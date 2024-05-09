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Новости Помощь Украине
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Пентагон вместе с SpaceX противодействуют использованию Starlink армией РФ в Украине

starlink

Пентагон смог договориться со SpaceX о прекращении несанкционированного использования российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя во время войны с Украиной.

Об этом сказал руководитель отдела космической политики Министерства обороны США Джон Пламб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

США были "активно вовлечены в работу с правительством Украины и SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", - сказал Пламб.

"На данный момент мы успешно противодействуем, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи", - сказал представитель Пентагона. Хотя "это и дальше будет оставаться проблемой, но мы подумали об этом и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной", добавил он.

Пламб отказался уточнять, какие тактики, методы или процедуры используются, чтобы остановить использование Россией терминалов, подключаемых к флоту низкоорбитальных спутников SpaceX.

Ранее Памб говорил, что Пентагон не может вынудить компанию Илона Маска SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте.

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Как отмечает Bloomberg, терминалы Starlink продолжают рекламировать в России на таких платформах, как сайт электронной коммерции Ozon. Их продавцы говорят, что они работают через подписки, оформленные от имени жителей европейских стран, где лицензирована технология, и говорят, что соединения работают не внутри России, а вблизи приграничных регионов, таких как оккупированные территории Украины. Однако на этой неделе пользователи жаловались на беспрецедентные проблемы с подключением.

Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в сеть Интернет. Специальный терминал позволяет получить доступ в тех районах, где нет обычных наземных систем связи.

Ранее украинские военные и СМИ сообщили о том, что оккупанты начали использовать терминалы Starlink. Основатель SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания не продает терминалы Starlink в Россию – "ни прямо, ни косвенно".

В марте в Палате представителей Конгресса США начали расследование в отношении SpaceX, чтобы проверить, вводила ли компания адекватные меры, чтобы предотвратить развертывание Россией сервиса Starlink в войне против Украины.

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Гарна новина...
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09.05.2024 23:11 Ответить
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09.05.2024 23:24 Ответить
У Маска там левова частина прибутку від контрактів із пентагоном та ЦРУ. А коли мова заходить про гроші, то весь популізм зникає - just business.
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09.05.2024 23:30 Ответить
Чого тут вигадувати - автоматично отримувати координати тих старлінків та наводити дрони. П'ять-десять таких прильотів і кацапня буде шарахатися від тих терміналів як чорт від ладану
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09.05.2024 23:27 Ответить
Главное не ошибиться и по своим не жахнуть...
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10.05.2024 00:09 Ответить
Ну там уже хлопці з передової коригуватимуть перед запуском. Або там зробити систему "свій/чужий" із ключем шифрування, який щотижня змінюється
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10.05.2024 00:13 Ответить
Такий брєд. Старлінки свої координати через GPS отримують, що зним на передовій, самі догадайтесь. І буде вам SpaceX ще систему воєних ключів для по суті цивільного звязку вводити.
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10.05.2024 02:12 Ответить
Как я понял эти старлинки сильно фонят, километров так на 20-30. Но можно узнать точное местонахождение терминала до единиц метров, но это только с разрешения Маска, ну или если Пентагон пнёт Маска
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10.05.2024 00:27 Ответить
С какой радости. Прикапывают чтобы по сторонам не фонил, только вверх на спутники смотрел, и все.
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10.05.2024 02:13 Ответить
 
 