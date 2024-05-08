Ракетная атака на Одессу 29 апреля: количество жертв возросло до 7 человек

Возросло количество жертв в результате ракетной атаки российских оккупантов на Одессу, осуществленной 29 апреля.

Об этом сообщили в телеграм-канале городского совета Одессы, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. Сегодня в больнице умер еще один мужчина 2001 года рождения, за жизнь которого врачи боролись до последнего. Выражаем соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Также читайте: Количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5. 4 человека - в крайне тяжелом состоянии, среди них - ребенок

Напомним, вечером 29 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди горожан и гостей города мест. По состоянию на утро 30 апреля, количество жертв ракетного удара по Одессе составляло 5 человек, а 1 мая сообщалось о еще одной жертве - в больнице умер мужчина.