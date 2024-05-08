ОК "Захід" о задержании 25-летнего футболиста "Хуста": Если у спортсмена нет должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву
Оперативное командование "Захід" прокомментировало доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша. Заявление клуба назвали "эмоциональным".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОК "Захід".
Там отметили, что болеют за украинский футбол, но защиту Украины ставят на первое место.
"Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации", - говорится в заявлении.
В ОК "Захід" назвали странными попытки ФК "Хуст" сделать спортсменов привилегированными.
"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - добавили в оперативном командовании.
Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.
ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.
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Так от в мене питання - коли ці ,дармоїди" підуть служити або коли вони мені повернуть мої податки , які я можу направити реальним захисникам країни .
На цю тему можна цілу книгу написати, не гірше Орвелла про огиду української олігархічної системи.
ОК "Захід" -- відбитки кончені. Викрали людину -- і кажуть ви надто емоційно реагуєте.
Та ніхто б не реагував емоційно якби вам, підарасам, давали по 15 років, як передбачено законом.
А можна таку саму заяву про 95 квартал? А коли рейди в Конче Заспі будуть? Чи блок пости біля концертів 95, бо блокпости біля церков на Паску писали.
Хоча і законність медогляду до 18 травня теж сумнівна. По ідеї мають якраз 18 травня на медогляд відправити. Плюс, по ідеї йому з 18 травня дається 60 днів, аби стати на облік.
У мене питання, на біса вони його там тримають? Записати дані - це 10 хвилин...
Це вже стає схожим на коментарі на Раші Тудей...
Закон вимагає оновити свої дані в ТЦК, якщо футболіст зробив це, як того вимагає закон , то працівники ТЦК ввічливо побажали б йому гарного дня і гуляй. Після 18 травня він нікуди не збирався йти - інакше не було б такого вереску і армагедону.
Зате грає у футбол!
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Прийом пропаганди.
"Бо" тихенько відпадає, залишається теза "украинцы-абсолютно ничем не лучше кацапов".
Всі давно загинули на фронті.
Война била равна - сражалісь два говна.
Інших шляхів подолати це беззаконня, крім силового, немає.
Революція - це теж прихід до влади русні. Тому що фронт у цьому випадку обвалиться.
а тільки стрибати і воювати з українцями ти сміливий?
А я Украинец.
А чим цей 25 річний футболист кращий за тих кто зараз в окопах....а тих кто вже загиблі???
Я особисто за посилення мобілізації 25-річних і сильно ПРОТИ броні для футболістів (очевидно цьому гравцю її оформили, бо йому 25 і думали, що до 18 травня його не чіпатимуть). АЛЕ після того, як мене з моїми болячками ВЛК навіть обмежено придатним не визнали, хоча ще у 2002 мене на воєнку брати не хотіли за станом здоров'я, то я не буду підтримувати принцип "ціль виправдовує методи". Вибачайте!
А от свіжі акаунти з мутними кодами з цифр - підозрілі, це цілком можуть бути боти! У 2014 ботоферма була москальською (от це яскраво виражене було), потім під час виборів президента тут зебілами аж кишіло. І от всіх тих ботів повидаляли або вони самі зникли! Тепер от кишить новими подоляцькими ботами!
А на рахунок епілепсії - то тут у доброї половини дописувачів буде епілепсія і вхопить кондратій, якщо їх відлучити на кілька годин від комп'ютера.
А про епілепсію - родичу-епілептику недавно повістку на вулиці виписали, хоча там інвалідність 3 групи ледь не з раннього дитинства. Йому 44 роки і він ВЗАГАЛІ НІКОЛИ не ставав на облік у військомат через свою інвалідність. І знаєте що? Йому на ВЛК записали, що він обмежено придатний! Повторюю: інвалід 3 групи, який ліки від епілепсії приймає ЩОДНЯ!
ЦЕ ВЗАГАЛІ НОРМАЛЬНО?????