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ОК "Захід" о задержании 25-летнего футболиста "Хуста": Если у спортсмена нет должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву

ОК

Оперативное командование "Захід" прокомментировало доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша. Заявление клуба назвали "эмоциональным".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОК "Захід".

Там отметили, что болеют за украинский футбол, но защиту Украины ставят на первое место.

"Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации", - говорится в заявлении.

В ОК "Захід" назвали странными попытки ФК "Хуст" сделать спортсменов привилегированными.

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - добавили в оперативном командовании.

Также читайте: Футболиста Николая Сираша из ФК "Хуст" задержали на вокзале и забрали в Закарпатский ТЦК. Связь с ним отсутствует

Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.

Автор: 

мобилизация (2737) ТЦК (521) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+18
Чергове викрадання людини серед білого дня.

ОК "Захід" -- відбитки кончені. Викрали людину -- і кажуть ви надто емоційно реагуєте.

Та ніхто б не реагував емоційно якби вам, підарасам, давали по 15 років, як передбачено законом.
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08.05.2024 13:08
+17
"В той час, коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - додали в оперативному командуванні."

А можна таку саму заяву про 95 квартал? А коли рейди в Конче Заспі будуть? Чи блок пости біля концертів 95, бо блокпости біля церков на Паску писали.
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08.05.2024 13:09
+9
если тебе нравится, чтобы с тобой обращались как с скотиной, то тебе и бурят - брат.

А я Украинец.
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08.05.2024 14:03
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Цікаво що покидька не банять, хоча очевидно що кацапська гнида чітко працює тільки в темах по мобілізації...
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08.05.2024 13:11 Ответить
Вертаємося до питання - зелений 3,14дар -де служиш?
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08.05.2024 13:15 Ответить
Ще один ухилянт вискочив! Де ти служиш? Бо всі ухилянти саме такі питання з методички ставлять! Чи в мамки під спідницею?
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08.05.2024 13:46 Ответить
Я не можу бути ухилянтом - тому , ще не дававав присягу і не отримував жодних державних виплат . Але утримував своїм коштом,виявляється десятки , дармоїдів службовців .
Так от в мене питання - коли ці ,дармоїди" підуть служити або коли вони мені повернуть мої податки , які я можу направити реальним захисникам країни .
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08.05.2024 13:58 Ответить
Та підлягати призову він може, хто сперечається? Хто дав вам повноважень ДОПРАВЛЯТИ до ТЦК?
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08.05.2024 13:03 Ответить
мабуть-таки автомат. ну по факту. а де юре не питайте, я не юрист
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08.05.2024 13:20 Ответить
Війна! Не чув, ухилянте??? Шо ти тут ниєш?
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08.05.2024 13:42 Ответить
Боец невидимого фронта? Из каких окопов кропаешь, боец? Диван не пропердел от усилий?
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08.05.2024 14:05 Ответить
В ухилянта стійка методичка - "в яких окопах..."))) Як там в мамки під спідницею, ще не завонявся?
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08.05.2024 14:09 Ответить
Так это ты мне скажи, воен диванный. Пописял, покакал, все ок?
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08.05.2024 14:27 Ответить
Подивився б як ТЦК доправляють так само артистів кварталу, чи знайомих Єрмака. Після такого інциденту, співробітники ТЦК самі будуть на фронті після вибачень за недорозуміння та моральну компенсацію найвеличнішим України. А звичайних людей можна відп*здити, запхати в мінівен, зробити відосик і вислати друзям із Монако, що заодно поржати разом, як квартал навчив.
На цю тему можна цілу книгу написати, не гірше Орвелла про огиду української олігархічної системи.
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08.05.2024 14:40 Ответить
Перекладаю на людську мову, хто башляє той не воює.
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08.05.2024 13:07 Ответить
**********, кловани і у першу чергу кокаїнові пісюністи..., їх треба бронювати, бо без них ніяк... Шапіто...
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08.05.2024 13:08 Ответить
Чергове викрадання людини серед білого дня.

ОК "Захід" -- відбитки кончені. Викрали людину -- і кажуть ви надто емоційно реагуєте.

Та ніхто б не реагував емоційно якби вам, підарасам, давали по 15 років, як передбачено законом.
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08.05.2024 13:08 Ответить
Лол. А цей спортсмен пред'явив військовий квиток ? Яке в сраку викрадення? Це все кацапське ІПСО, і дивно що футбольний клуб у ньому бере участь.
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08.05.2024 13:37 Ответить
З 2019 вся країна перетворилася в суцільне кацапське іпсо
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08.05.2024 15:54 Ответить
"В той час, коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - додали в оперативному командуванні."

А можна таку саму заяву про 95 квартал? А коли рейди в Конче Заспі будуть? Чи блок пости біля концертів 95, бо блокпости біля церков на Паску писали.
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08.05.2024 13:09 Ответить
Якщо хлопцю було 25, а оскільки закон про мобілізацію (25-річних) ще не вступив у законну силу, то про що меле це ОЗУ(організованне злочинне угруповання) "Захід", коли каже про "належним чином не оформлене бронювання" ?!
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08.05.2024 13:11 Ответить
Вони говорять про те, що чоловік замість належно у воєнний час пред'явити діючий військовий квиток - набивав на голові м'яча на пасовиську.
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08.05.2024 13:31 Ответить
У його віці там має бути ще приписне, а не військовий квиток...
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08.05.2024 13:32 Ответить
А при чём здесь ТЦК? Пусть правильно бронируют. ТЦК выполняет свои функции во время военного положения. Кстати, про вопли всяких ссыкунов и сирунов, про мажоров, тоже не к ним, а к тем кто этим мажорам выдал за деньги "инвалидность" и пр.заболевания. Или к родителям, которые заплатили и купили эти болячки.. А то кацапские боты трындят на всех каналах про ТЦК, даже не зная что это такое, а украинские бараны подхватывают.
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08.05.2024 13:13 Ответить
ТЦК при тому, що футболісту 25, а не 27, а мобілізувати 25-річних можна з 18 травня. Учора було 7 травня, якщо що...
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08.05.2024 13:27 Ответить
Його ніхто не мобілізовував, до 18 травня пройде медогляд, а повістку про мобілізацію отримає 19 травня.
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08.05.2024 13:33 Ответить
Так а чого вони його там тримають? Виписали повістку на медогляд і випустили. Чи вони його там до 19 травня тримати вирішили?
Хоча і законність медогляду до 18 травня теж сумнівна. По ідеї мають якраз 18 травня на медогляд відправити. Плюс, по ідеї йому з 18 травня дається 60 днів, аби стати на облік.
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08.05.2024 13:38 Ответить
А хто його мобілізував? Він без військового квитка і без мед огляду, яке в сраку мобілізував? Може просто запишуть данні і відпустять, може медогляд пройде без черги, може ще щось, але не "мобілізував"...
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08.05.2024 13:39 Ответить
Я не кажу, що мобілізували вже, я кажу, що до 18 травня 25-річним повістки не вручають.
У мене питання, на біса вони його там тримають? Записати дані - це 10 хвилин...
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08.05.2024 13:42 Ответить
Якщо хлопцю було 25, а оскільки закон про мобілізацію (25-річних) ще не вступив у законну силу, то про що меле це ОЗУ(організованне злочинне угруповання) "Захід", коли каже про "належним чином не оформлене бронювання" ?!
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08.05.2024 13:13 Ответить
Красава, - ЗСУ вже виявляється "злочинне угрупування"...
Це вже стає схожим на коментарі на Раші Тудей...
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08.05.2024 13:19 Ответить
Боєвікі НЗФ "ВФУ". Є у них такий термін.
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08.05.2024 13:21 Ответить
Дивна метоморфоза під керівництвом ні разу не ухилянта преЗЕдента, який має бути покараний хоча б за НЕВИКОНАННЯ п1. Ст106 КУ (про "Забезпечення безпеки держави") і ЯКЕ має наглость вимагати виконання констицуйних обов'язкив від рядових громадян... Рад буду почути аргументовані заперечення.
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08.05.2024 14:04 Ответить
Кстати, да. С какого йуха его вообще приняли? Наверное, чтоб уже в ТЦК оформить бронь "належним чином")) А вообще это пиндец какой-то. И всем пох.
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08.05.2024 13:25 Ответить
Дєйствітєльно, какіє-то мобилизиции, какая-то вайна, єті казли мєшают нам бегать по полю и пинать мячик, а єщьо ржать на вечерніх шоу !! Пиндец какойто
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08.05.2024 13:40 Ответить
Дийсно, цэ ж той хлопэць, якый за Кучму два разы голосував, а той уси литакы та ракеты до ных раши виддав. От поганэць!
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08.05.2024 13:43 Ответить
Якщо 18-річного ТЦК запакує, ти так само писатимеш?
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08.05.2024 13:47 Ответить
Людину, в якої є совість не потрібно "пакувати" - вона сама куди потрібно прийде.
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08.05.2024 13:57 Ответить
Ну так от може після 18 травня футболіст і пішов би, як того вимагає закон. А не пішов би - тоді вже застосовувати заходи впливу...
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08.05.2024 13:59 Ответить
Навіщо ти пишеш нісенітниці, в яких нічого не тямиш?
Закон вимагає оновити свої дані в ТЦК, якщо футболіст зробив це, як того вимагає закон , то працівники ТЦК ввічливо побажали б йому гарного дня і гуляй. Після 18 травня він нікуди не збирався йти - інакше не було б такого вереску і армагедону.
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08.05.2024 14:31 Ответить
Чому ви думаєте, що не збирався? У нас футболісти вищої та першої ліги офіційно заброньовані ще з 2022 року... Це брєд, я вважаю, але це правда - погугліть! Цей очевидно ще не мав броні, бо до 18 травня вона йому не треба через його вік. А так би отримав бронь і бігом побіг би в ТЦК занести документи, щоб не чіпали.
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08.05.2024 14:35 Ответить
Оно думало , что неприкосновенное??? В самое пекло раз физически развит , или воевать должны только слесаря похищенные возле проходной после смены ???
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08.05.2024 13:15 Ответить
Воно думало, що в Україні ДІЄ ЗАКОН. Йому 25, за законом його до 18 травня не мали чіпати - максимум особисті дані записати...
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08.05.2024 13:29 Ответить
"Трус не играет в хоккей" (с)
Зате грає у футбол!
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08.05.2024 13:19 Ответить
Последнее время создается впечатление,что украинцы-абсолютно ничем не лучше кацапов,а скорее даже превосходят их,бо творят беззаконие со своими же гражданами.Надоело это блд..во уже...только и новостей-там выкрали на улице,там умер(убили) и т.д...Что показывает какой правовой пздц творится в стране
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08.05.2024 13:20 Ответить
Не переймайтесь так. росія звільнить і покаже всім справжній порядок в воінском учьотє насєлєнія.
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08.05.2024 13:22 Ответить
Так ти ж особисто і допомагаєш - будувати Московію . Ти ж по духу совок-москаль. Як росіяни прийдуть - першим лички поміняєш...
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08.05.2024 13:26 Ответить
Тобто ви згодні з тезою Дмитра, що українці нічим не кращі за русню.
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08.05.2024 13:33 Ответить
ви ж живий приклад такого "українця " .... який хоче жити по московським порядкам ...
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08.05.2024 13:36 Ответить
Тоді б я поставив лайк під коментарем Дмитра.
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08.05.2024 13:38 Ответить
дмитро - українець, бо він відстоює демократію ,а ви сталініст-путініст - бо для вас головне не дотримання законів - а ************** померти за "жопу " царя ...
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08.05.2024 13:44 Ответить
Як теза "украинцы-абсолютно ничем не лучше кацапов,а скорее даже превосходят их" сприяє відстоюванню демократії?
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08.05.2024 13:50 Ответить
создается впечатление,что украинцы-абсолютно ничем не лучше кацапов,а скорее даже превосходят их,бо творят беззаконие со своими же гражданами.

читай 10 разів
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08.05.2024 13:55 Ответить
Це називається навіювання.
Прийом пропаганди.
"Бо" тихенько відпадає, залишається теза "украинцы-абсолютно ничем не лучше кацапов".
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08.05.2024 13:56 Ответить
А чим Єрмаки-Зеленські та їх боти кращі кацапів ? Нічим
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08.05.2024 14:01 Ответить
Крім них в країні, значить, нікого вже не залишилось?
Всі давно загинули на фронті.
Война била равна - сражалісь два говна.
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08.05.2024 14:02 Ответить
Я против Украины и Украинцев никогда ничего не имел...Но если кто то не замечает,или не хочет замечать во что превратили страну-это показатель ихней умственной способности....и для этого мало напялить на себя вышиванку и балакать по українськи.Есть законы,конституция,порядок...который превратили в пздц и хаос,с какими то ЧВК на украинский манер.Ты попроси у них удостоверение показать,когда встретишь...Так не покажут...Что за опричнина??Что за похищения людей среди бела дня??7Нравится жить в Сомали??Ну так иди и воюй тогда за него..Когда свои своих убивают и гнобят-это уже последняя стадия деградации и вредительства
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08.05.2024 13:58 Ответить
З цього виходить, що для збереження нації нам терміново треба приєднуватись до росії.
Інших шляхів подолати це беззаконня, крім силового, немає.
Революція - це теж прихід до влади русні. Тому що фронт у цьому випадку обвалиться.
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08.05.2024 14:01 Ответить
Путен, ввєди вайска !! Ногомяч ущемляют !!
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08.05.2024 13:43 Ответить
Тобто на бурятів і кадирівців у тебе не виникає бажання бігти з ломом і биткою,
а тільки стрибати і воювати з українцями ти сміливий?
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08.05.2024 13:45 Ответить
если тебе нравится, чтобы с тобой обращались как с скотиной, то тебе и бурят - брат.

А я Украинец.
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08.05.2024 14:03 Ответить
прогнозовано тід темою про мобілізацію та ТЦК купи балаболов розпинаються про незаконість та неконстуційність....

А чим цей 25 річний футболист кращий за тих кто зараз в окопах....а тих кто вже загиблі???
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08.05.2024 14:00 Ответить
А я бачу діаметрально протилежне - старожили Цензора, які тут в 2013-2014 відбивалися тут від кацапських ботів, а в 2019 - від зеботів, виступають проти порушень, а от купа "номерних" ботів, зареєстрованих навіть не у 2022, а у 2023-2024, підтримують незаконні методи.

Я особисто за посилення мобілізації 25-річних і сильно ПРОТИ броні для футболістів (очевидно цьому гравцю її оформили, бо йому 25 і думали, що до 18 травня його не чіпатимуть). АЛЕ після того, як мене з моїми болячками ВЛК навіть обмежено придатним не визнали, хоча ще у 2002 мене на воєнку брати не хотіли за станом здоров'я, то я не буду підтримувати принцип "ціль виправдовує методи". Вибачайте!
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08.05.2024 14:48 Ответить
От 100% та ж думка! Якщо людину адміни цензора не забанили із 2014 року, то це точно не москаль, особливо, якщо людина із 2014 99% своїх постів пише українською та ще й тролить москальню "пекельними борошнами"!))))
А от свіжі акаунти з мутними кодами з цифр - підозрілі, це цілком можуть бути боти! У 2014 ботоферма була москальською (от це яскраво виражене було), потім під час виборів президента тут зебілами аж кишіло. І от всіх тих ботів повидаляли або вони самі зникли! Тепер от кишить новими подоляцькими ботами!
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08.05.2024 14:58 Ответить
+
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08.05.2024 16:02 Ответить
А тепер уявіть цих воя яких навикрадали ТЦКашніки? А коли їх зберуть випадково в одній роті зі зброєю, що вони зроблять коли буде шанс?
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08.05.2024 14:08 Ответить
Не міряй всіх по собі.
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08.05.2024 14:15 Ответить
Тобто ви не допускаєте, що серед таких осіб (особливо, якщо придатним уже зробили раніше непридатного епілептика, наркомана чи психічно неврівноваженого) не знайдуться кілька сильно відбитих, які потім приїдуть у відпустку, привезуть, наприклад, пару гранат та вирішать помститися?
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08.05.2024 15:11 Ответить
А знаєте скільки "сильно відбитих" вважають росіян братами і кликали сюди "рускій мір"? Вони не захочуть нам помститися, за те, що українці чинять опір? То що, нам припинити спротив, або не призивати "сильно відбитих" ватників, нехай гинуть тільки свідомі українці?
А на рахунок епілепсії - то тут у доброї половини дописувачів буде епілепсія і вхопить кондратій, якщо їх відлучити на кілька годин від комп'ютера.
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08.05.2024 15:30 Ответить
Я не про це, я про те, що треба дотримуватися законних методів - почати з відмови від практики призову людей із серйозними хворобами!

А про епілепсію - родичу-епілептику недавно повістку на вулиці виписали, хоча там інвалідність 3 групи ледь не з раннього дитинства. Йому 44 роки і він ВЗАГАЛІ НІКОЛИ не ставав на облік у військомат через свою інвалідність. І знаєте що? Йому на ВЛК записали, що він обмежено придатний! Повторюю: інвалід 3 групи, який ліки від епілепсії приймає ЩОДНЯ!
ЦЕ ВЗАГАЛІ НОРМАЛЬНО?????
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08.05.2024 15:39 Ответить
ОК "Захід" про затримання 25-річного футболіста "Хусту": Якщо у спортсмена немає належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову "ОК "Захід" потрібно було заставити людину оформити належне бронювання до певного числа, а не використовувати "методологію" " слуг антиукраїнського режиму"
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08.05.2024 14:36 Ответить
Піар - агенство Хустський РТЦК: Микола Сираш із футболістів - ноунеймів "виріс" до самого обговорюваного футболіста як мінімум місяця.
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08.05.2024 16:07 Ответить
 
 