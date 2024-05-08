ОК "Захід" о задержании 25-летнего футболиста "Хуста": Если у спортсмена нет должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву

Оперативное командование "Захід" прокомментировало доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша. Заявление клуба назвали "эмоциональным".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОК "Захід".

Там отметили, что болеют за украинский футбол, но защиту Украины ставят на первое место.

"Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации", - говорится в заявлении.

В ОК "Захід" назвали странными попытки ФК "Хуст" сделать спортсменов привилегированными.

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - добавили в оперативном командовании.

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Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.