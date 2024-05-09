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Новости
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Соратник Орбана Немет неожиданно раскритиковал Россию и похвалил НАТО

жолт,немет

Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет выступил с необычно резкими заявлениями о России и НАТО, которые напрямую идут вразрез с позицией правительства Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Что касается последних 25 лет, если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, пожалуй, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы", - сказал Немет в выступлении на конференции Венгерского атлантического общества во вторник.

Немет отметил, что "независимо от того, что говорят уважаемые пропагандисты президента Путина, НАТО не является антироссийской организацией, она никогда не планировала нападать на Россию и не планирует этого делать сейчас, но она способна защитить своих членов от российской атаки".

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"Причина, почему Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, заключается именно в том, что мы являемся членом НАТО", - сказал Немет.

По словам политика, "то, что Россия воспринимает этот оборонительный альянс как угрозу, является лишь доказательством того, что она хочет осуществлять контроль над членами НАТО - или, по крайней мере, над некоторыми из них - и НАТО делает это невозможным". Поведение России, считает Немет, говорит больше о России, чем о НАТО.

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Немет заявил, что целью россиян является подрыв суверенитета Венгрии. Россияне, сказал политик, не обязательно хотят вторгнуться в Венгрию, а скорее диктовать, что венгры должны и не должны делать, с кем должны объединиться, какое оружие должны иметь, и что должны представлять на международных форумах.

"Постоянное повторение мысли о том, что российско-украинская война началась из-за НАТО, чрезвычайно вредно. Согласно этой мантре, оправдано, что большие государства - Россия и, возможно, Китай, осуществляют контроль над своими сферами интересов.

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Они считают неблагоприятным прецедентом то, что суверенные страны мира могут свободно пользоваться своим правом, закрепленным в статье 51 Устава ООН, выбирать себе союзников", - заявил Немет.

Автор: 

Венгрия (1934) НАТО (9964) россия (95393)


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Топ комментарии
+8
це нормальна риторика для будь-якої країни, яка є членом НАТО. але подібний спіч з орбанщини, яка хоча і є членом НАТО, звучить дивно.
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09.05.2024 13:32
+6
рублі скінчилися
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09.05.2024 13:33
+4
Шо з ним стало -- був в летаргіиному сні?
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09.05.2024 13:24
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Шо з ним стало -- був в летаргіиному сні?
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09.05.2024 13:24 Ответить
Вірно він сказав про те , що не ми би захищались від русофашистів ,
а Угорщина , якби вони не були членами НАТО ,
але скоріш за все , проплачений кремлем тільки Орбан і Сіярто ,
а інші члени партіі в прольоті 🙁
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09.05.2024 13:26 Ответить
Просто бухгалтер на луб'янці забухав напередодні свята і забув перелічити ЗП на картку.
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09.05.2024 13:31 Ответить
це нормальна риторика для будь-якої країни, яка є членом НАТО. але подібний спіч з орбанщини, яка хоча і є членом НАТО, звучить дивно.
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09.05.2024 13:32 Ответить
рублі скінчилися
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09.05.2024 13:33 Ответить
прозів, чи годівниця московії спорожніла???
та ще й під час візиту китайського *********......
це не погана звістка для нас.
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09.05.2024 13:34 Ответить
Через удари невідомих безпілотників по рашковським НПЗ, здорощала нафта!
То нашо Угорщині дорога нафта.
Пройшла любов, зав'яли помідори!
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09.05.2024 14:07 Ответить
жолтOk
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09.05.2024 14:27 Ответить
Бабулєтто не завезли!
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09.05.2024 14:33 Ответить
В Ухті вітають із побєдобєсієм кривавих вбивць , що топили в крові повстання угорців у 1956р.
Що у орбанів в макітрі?
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09.05.2024 14:48 Ответить
Калькулятор.
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09.05.2024 15:32 Ответить
цей товариш точно венгр?
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09.05.2024 23:11 Ответить
 
 