Говорить об эффекте на поле боя от оказанной Украине помощи слишком рано, - глава Пентагона Остин

Говорить об эффекте на поле боя от предоставленной Украине помощи от США слишком рано и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, представляя в Сенате США бюджетный запрос Министерства обороны США на 2025 финансовый год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал Остин, отметив, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину."

"И мы это делаем", - сказал Остин, добавив, что еженедельно разговаривает с украинским коллегой, держа на контроле важнейшие потребности. "Трудно повернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - добавил глава Пентагона.

Министр обороны США отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.

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"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые осуществила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, которая предоставила достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного переламывать ситуацию для России", - сказал Остин.

Министр обороны США также отметил, что без помощи Китая Россия не смогла бы наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - сказал Остин.

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