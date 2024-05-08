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Говорить об эффекте на поле боя от оказанной Украине помощи слишком рано, - глава Пентагона Остин

Міністр оборони США Остін Ллойд

Говорить об эффекте на поле боя от предоставленной Украине помощи от США слишком рано и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, представляя в Сенате США бюджетный запрос Министерства обороны США на 2025 финансовый год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал Остин, отметив, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину."

"И мы это делаем", - сказал Остин, добавив, что еженедельно разговаривает с украинским коллегой, держа на контроле важнейшие потребности. "Трудно повернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - добавил глава Пентагона.

Министр обороны США отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.

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"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые осуществила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, которая предоставила достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного переламывать ситуацию для России", - сказал Остин.

Министр обороны США также отметил, что без помощи Китая Россия не смогла бы наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - сказал Остин.

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Автор: 

Индия (404) США (26471) наемники рф (2071) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+5
Кинули жмут соломи скотині та чекають. Чи з'їсть наше теля вовка?
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08.05.2024 21:53
+3
Говорити про ефект на полі бою взагалі не треба.

Треба його мати - той ефект, тоді і говорити не буде потреби.
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08.05.2024 22:09
+2
Зрозуміло їх небажання втягуватися у процес, але позиція спостерігача не дуже надихає...
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08.05.2024 22:06
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Кинули жмут соломи скотині та чекають. Чи з'їсть наше теля вовка?
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08.05.2024 21:53 Ответить
Зрозуміло їх небажання втягуватися у процес, але позиція спостерігача не дуже надихає...
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08.05.2024 22:06 Ответить
Говорити про ефект на полі бою взагалі не треба.

Треба його мати - той ефект, тоді і говорити не буде потреби.
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08.05.2024 22:09 Ответить
Ооо зрадофіли путіноїди повилазили, де були коли тре було армію фінансувати? Шашлики жрали , зелені кловани?
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08.05.2024 22:18 Ответить
"Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - сказав Остін.

О, стурбованість ми дуже любимо
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08.05.2024 22:24 Ответить
У тупых розовых пони одна задача, что бы параша ни в коем случае не распалась.
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08.05.2024 22:56 Ответить
Ага, на жаль союзники в рашці кращі. А сша мексиканськи кордони пів року охороняло. Це не путь до перемоги, це путь коли повбивають в Украіні всіх хто озочий воювати, а потім на договорняк.
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08.05.2024 23:19 Ответить
закупать снаряды по чешской инициативе - нельзя
передавать снаряды и тысячи бронемашин на списание в самих США - нельзя.
зато 7 млрд на оружейное лобби объявили, оружие которое они когда-то произведут, придет непонятно когда.
но Трамп всех подговаривает, что бы ничего не давали Украине.
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09.05.2024 00:08 Ответить
забыл, великий байден разблокировал свифт рашистким банкам, что бы те без труда получали долларики из индии.
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09.05.2024 00:13 Ответить
коли реальну війскову і фінансову допомогу Україні припиняють надавати ефективні американські і натівські 3,14стаболи ,тоді ніякого реального ефекту на полі бою не буде
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09.05.2024 00:17 Ответить
Тобто "допомога" вже була, а ефекту ще нема? Якось дивно...
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09.05.2024 04:39 Ответить
 
 