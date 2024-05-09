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Зеленского и Порошенко больше не разыскивают в России. Их убрали из базы розыска

Зеленського та порошенка більше не розшукують в РФ

Из базы розыска МВД РФ исчезли фамилии президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".

О том, что Зеленский и Порошенко находятся в базе розыска российского МВД, стало известно 4 мая.

Выяснилось, что их обоих туда добавила оккупационная "часть МВД", расположенная в захваченной врагом части Донецкой области.

Читайте: МИД относительно сообщений об объявлении в розыск в РФ президента Зеленского: Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды

6 мая в МВД РФ заявили, что решение о розыске приняли не они: "В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимает Следственный комитет РФ и его территориальные подразделения".

Вскоре карточки Зеленского и Порошенко убрали с сайта.

Также читайте: МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Гройсмана, бывшего секретаря СНБО Данилова и экс-министров Авакова, Климкина и Стеця

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Порошенко Петр (19591) розыск (840) россия (95393)


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Топ комментарии
+18
Побачили що ідіотами виглядають то вирішили прибрати
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09.05.2024 16:04
+13
трипера у них проба, бо ось цих муджахедів досі не знайшли за 10 років
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09.05.2024 16:31
+9
вже знайшли?
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09.05.2024 16:03
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Правила форума Совет форумчан
Ваажаю, цей факт не на користь обох.
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09.05.2024 16:03 Ответить
фух ! мене нарешті попустило, бо так переживав що знайдуть !
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09.05.2024 16:35 Ответить
вже знайшли?
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09.05.2024 16:03 Ответить
дуримари
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09.05.2024 16:27 Ответить
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09.05.2024 19:09 Ответить
Побачили що ідіотами виглядають то вирішили прибрати
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09.05.2024 16:04 Ответить
хай ще напишуть, що буйло амністивував обох до Дня дєдов
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09.05.2024 16:37 Ответить
В кацапів проба пера
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09.05.2024 16:05 Ответить
трипера у них проба, бо ось цих муджахедів досі не знайшли за 10 років
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09.05.2024 16:31 Ответить
Це моє любиме "фото". Особливо портрет пастора.
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09.05.2024 16:48 Ответить
А Андрюха Елдак был в розыске, вот в чем вопрос?
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09.05.2024 16:07 Ответить
Слідкуйте за проносом ескортніци єрмака Безуглой.Вона точно знає що це було.
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09.05.2024 16:09 Ответить
Порадували свій лохторат потужною заявою, а після свята "ДедаНаПалку" тихенько відійшли у ліс.
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09.05.2024 16:11 Ответить
Радості повні нагавиці.
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09.05.2024 16:12 Ответить
Зеленського та Порошенка більше не розшукують в Росії. Їх прибрали з бази розшуку

Значить, таки знайшли, де обидва!
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09.05.2024 16:16 Ответить
Хух... А то я вже заволнувався...
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09.05.2024 16:16 Ответить
Це тому, що Зе дав задню з закордонними паспортами для тих, хто втік за кордон. Совпадєніє ?
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09.05.2024 16:23 Ответить
кацапи - як би ви тільки знали,
як українцям ***** кого ви там розшукуєте, а кого ні...
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09.05.2024 16:25 Ответить
кацапам також пох - їх в розшук об'явили ще в лютому і тільки на третій місяць самі це помітили
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09.05.2024 17:55 Ответить
буба нерозшукуваний.
наступне покусілово на шаурмятника - версень.
план утведжений.
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09.05.2024 18:04 Ответить
Щас еще липецкую фабрику вернут и апартаменты в Ялте, вот это был бы прикол
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09.05.2024 16:27 Ответить
на місці буйла я б так і зробив, бо ця ІПСА була б дорожча за ті активи
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09.05.2024 16:33 Ответить
А з серіалом "скоти"-заборонять і скажуть що це пропоганда націзму.
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09.05.2024 16:33 Ответить
а шоб ви не сумнівалися, на це і зелені і кацапня клює шо маладци...
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09.05.2024 16:37 Ответить
Посаны передумали.
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09.05.2024 16:32 Ответить
поняли- с дружбанами так не поступают
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09.05.2024 16:35 Ответить
порох взірвав склади - не забули?
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09.05.2024 16:39 Ответить
Відкупилися)))
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09.05.2024 16:41 Ответить
Що, так швидко знайшлися?
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09.05.2024 16:46 Ответить
Дали сцарю соску заспокійливу ,мов "ми тоже могйом", от воно і затихло.
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09.05.2024 16:51 Ответить
Ось тут бубочкі стало дуже образливою То, що його, гайвеличнішого, зняли з розшуку його друзі кацапи, то так і має бути, він-же найвеличніший, і звав ***** на шашлики в травні, на природу біля Киева, після того, як ***** проведе парад победи на Хрещатику. А то, шо кацапня зняла з розшуку Пороха, то прямо в душу його ЗЕлену кацапи вишмаркались.
Соплями. ЗЕленими.
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09.05.2024 16:57 Ответить
Це якийсь пі@дець
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09.05.2024 17:01 Ответить
Може знайшли вже?
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09.05.2024 17:37 Ответить
А як круто спихнули на чебурашок з динири.
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09.05.2024 17:39 Ответить
З бази розшуку МВС РФ зникли прізвища президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка Вже вбили
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09.05.2024 17:44 Ответить
Я б зеленого залишив, щеб заочно і в Україні у розшук, бо втеча ж падла
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09.05.2024 18:23 Ответить
Пошукали пошукали , ніде не знайшли і зняли з розшуку .
Порошенко - ти хдє ?
.
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09.05.2024 18:25 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/9119 Петро Порошенко повертається в Україну та звітує про свою участь конгресі Християнсько-Демократичного Cоюзу Німеччини :

"Моя задача №1 була - утримати Україну на найвищій позиції порядку денного на Конгресі ХДС, де визначалася стратегія найближчого майбутнього для однієї з найвпливовіших політичних сил Європи. Я багато спілкувався з провідними німецькими політиками і можу сказати: вони розуміють, наскільки перемога України важлива.
Урсула фон дер Ляєн, Манфред Вебер, Крістофер Хойсген, Йоганн Вадефул, Юрген Хардт, Міхаель Рот, Фрідріх Мерц - справжні друзі України. Як сказав пан Мерц: «Україна бореться і за нашу свободу. Тому що путін не робить таємниці з того, що не тільки Україна, а й демократична вільна Європа є для нього історичним ворогом».
Задача №2 - це конкретна предметна розмова про допомогу, якої ми потребуємо. Зброя, «Таурус», снаряди, ППО, економічна допомога, санкції, вступ до ЄС та НАТО, єдність перед спільними викликами. Запросив наших європейських друзів відвідати Україну).
Партнери також мають розуміти, що ситуація на фронті дуже складна і нам дуже потрібна допомога просто зараз. Вони знають, що для нашої команди війна - це особистий біль. Більше 2500 наших партійців воюють, на жаль є й ті, хто загинув... Вірю, що наша щира розмова була переконливою і до неї прислухаються.
А зараз повертаємося в Україну, до парламентської роботи, і вже незабаром знову їдемо на фронт із черговою партією допомоги".
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09.05.2024 20:40 Ответить
Спільна операція кацапів і ОПГ дєрмака щодо підняття плінтусового рейтингу тупорилого ішака добігає кінця.
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09.05.2024 21:00 Ответить
 
 