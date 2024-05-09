Ким Чен Ын на 9 мая пожелал Путину "победы над империалистами": "Дело России – праздники"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по случаю празднования в России праздника 9 мая выразил поддержку Владимиру Путину и пожелал победы "в борьбе с гегемонистской политикой империалистов".

Текст его поздравительного послания опубликовало северокорейское государственное информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Диктатор Северной Кореи заявил в послании, что победу во Второй мировой войне одержал "российский народ". По его словам, та война показала, что "любой агрессор, который пытается доминировать над миром и подчинить его, никогда не сможет избежать уничтожения".

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Ким считает, что сегодня российский народ под руководством Путина "успешно несет вперед гордость победоносного военного поколения" и называет российского руководителя лидером усилий по защите суверенитета России от "жестоких вызовов и угроз со стороны вражеских сил", очевидно, указывая на российскую агрессию против Украины.

"Я выражаю твердую поддержку и солидарность со святым делом России и надеюсь, что вы и храбрая российская армия и народ одержите новую победу в борьбе с гегемонистской политикой и произволом империалистов", - говорится в послании Ким Чен Ына.

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Как сообщалось ранее, с конца прошлого года КНДР отправила России почти 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также несколько десятков баллистических ракет и пусковые установки к ним.