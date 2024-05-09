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Новости
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Литва впервые запустит ракеты из РСЗО HIMARS. Это важный фактор для сдерживания РФ, - министр обороны Кащюнас

Литовська армія вперше запустить ракети в море з систем HIMARS

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас назвал учения армии страны со стрельбами из реактивных систем залпового огня HIMARS в Балтийском море важным сдерживающим фактором для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Учения Литвы в Балтийском море

"Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот - восток может понять это как возможность действовать", - сказал Кащюнас.

Глава Минобороны Литвы отметил, что несколько ракет HIMARS будут выпущены с полигона в Кайряй на 10 километров в море.

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Министр отметил, что это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО.

По его словам, это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море из этой системы реактивного залпового огня.

"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято относительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, которое посылает четкий сигнал", - подчеркнул Кащюнас.

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Системы HIMARS в Литве

Издание отмечает, что Литва подписала договор с США на закупку восьми систем HIMARS на сумму 495 млн долларов в конце 2021 года.

По данным Минобороны страны, эта закупка также включает боеприпасы, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, в частности систем ATACMS.

Армия планирует интегрировать системы HIMARS в координации с союзниками, особенно с соседними странами - Эстонией, Латвией и Польшей. Первые поставки этих систем запланированы на 2025 год.

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Автор: 

Литва (2446) россия (95393) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+29
приїжайте, у нас можно пострілять. Ми покажемо куди.
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09.05.2024 16:53
+11
Навіщо стріляти в рибок, якщо навколо стільки московитів?
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09.05.2024 17:04
+8
по Калінінграду?
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09.05.2024 16:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
приїжайте, у нас можно пострілять. Ми покажемо куди.
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09.05.2024 16:53 Ответить
умови максимально наближені до бойових гарантуємо .
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09.05.2024 17:15 Ответить
Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас назвав навчання армії країни зі стрільбами з реактивних систем залпового вогню HIMARS в Балтійському морі важливим стримувальним фактором для Росії

Чесно?
Ні.
Як то кажуть, "не лести собі, підійди ближче до пісуару!"
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09.05.2024 16:53 Ответить
по Калінінграду?
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09.05.2024 16:59 Ответить
Навіщо стріляти в рибок, якщо навколо стільки московитів?
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09.05.2024 17:04 Ответить
ЛУЧШЕ Б НАМ ПЕРЕДАЛИ !!!
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09.05.2024 17:04 Ответить
Боже, Боже! Вони усі поняття не мають як то воювати!!! Оце НАТО так НАТО!!
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09.05.2024 17:05 Ответить
Розтрата гарних *********** в нікуди. "Це фактор ...". Який нах фактор? Дебіли.
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09.05.2024 17:12 Ответить
Литовцы, копайте три линии окопов, заграждений, минных полей, и переезжаете туда жить из комфортных и теплых казарм. И гражданских туда на выходные каждую неделю, что бы привыкали. Все остальное до польской дупы. Я до сих пор не понимаю почему рф начала с Украины а не с Польши/Балтики
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09.05.2024 17:17 Ответить
Potomu sto zdes NATO,i na etom mozno postavit tocku
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09.05.2024 17:26 Ответить
Не впевнений...Напад на Естонію і Орбан накладає вето, оскільки Угорщина за мир і проти ескалації, Фіцо накладає вищу ступінь стурбованості, Італія теж... Жирні бюргери Німетчини не знають що робити...і т.д
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09.05.2024 18:42 Ответить
Вы испанцев ещё забыли, те им навоюют ещё
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09.05.2024 18:47 Ответить
Tak uze segodnia jest nemalo NATO sil zdes Baltijskix stranax,ix bazi,samolioti,korabli.NATO sama egzistenzija propadiot jesli oni ne vstupit vojnu, ja necytaju ruskuju armiju kakoj to silnoj,stob byli problemi ejio razbit
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09.05.2024 19:08 Ответить
Да? А зачем тогда русиян Хаймарсами стращать? На кого этот цирк рассчитан?
И, я конечно уважаю любую веру, будь то в Бога, Деда Мороза или НАТО, но будьте реалистами хоть когда нибудь.
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09.05.2024 18:43 Ответить
Etot cirk dlia mesnix izbitatelej s Himarsami , vybori Litve etoj nedeli,pojmite eta vlast rabotajet,kak bi tak.
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09.05.2024 19:03 Ответить
NATO vojska nenado verit ili ix zdat oni uze zdes nemci i amerikansi i drugyje te ze ispansi.Litve uze 4 bazi i ecio namecajetsia.Vsio sto nuzno eto logistika,samolioti PVO,tanki korabli oni uze zdes.Govorim pro karabli s tomogavkami,AEGIs sistemami,samolioti F-35,tanki leopard i Abrams,Apache i t.d oni uze zdes
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09.05.2024 19:15 Ответить
Вам там поставили символическую силу. Вы думаете они туда поехали что бы умереть за свободу Литвы? Да они без особого приказа даже ответный огонь не откроют, а откроют их перемелят за неделю максимум. Вы лучше сами изучайте военное дело и покупайте оружие, пока есть время.
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09.05.2024 19:59 Ответить
Tut nazyvajestia oni objedinionyje vojska amerikansi,nemci i dugyje im upraliajet s Evropi NATO general,kotori mozet priniat resenyje bez tam NATO 5 punkta.Tut netu poniatije vojska skazem Litvi,nemcev oni vmeste trenirujetsia,kak odna komanda.Vot teper pojdut manevri ucastvujet 50 korablej ,100 samioltov i svyse tysiaci texniki tanki i poxoze.100 samoliotov po vasemu eto nicego?F-35 po vasemu eto nicego ili B-52,eti takze tut trenirovalis sbrasyvali bombi po poligonu.Tut vojna jesli budet bolse aviacija budet otrabatyvat,raketi vot eto javno premucestvo u NATO.Litve takze gotovit armiju vot na segodnia kto mozet vojevat primerno 70 tysiac eto profesionalnyje vojska i aktyvni rezerv,eti kotoryje nedavno prosli sluzbu,oni uze teper prinoznaceni k castiam,imejet voruzenije,odezdu,eti bolsinstvo dobrovolci.
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09.05.2024 20:25 Ответить
Segodnia Litve nagradili litovca kak laureta goda Evropejca.On vojujet Ukraine goriacix tockax,Bachmut,Avdejevka,eto netu on odin sto vojujet,no etot vediot dnevnik a bojax,vypustil knigu i vse dengi ot prodazi otdajiot Ukrainskoj armiji.Vot vi sprosili pocemu amerikansi,Evropejci dolzni vojevat za Litvu,vot vam i otvet
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09.05.2024 21:23 Ответить
Vot kak raz procytal Kasciunas sto teper napisal,teper voskresenyje projdut prezidenta vybori i on rekomendujet golosovat za Simonyte,eto ego partiji lider,Kasciunas pravaja ruka ejio.Vot dalse piset sto Simonyte mnogo delajet dlia armiji,i ecio paru listov za nejio sto ona zdelala.Vot dumaju jasno dlia cego eto cirk.Da eti strelbi netu pervi az,byli Paladini streliai takze tam,B-52 bomboardivcyki
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09.05.2024 20:39 Ответить
Литовці, от навіщо ви отак задарма хочете використати такий цінний ресурс? Південніше Литви є багато місць, де ви досхочу натренуєтесь і з величезною користю для спільної справи.
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09.05.2024 17:21 Ответить
Vot eto zaslugi ne ego,no pokazyvajet kak bi on tut vsio zdelal po Himarsi.Poniatije vojenom plane u Kaciunasa jest 0,mnenije vojenix ego neinteresujet, pri etom on jest glavni kto resajet sto pokupat dlia armiji.
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09.05.2024 17:32 Ответить
Если у кого-то были планы десанта с моря - теперь почешет репу.
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09.05.2024 17:47 Ответить
клоуни
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09.05.2024 17:58 Ответить
 
 