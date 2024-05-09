Зеленского и Порошенко больше не разыскивают в России. Их убрали из базы розыска

Из базы розыска МВД РФ исчезли фамилии президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".

О том, что Зеленский и Порошенко находятся в базе розыска российского МВД, стало известно 4 мая.

Выяснилось, что их обоих туда добавила оккупационная "часть МВД", расположенная в захваченной врагом части Донецкой области.

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6 мая в МВД РФ заявили, что решение о розыске приняли не они: "В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимает Следственный комитет РФ и его территориальные подразделения".

Вскоре карточки Зеленского и Порошенко убрали с сайта.

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