Ракетная атака на Одессу 29 апреля: количество жертв возросло до 7 человек
Возросло количество жертв в результате ракетной атаки российских оккупантов на Одессу, осуществленной 29 апреля.
Об этом сообщили в телеграм-канале городского совета Одессы, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. Сегодня в больнице умер еще один мужчина 2001 года рождения, за жизнь которого врачи боролись до последнего. Выражаем соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 29 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди горожан и гостей города мест. По состоянию на утро 30 апреля, количество жертв ракетного удара по Одессе составляло 5 человек, а 1 мая сообщалось о еще одной жертве - в больнице умер мужчина.
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