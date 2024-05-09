Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию: Обсудит с Орбаном войну в Украине и инфраструктурные проекты, - Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 9 мая, встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На повестке дня - война России против Украины и инфраструктурные проекты. Это третья "остановка" главы КНР в рамках первого турне по Европе за последние пять лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отношения Китая и Венгрии

Как отмечают журналисты, Си, прибывший в Будапешт в среду, 8 мая, вечером, может рассчитывать на теплый прием в стране, которая является важным партнером Пекина в торговле и инвестициях, в отличие от других государств ЕС, которые обдумывают уменьшение зависимости от второй по величине экономики мира.

Ожидается, что Венгрия и Китай, отмечающие 75-ю годовщину установления дипломатических отношений, подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать масштабный инфраструктурный проект в рамках огромной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Как и Сербия, Венгрия поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь" - амбициозный проект, начатый Си десять лет назад в надежде построить глобальную инфраструктуру и энергетические сети, которые соединят Азию с Африкой и Европой.

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Разговоры Си относительно Украины во время турне по Европе

Перед выездом в Будапешт, Си Цзиньпин в Париже общался с президентом Эмманюэлем Макроном и председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, которые надавили на китайского лидера, чтобы он обеспечил более сбалансированную торговлю с Европой и использовал свое влияние на Москву, чтобы остановить войну РФ против Украины.

Отметим, перед встречей с председателем КНР министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на брифинге, что вопрос об Украине будет одним из важных в повестке дня переговоров в Будапеште.

Отношения Китая и Венгрии выходят за пределы торговли и инвестиций, поскольку в феврале Пекин предложил Будапешту сотрудничество по вопросам общественной безопасности и правоохранительной деятельности.

Агентство добавило, что Орбан начал работать над сближением своей страны с Пекином сразу после прихода к власти в 2010 году. Примерно через десять лет китайские производители аккумуляторов и электромобилей начали размещать производство в Венгрии.

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