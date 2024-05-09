Зеленского и Порошенко больше не разыскивают в России. Их убрали из базы розыска
Из базы розыска МВД РФ исчезли фамилии президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".
О том, что Зеленский и Порошенко находятся в базе розыска российского МВД, стало известно 4 мая.
Выяснилось, что их обоих туда добавила оккупационная "часть МВД", расположенная в захваченной врагом части Донецкой области.
6 мая в МВД РФ заявили, что решение о розыске приняли не они: "В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимает Следственный комитет РФ и его территориальные подразделения".
Вскоре карточки Зеленского и Порошенко убрали с сайта.
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Значить, таки знайшли, де обидва!
як українцям ***** кого ви там розшукуєте, а кого ні...
наступне покусілово на шаурмятника - версень.
план утведжений.
Соплями. ЗЕленими.
Порошенко - ти хдє ?
.
"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".