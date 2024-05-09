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Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию: Обсудит с Орбаном войну в Украине и инфраструктурные проекты, - Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр Угорщини Віктор Орбан 8 травня 2024 року

Лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 9 мая, встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На повестке дня - война России против Украины и инфраструктурные проекты. Это третья "остановка" главы КНР в рамках первого турне по Европе за последние пять лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отношения Китая и Венгрии

Как отмечают журналисты, Си, прибывший в Будапешт в среду, 8 мая, вечером, может рассчитывать на теплый прием в стране, которая является важным партнером Пекина в торговле и инвестициях, в отличие от других государств ЕС, которые обдумывают уменьшение зависимости от второй по величине экономики мира.

Ожидается, что Венгрия и Китай, отмечающие 75-ю годовщину установления дипломатических отношений, подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать масштабный инфраструктурный проект в рамках огромной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Как и Сербия, Венгрия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь" - амбициозный проект, начатый Си десять лет назад в надежде построить глобальную инфраструктуру и энергетические сети, которые соединят Азию с Африкой и Европой.

Также читайте: В ходе визита Си Цзиньпина в Венгрию будет подписано 16 соглашений, - Сийярто

Разговоры Си относительно Украины во время турне по Европе

Перед выездом в Будапешт, Си Цзиньпин в Париже общался с президентом Эмманюэлем Макроном и председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, которые надавили на китайского лидера, чтобы он обеспечил более сбалансированную торговлю с Европой и использовал свое влияние на Москву, чтобы остановить войну РФ против Украины.

Отметим, перед встречей с председателем КНР министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на брифинге, что вопрос об Украине будет одним из важных в повестке дня переговоров в Будапеште.

Отношения Китая и Венгрии выходят за пределы торговли и инвестиций, поскольку в феврале Пекин предложил Будапешту сотрудничество по вопросам общественной безопасности и правоохранительной деятельности.

Агентство добавило, что Орбан начал работать над сближением своей страны с Пекином сразу после прихода к власти в 2010 году. Примерно через десять лет китайские производители аккумуляторов и электромобилей начали размещать производство в Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия, - Си Цзиньпин

Автор: 

Венгрия (1934) Китай (2923) Си Цзиньпин (279) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+9
Цікаво, самим мадярами подобається що їх запихують в тоталітарну задницю з кімченирами і бацьками?
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09.05.2024 09:55
+5
так-так...часи міняються...колись різні мао-дзедуни та сі-дзіньпіні їздили по-світу і випрошували корм для своїх кріпаків....

а тепер..??
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09.05.2024 09:59
+4
два дебіла то вже "сила"
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09.05.2024 10:04
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сосі об'їжджає своїх васалів у Европі.
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09.05.2024 09:53 Ответить
так-так...часи міняються...колись різні мао-дзедуни та сі-дзіньпіні їздили по-світу і випрошували корм для своїх кріпаків....

а тепер..??
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09.05.2024 09:59 Ответить
два дебіла то вже "сила"
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09.05.2024 10:04 Ответить
Цікаво, самим мадярами подобається що їх запихують в тоталітарну задницю з кімченирами і бацьками?
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09.05.2024 09:55 Ответить
Ну радісний натовп з прапорцями зібрали мадьяри. От цікаво, Сі яким матюком летів? Бо мокши могли й збити, чисто випадково..
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09.05.2024 10:21 Ответить
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09.05.2024 10:02 Ответить
Боже, які гарнюні!
Стосовно цих потвор більше жаба з гадюкою підходить...
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09.05.2024 10:53 Ответить
китайські виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Це які-такі китайські машини роблять мадяри? Там завод Сузукі, але то японці! У ЄС нема поки китайських автозаводів.
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09.05.2024 10:02 Ответить
byd. планують відкритися в 25-му.
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09.05.2024 10:25 Ответить
Ну так це ж ще не розміщують виробництво...
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09.05.2024 10:27 Ответить
а що це? будують завод але не для виробництва?
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09.05.2024 10:34 Ответить
Будувати завод і почати виробництво - це трохи різні речі...
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09.05.2024 10:42 Ответить
будь-яке розміщення виробництва розпочинається з підготовки інфраструктури і побудови заводів. навпаки не буває. ніхто ж не писав, що там з конвеєра вже массово сходять тачанки і заполоняють європейський ринок.
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09.05.2024 11:01 Ответить
Дзеньпинь обьезжает своих вассалов и готовит почву для похода на Европу?
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09.05.2024 10:04 Ответить
Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини: Обговорить з Орбаном війну в Україні ?

Напевно "українську кризу" в перекладі риторики Кремля, т. Сі, Орбана, папи з Риму... та інших щирих Putinversteher-ів !?
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09.05.2024 10:11 Ответить
Біба і Боба...
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09.05.2024 10:16 Ответить
Два "мінуси" дають "плюс".
А що відбувається при контакті двох фекальних субстанцій? Невже запахне розами?
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09.05.2024 10:17 Ответить
Два нациста
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09.05.2024 10:55 Ответить
ох і важлива особа - орбан. прямо світова велич... гіпер вплив і мега економічна потуга...))) китайоза до кого зміг - до того дотягнувся... бо це продається дешево і оптом
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09.05.2024 12:59 Ответить
 
 