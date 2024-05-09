Литва впервые запустит ракеты из РСЗО HIMARS. Это важный фактор для сдерживания РФ, - министр обороны Кащюнас
Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас назвал учения армии страны со стрельбами из реактивных систем залпового огня HIMARS в Балтийском море важным сдерживающим фактором для России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Учения Литвы в Балтийском море
"Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот - восток может понять это как возможность действовать", - сказал Кащюнас.
Глава Минобороны Литвы отметил, что несколько ракет HIMARS будут выпущены с полигона в Кайряй на 10 километров в море.
Министр отметил, что это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО.
По его словам, это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море из этой системы реактивного залпового огня.
"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято относительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, которое посылает четкий сигнал", - подчеркнул Кащюнас.
Системы HIMARS в Литве
Издание отмечает, что Литва подписала договор с США на закупку восьми систем HIMARS на сумму 495 млн долларов в конце 2021 года.
По данным Минобороны страны, эта закупка также включает боеприпасы, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, в частности систем ATACMS.
Армия планирует интегрировать системы HIMARS в координации с союзниками, особенно с соседними странами - Эстонией, Латвией и Польшей. Первые поставки этих систем запланированы на 2025 год.
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