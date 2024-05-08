Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили почти все имеющиеся у них типы вооружения, - Воздушные силы
Сегодня, 8 мая, ночью россияне совершили комбинированную атаку на Украину с применением почти всех типов вооружения, которые у них есть, в частности - дронов, крылатых и аэробаллистических ракет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Так, Евлаш рассказал, что оккупанты этой ночью осуществили комбинированную атаку, применив почти все имеющиеся у них типы вооружения.
"Враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть. Это и крылатые, и управляемые ракеты, аэробаллистические ракеты и БПЛА... Кроме того, выпущен был 21 ударный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска и Курской области, для того чтобы максимально усложнить задачу по отражению воздушного нападения", - подчеркнул он.
Евлаш отметил, что после атак враг собирает информацию, в частности - разведкой из открытых источников, о том, какие именно объекты удалось поразить.
"Конечно, мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары... Должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", - заявил Евлаш.
Напомним, сегодня Воздушные силы сообщали, что оккупанты применили во время атаки 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года
Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.
Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
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