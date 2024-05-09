Соратник Орбана Немет неожиданно раскритиковал Россию и похвалил НАТО

Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет выступил с необычно резкими заявлениями о России и НАТО, которые напрямую идут вразрез с позицией правительства Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Что касается последних 25 лет, если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, пожалуй, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы", - сказал Немет в выступлении на конференции Венгерского атлантического общества во вторник.

Немет отметил, что "независимо от того, что говорят уважаемые пропагандисты президента Путина, НАТО не является антироссийской организацией, она никогда не планировала нападать на Россию и не планирует этого делать сейчас, но она способна защитить своих членов от российской атаки".

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"Причина, почему Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, заключается именно в том, что мы являемся членом НАТО", - сказал Немет.

По словам политика, "то, что Россия воспринимает этот оборонительный альянс как угрозу, является лишь доказательством того, что она хочет осуществлять контроль над членами НАТО - или, по крайней мере, над некоторыми из них - и НАТО делает это невозможным". Поведение России, считает Немет, говорит больше о России, чем о НАТО.

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Немет заявил, что целью россиян является подрыв суверенитета Венгрии. Россияне, сказал политик, не обязательно хотят вторгнуться в Венгрию, а скорее диктовать, что венгры должны и не должны делать, с кем должны объединиться, какое оружие должны иметь, и что должны представлять на международных форумах.

"Постоянное повторение мысли о том, что российско-украинская война началась из-за НАТО, чрезвычайно вредно. Согласно этой мантре, оправдано, что большие государства - Россия и, возможно, Китай, осуществляют контроль над своими сферами интересов.

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Они считают неблагоприятным прецедентом то, что суверенные страны мира могут свободно пользоваться своим правом, закрепленным в статье 51 Устава ООН, выбирать себе союзников", - заявил Немет.