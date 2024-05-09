Пентагон вместе с SpaceX противодействуют использованию Starlink армией РФ в Украине

Пентагон смог договориться со SpaceX о прекращении несанкционированного использования российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя во время войны с Украиной.

Об этом сказал руководитель отдела космической политики Министерства обороны США Джон Пламб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

США были "активно вовлечены в работу с правительством Украины и SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", - сказал Пламб.

"На данный момент мы успешно противодействуем, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи", - сказал представитель Пентагона. Хотя "это и дальше будет оставаться проблемой, но мы подумали об этом и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной", добавил он.

Пламб отказался уточнять, какие тактики, методы или процедуры используются, чтобы остановить использование Россией терминалов, подключаемых к флоту низкоорбитальных спутников SpaceX.

Ранее Памб говорил, что Пентагон не может вынудить компанию Илона Маска SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте.

Читайте также: В РФ терминалы Starlink продают "специально для СВО" частные продавцы, - росСМИ

Как отмечает Bloomberg, терминалы Starlink продолжают рекламировать в России на таких платформах, как сайт электронной коммерции Ozon. Их продавцы говорят, что они работают через подписки, оформленные от имени жителей европейских стран, где лицензирована технология, и говорят, что соединения работают не внутри России, а вблизи приграничных регионов, таких как оккупированные территории Украины. Однако на этой неделе пользователи жаловались на беспрецедентные проблемы с подключением.

Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в сеть Интернет. Специальный терминал позволяет получить доступ в тех районах, где нет обычных наземных систем связи.

Ранее украинские военные и СМИ сообщили о том, что оккупанты начали использовать терминалы Starlink. Основатель SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания не продает терминалы Starlink в Россию – "ни прямо, ни косвенно".

В марте в Палате представителей Конгресса США начали расследование в отношении SpaceX, чтобы проверить, вводила ли компания адекватные меры, чтобы предотвратить развертывание Россией сервиса Starlink в войне против Украины.