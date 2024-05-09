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Новости Война
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Силы обороны сдерживают продвижение врага как вглубь Красногоровки, так и по окрестностям. Ситуация под контролем, - ОСГВ "Хортиця"

ЗСУ

Войска РФ не оставляют намерений штурмовать Красногоровку, единичные группы врага пытаются заходить в восточные окраины города.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сейчас на этом направлении в районе Красногоровки за сутки произошло 11 штурмов, два встречных боя и около 120 сбросов вражеских дронов. Противник не оставляет попыток штурмовать Красногоровку небольшими штурмовыми группами, время от времени единичные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике, но в большинстве случаев - это пешие или на мотоциклах маломобильные группы. Наши защитники огнем артиллерии и минометным огнем уничтожают все попытки  врага зайти в город", - рассказал Волошин.

Также он отметил, что эти мобильные вражеские группы, которые прорвались к Огнеупорному заводу, были ликвидированы, а частично те, кто остались, находятся в сложном положении, поскольку практически лишены поставок боекомплекта и поддержки бронетехники.

Также читайте: Красногоровка - под контролем Сил обороны, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

"Там продолжаются бои, Силы обороны сдерживают продвижение противника как вглубь города, так и по окрестностям. Ситуация находится полностью под контролем подразделений ВСУ на этом направлении", - заверил Волошин.

Обстановка в Красногоровке

Ранее офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что Красногоровка находится под контролем Сил обороны.

Напомним, вечером 8 мая 2024 года спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин заявил, что россияне прорвались к Красногоровке, но Силам обороны удалось заблокировать штурмовые группы врага. Также Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки.

Автор: 

ОСГВ Хортица (337) Ясногоровка (102)


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Що означає - Ситуація під контролем?
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09.05.2024 12:34 Ответить
Це типу «отрицатєльноє всплитіє».
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09.05.2024 12:36 Ответить
Це евфемізм.
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09.05.2024 13:00 Ответить
Здали чергове місто...
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09.05.2024 12:59 Ответить
Так з Очеретиним було((Бутусов якрах про це розповідав : тупо ,в повний ріст,зайшли якісь купки без техніки ,закріпилися ,а потім до них підтягнулися інші((((
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09.05.2024 12:59 Ответить
Здача кожного населеного пункту завжди починалась з слів "Все під контролем"...
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09.05.2024 13:05 Ответить
Один и тот же сценарий на протяжении 28 месяцев : 1. Угрозы нет, у нас выгодное положение. 2. Есть опасность, но ситуация под контролем. 3. Сложились критические обстоятельства.
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09.05.2024 13:07 Ответить
Відійшли на більш вигідні, зазделегідь підготовлені позиції.
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09.05.2024 13:16 Ответить
 
 