДР. Мобілізувати футболістів та інших спортсменів треба - вони фізично більш здорові та сильніші, ніж ті дистрофіки та пенсіонери, яких женуть в окопи незалежно від стану здоров'я, відповідно, будуть більш корисні та результативніші.
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08.05.2024 12:34 Ответить
У жодного футболіста чи інщого спортсмена не має бути ніякої броні чи відсрочки від мобілізації!
Навпаки - спортсмени мають складати кістяк штурмових частин через свою гарну фізічну форму.
Інша справа у тому, чи підпадає вже 25річний під мобілізацію, чи ТЦК у Хусті бандитизмом займається?

PS Вчора водія з фірми дружини не випустили за кордон у звичайний рейс за товаром. Він атошник, комісований через поранення, непридатний. Митницькі держиморди і місцевими ТЦКшниками вимагали підписати, що він - доброволець і бажає на фронт поки вони "захищають західний кордон".
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08.05.2024 12:41 Ответить
Справа не в броні (тут я з Вами згоден), а у вчиненні кримінального ТЯЖКОГО злочину. Я не гребу всіх співробітників ТЦК під одну гребінку, але подібні виродки - це кримінальні злочинці, котрі мають бути засудженні та відбувати покарання. Має бути створений прецедент, бо на фоні нормальних людей діють ******, котрі не мають жодних моральних принципів і лишаються непокараними за реальні, зафіксовані на відео злочини (викрадення і навіть побиття людей, що призвело до інвалідності чи смерті), створюючи негативний імідж не лише для ТЦК, а й для ЗСУ в цілому. Якщо буде продовжуватись таке беззаконня, то хай не дивуються, якщо їх всраті "бусіки" почнуть підривати разом з ними - з сокирами вже нападають. Ще раз хочу повторити: більшість там адекватні люди, але якщо не почнуть карати реальних злочинців (а зараз я не чув про ЖОДНУ справу), то можуть нарватись на ДУЖЕ жорстку відповідь... І це буде дуже хріново для всіх...
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08.05.2024 15:14 Ответить
тут інше питання-чому цього мобілізували а зінченка з мудриком-судаковим-та іншими ні--
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08.05.2024 12:42 Ответить
Так то ще більш рівніші.Ті в кращих клубах грають і взагалі недоторкані.Цього також відмажуть.А тих навіть відмазувати не будуть.
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08.05.2024 12:52 Ответить
Ти ще скажи Пі-Калова з лисим в окремий мудаковатий підрозділ ))) В нас всю історію незалежності (як на мене) було три класи: недоторкані (тим все пох, як лиса тварюка на пузі написала, в більшості опосередковано походять ще з комуняцько-бандитського минулого, зокрема Кучма і кучманоїди, Ахмєтка та інші реальні паразити), середні (що можуть відкупитись і "порєшать", як то вся ця абсолютно непотрібна номентклатура чинуш, суддів та іншої наволочі) та бидло - тобто люди, на яких тримається ця країна, яку вжухують, дурять та роблять задоволеними їб.ала два попередніх класа, котрі грабують їх. Три рази за 30+ років в нашої країни і народу були шанси вирватись з цього лайна: на виборах Чорновіл/Кравчук, Ющенко (з купою недоліків, але патріот)/Тупа Донецька Зечара (другий тайм), Порошенко (як на мене, може і не ідеальний, але найкращий Президент за всю історію)/дебільний прокацапський клоун ЗЄ... Що тут ще казати?.. Ще 50 років нічого нормального тут не буде, якщо просто не ввести зовнішнє управління рочків на 10, як би це не було соромно...
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08.05.2024 15:28 Ответить
Щось переживаю зв чемпіонат України з шашок.....
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08.05.2024 12:56 Ответить
А з покера??? А пулю з друзями розписати??? Та врешті решт зробити з друзями заплив на 50 м, потім позмагатись, хто більше зжере шашличку під горілочку ))) Як на мене, но футбол, то лише хобі, гра та бізнес, до спорту воно має ДУЖЕ слабке відношення. На днях загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики - чомусь не ховався...
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08.05.2024 15:32 Ответить
Хай футболіст не нехтує правилами військового обліку. Якщо має право на відстрочку, то хай виконає вимоги законодавства і принесе документи в ТЦК. Деякі футболісти пішли добровольцями у перші дні війни і вже загинули. Але й такі, які є патріотами виключно власної кишені.
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08.05.2024 15:18 Ответить
Пан адвокат мав би знати, що до 18 травня відсрочка 25-річним НЕ ПОТРІБНА! Їх взагалі до 18 травня не мають чіпати! То у нас такі тупі адвокати?
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08.05.2024 15:55 Ответить
Пан футболіст має перебувати на військовому обліку і повинен мати військово-обліковий документ в 25 років
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08.05.2024 21:10 Ответить
Ну так для цього йому з 18 травня дається аж 60 днів. А до цього часу він повинен мати хіба приписне, адже до 18 травня ці вимоги діють для осіб віком ВІД 27 РОКІВ!
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08.05.2024 21:17 Ответить
Те ж саме стосується дій тилових людоволовів та кримінального кодексу ))) Все діє в обидва боки.
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08.05.2024 16:41 Ответить
Ти ба який незамінний у штурмовики бігать за кацапам а не за м'ячем Закарпаття треба заводити правий сектор бо щось там прижилися всі ухилянти
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08.05.2024 16:06 Ответить
Може хтось хоче піти замість цього футболіста чи відправити свого сина?
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08.05.2024 16:18 Ответить
Замість футболіста? Та ні в якому разі - це ж найсильніші та найсміливіші люди в світі... Ой, забув - прихильники цього "спорту" т.зв. нездатні навіть прочитати заголовок, де йдеться про свавілля ТЦК в першу чергу!
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08.05.2024 16:45 Ответить
Тобто «закон не набрав силу»? А облави разом з мєнтами це шо? А… це наші реаліі
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08.05.2024 21:11 Ответить
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