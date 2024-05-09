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Ким Чен Ын на 9 мая пожелал Путину "победы над империалистами": "Дело России – праздники"

ким,чен,путін,ін

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по случаю празднования в России праздника 9 мая выразил поддержку Владимиру Путину и пожелал победы "в борьбе с гегемонистской политикой империалистов".

Текст его поздравительного послания опубликовало северокорейское государственное информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Диктатор Северной Кореи заявил в послании, что победу во Второй мировой войне одержал "российский народ". По его словам, та война показала, что "любой агрессор, который пытается доминировать над миром и подчинить его, никогда не сможет избежать уничтожения".

Читайте: Половина ракет КНДР, которыми РФ атаковала Украину, взорвалась в воздухе, - Костин

Ким считает, что сегодня российский народ под руководством Путина "успешно несет вперед гордость победоносного военного поколения" и называет российского руководителя лидером усилий по защите суверенитета России от "жестоких вызовов и угроз со стороны вражеских сил", очевидно, указывая на российскую агрессию против Украины.

"Я выражаю твердую поддержку и солидарность со святым делом России и надеюсь, что вы и храбрая российская армия и народ одержите новую победу в борьбе с гегемонистской политикой и произволом империалистов", - говорится в послании Ким Чен Ына.

Также смотрите: Путин не остановится в Украине, - Порошенко в Берлине назвал 7 предпосылок для победы над агрессором

Как сообщалось ранее, с конца прошлого года КНДР отправила России почти 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также несколько десятков баллистических ракет и пусковые установки к ним.

Автор: 

День Победы (1207) КНДР (1189) путин владимир (31218) Ким Чен Ын (178)


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Топ комментарии
+9
Побажав перемоги над самим собою - рашка це ж імперія
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09.05.2024 10:31
+7
Кім Чєн Ін і Кон чєн ий малочниє братья...
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09.05.2024 10:30
+7
Перший імперіаліст в світі, це старий Пу. Будемо продовжувати дивитися за епічним двобоєм - Пу вбиває імперіалістичну росію.
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09.05.2024 10:30
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не вдивлюся якщо буба прислав таку ж саму телеграму...
гамно клован - гамно жарти....
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09.05.2024 10:28 Ответить
Цей гад гадьониш і таке міг утнути..
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09.05.2024 10:42 Ответить
без сумніву...
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09.05.2024 10:49 Ответить
А що, ні в кого не має розумію що Москва і є сами звичайним справжнім імперіалістом бажаючим відродити імперію?! Тож фактично Кім побажав перемоги НАД Кремлем і його "руССким миром". Невже ви проти?!
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09.05.2024 12:02 Ответить
путів повинен відгризти САМ СОБІ ногу за імперський дворец в геленжіке
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09.05.2024 13:27 Ответить
Зовсім не паляться уйопки...
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09.05.2024 10:29 Ответить
Кім Чєн Ін і Кон чєн ий малочниє братья...
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09.05.2024 10:30 Ответить
Та да, таки ж ярі комуністи, що піпець! З імперіолізмом вони боряться (Пуйло так взагалі у імператора рядиться, Гуня на інагурації, назвав його "ваше высочество")
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09.05.2024 10:58 Ответить
Перший імперіаліст в світі, це старий Пу. Будемо продовжувати дивитися за епічним двобоєм - Пу вбиває імперіалістичну росію.
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09.05.2024 10:30 Ответить
Раша - остання імперія, нехай самі себе з'їдять.
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09.05.2024 10:30 Ответить
Побажав перемоги над самим собою - рашка це ж імперія
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09.05.2024 10:31 Ответить
Казали шо цеи дурік довго вчився за кордоном - шо ж иого там вчили
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09.05.2024 10:34 Ответить
Ліди ваєвалє перевертались в могилах .. 😨
..
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09.05.2024 10:32 Ответить
Морда страшного комиссара
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09.05.2024 11:07 Ответить
Товариш майорка з трьома пілотками дуже хоче під полковника.
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09.05.2024 11:26 Ответить
світ не побачів, партнери не доробили.
а давайте зробимо мурал зеленьського в макеївкі?
там точно ніхто не замалює....
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09.05.2024 10:35 Ответить
Пля, сліпий став прочитав "перемоги над капіталістами" бо це мало хоч якусь логіку і пропагандонський сенс але ж зараз по логіці виходить, що він побажав перемоги над самими собою...
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09.05.2024 10:36 Ответить
Еще один фашист из норы гавкает. И ето с етими тварями Запад хочет дагавариваться и сохранять им лицо? Неужели не понятно что на Земле не будет мира пока ети выродки разносят чуму по планете
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09.05.2024 10:38 Ответить
Імпотентний Захід цих тварюк сам собі на шию посадив. Бо після розвалу Совка, усі ці й*бнуті метастази, що паРашу, що КНДР, можна було легко зачистити під нуль і забути, як лайно Історії. Але ж краще відгодовувати скажених собак - вони ж ніколи нікого не покусають. Ідіоти.
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09.05.2024 12:08 Ответить
І що так і не поздоровить Байрактар Червону площу з парадом?Якась домовленість?Ми чогось не знаємо?
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09.05.2024 10:44 Ответить
Побажаємо Кім Чен Ину перемогти ожиріння, в голодуючій країні це не пристойно, хоча ні - хай здохне.
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09.05.2024 10:44 Ответить
Там буде правити вже донька Ина..Кім Джу Є- наслідна "принцеса"
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09.05.2024 10:48 Ответить
Навіть не можу уявити кого цей дебіл вважає імперіалістами? Здається окрім росіян жодних...
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09.05.2024 10:45 Ответить
Любой социализм это перевернутый мир, гениальный Оруэл все расписал
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09.05.2024 11:06 Ответить
Путєн хоче весь світ зробити расєєю. І весь світ на те дивиться: ти диви! бачите, які! он воно як! гми-гми! овва!
А в них є ідея. Ідея легко заставляє голого-.босого-голодного йти вперед і далі.
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09.05.2024 10:47 Ответить
Этот жирный боров жрет, наверное, за всю северную карею.
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09.05.2024 10:52 Ответить
Сколько Империалистов победил пыня в Мариупольском театре? Сколько в Буче?
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09.05.2024 11:05 Ответить
імперіалісту перемогти імперіалістів - діагноз
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09.05.2024 11:12 Ответить
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09.05.2024 11:21 Ответить
Побажаю здохнути обом фашиським диктаторам ,нациській росії побажаю розпаду ,а п. Кореї ліквідувати це непорозуміння під назвою кндр і обєднатись.
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09.05.2024 11:38 Ответить
А це робить все те що Європа і світ загралися.А тепер маємо терористів країн в яких купа зброї включаючи ядерну.Друга світова вже квіточки.
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09.05.2024 11:57 Ответить
Ну що ж, побажати імперіалісту перемогу над імперіалістами цікава думка. Тож нехай слова недолугого диктатора КНДР котрий не бачить різниці між словами та реальністю справдяться і московські нацистські імперіалісти будуть переможені!
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09.05.2024 11:59 Ответить
яке тонке почуття гумору! Побажав імперіалісту перемоги над імперіалізмом. Тобто щоб прутін повісився?
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09.05.2024 12:18 Ответить
Привітав, а ще - подарував футболку, що личитиме путіну:
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09.05.2024 12:23 Ответить
цікаво, зелений вилупок вже запросив кіма на міжгалактичний самміт миру ?
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09.05.2024 12:57 Ответить
 
 