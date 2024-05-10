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Госдепартамент США: Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина

Сі Цзіньпін та Путін

Китай может создавать новый "круг друзей" в Евросообществе, который будет играть негативную роль относительно потенциального прекращения расширения ЕС.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар прокомментировал визит главы Китайской народной республики в Европу и выбор отдельных стран для персональных встреч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По мнению представителя Госдепа, формулировка "создание новой оси друзей" для китайского и российского режимов в Европе во время визита Си Цзиньпина в Венгрию и Сербию, в целом является точной.

Также читайте: Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию: Обсудит с Орбаном войну в Украине и инфраструктурные проекты, - Reuters

"Я считаю, что такой анализ ситуации является достаточно точным... Я действительно думаю, что страны, которые он выбрал, это те, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества", - отметил Габриэль Эскобар.

Он отметил, что создание такого альянса вполне возможно, и что он действительно может быть направлен против расширения евроинтеграции. Именно поэтому призвал партнеров и союзников США осознавать реальные намерения Китая относительно евроатлантического сообщества.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия.

Автор: 

Госдепартамент США (1820) Китай (2933) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+12
Так нахрін їх тоді з ЄС, НАТО й шенгену. Хай в Китай без віз їздять.
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10.05.2024 00:03
+12
Американці ще кацапську консерву не питали, що і як їм робити.
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10.05.2024 00:13
+11
Знову комуністи підтримують рашистів, як комуністи сталінського СРСР підтримували гітлера у 1939 у нападі на Польщу?
Історія повторюється?
Захід, будь пильним! Не повторюй помилок 1939 року!
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10.05.2024 00:03
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Американці ще кацапську консерву не питали, що і як їм робити.
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10.05.2024 00:13 Ответить
Чув, валянку, як москаля на×уй посилають, чи позакладало?
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10.05.2024 00:24 Ответить
Щось ви поняття підміняєте. Вчити США, як поводитись із Мексикою - не те саме, що вчити європейців, як поводитись із Китаєм, чи їх прихвоснями.

А чому б Пара Цельссу разом із своїм прапорцем чорно-червоно-жовтим не вийти із ненависного НАТО. Ото заживе ЄС без оборонної парасольки, яку в основному фінансує США
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10.05.2024 01:11 Ответить
А що ти монголоїд тут забув??? Тут українці ведуть діалог, а тварі мокшанській слово не давали!!!
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10.05.2024 00:17 Ответить
Монголоїд в тебе московитськи нормативи, тому не *****, якби не американці не було б зараз ні якої ні ЄС ні НАТО!!! Зараз зрозуміло монголоїд??? Нах .... Пішов!!!
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10.05.2024 00:35 Ответить
А китайським?
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10.05.2024 00:38 Ответить
Тоді!
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10.05.2024 00:46 Ответить
До 90х років!!! Дитина!!!
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10.05.2024 00:54 Ответить
Орбан і Фіцо научать за підтримки росії й Китаю. І буде демократія тільки снитися!
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10.05.2024 00:42 Ответить
Так нахрін їх тоді з ЄС, НАТО й шенгену. Хай в Китай без віз їздять.
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10.05.2024 00:03 Ответить
Знову комуністи підтримують рашистів, як комуністи сталінського СРСР підтримували гітлера у 1939 у нападі на Польщу?
Історія повторюється?
Захід, будь пильним! Не повторюй помилок 1939 року!
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10.05.2024 00:03 Ответить
Мюнхенська угода 1938 рік.
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10.05.2024 07:09 Ответить
Китай не буде встрявати, це його столітній стиль політики - пожинати вершки сидячи осторонь. А всі союзники путена - це Сербія, яка намагається однією жопою на двох стільцях всидіти та Угорщина, яка, як "баба яга - проти", на зло ЄС і вуха, і сраку відморожу.

Ну і там ще профашистські рухи, у яких кацапи як незмінний кумир. Коаліція так собі...
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10.05.2024 00:09 Ответить
Ви забули ще преза та прем'єра Словаччини!!!
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10.05.2024 00:25 Ответить
Може ще й ті. Але в будь-якому разі там, у ЄС, їх терплять поки що допустимо, для вигляду демократії і всього іншого. Якщо притисне, то рти і грошові потоки відразу перекриють

Приблизно як із "зеленою повiсткою". Коли треба, то там самі зелені й ініціювали, щоб вугільні ТЕС відкривали
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10.05.2024 00:34 Ответить
навіть не сумніваюся, шо наша агрохімія вже тама...
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10.05.2024 00:13 Ответить
Угорщина навітьне приховує прихильність до російської агресії, симпатії до злочиця Путіна,
а Євросоюз продовжує підтримувати
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10.05.2024 00:14 Ответить
та і ми особо не приховуємо - пів страни довбодятлів,
починаючі з преза...
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10.05.2024 00:16 Ответить
У перекладі з дипломатичної - китайський підер вчергове показав європейцям, хто в Європі законтачений, тобто де у ЄС є дірки за викликом.
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10.05.2024 00:19 Ответить
Тобто на сьогодні китай це Японія часів другої світової війни, а московія це Германії другої світової війни!!! Який парадокс!!!
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10.05.2024 00:20 Ответить
а гвінея біскау це тайланд ...
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10.05.2024 00:22 Ответить
Рашистська Федерація сьогодні схожа на гітлерівську Німеччину, а комуністичний Китай на сталінський комуністичний СРСР у 1939 перед початком другої світової...
Знайшли один одного, захопили та поділили Польщу, а далі була війна.
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10.05.2024 00:29 Ответить
Мій приклад ліпше показує історію, бо Германії все ж такі напала на совок!!!
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10.05.2024 00:51 Ответить
Німеччина напала на свого колишнього союзника СРСР лише у 1941. Друга світова тоді вже була у розпалі в Європі.
У 1939 нацистська Німеччина та комуністичний СРСР стали союзниками, поділили східну Європу, напали на Польщу та окупували її території.
Саме 1939, а не 1941 рік вважається роком початку Другої світової війни.

У серпні 1939 року дві тоталітарних держави СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова - Ріббентропа До нього додавався таємний протокол про розмежування сфер інтересів у Східній Європі та Балтії, де сталінський СРСР та гітлерівська Німеччина домовилися поділити Європу на сфери впливу та окупації.

Почалася Друга світова з поділу Польщі. Першого вересня 1939 року із заходу в Польщу вторглася німецька армія. Польські війська поступалися за кількістю солдатів та військової техніки. І незважаючи на запеклі бої, їм довелося відступати з тяжкими втратами. Поки більша частина польської армії намагалася стримати наступ німців із заходу, рано-вранці 17 вересня 1939 року радянські війська перейшли східний польський кордон.
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10.05.2024 01:20 Ответить
Що ти хотів довести??? Історію я знаю дуже непогано!!! Я написав хто сьогодні і в якому статусі виглядає, а ти що хотів довести????
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10.05.2024 14:46 Ответить
Пздць! це ж яким потрібно бути покидьком, щоб дружити з путіним?!
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10.05.2024 00:25 Ответить
в нашого верховного шащличника запитай, той теж там по середині заглянув в очі, видно дружити то хотів а воно ОН ЯК(! Неповезло, а так би подружились.....
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10.05.2024 02:45 Ответить
Франция пытается изображать великую державу, в пух и прах проиграв англосаксонскому миру. Остальные просто мелкие пакостники.
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10.05.2024 00:31 Ответить
дебіле, я тебе трошки виправлю, в твоїй методичці написано "англосаксій мір, а не англосаксонський" і взагалі чому тоді не "англо-саксо-юто-фризо-нормано-кельтский мір"?
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10.05.2024 01:44 Ответить
Англійською буде https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxons Anglo-Saxons
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10.05.2024 02:28 Ответить
він англійською писав?
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10.05.2024 13:57 Ответить
Це і так зрозуміло, що китай і ********* діють у звʼязці, це одне ціле, нзивається - вісь зла!
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10.05.2024 00:33 Ответить
Все просто... кусать очень хочеться ...а земля України це для китайцівь всьооооо ...московією вони готови обувати та вдягати ,шоб потім пройтися по нашій землі ,але спершу дочекаються коли к ремль впаде ...
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10.05.2024 00:34 Ответить
Не думаю що Китай який виробляє 25% всієї світової сільгосппродукції мріє про землі України.
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10.05.2024 01:02 Ответить
Іноді потрібно думати
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10.05.2024 01:10 Ответить
Думати як жінка яку нібито всі хочуть?
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10.05.2024 01:27 Ответить
Їба, багато конспіративного брєду бачив, но китайчики які хочуть Україну це щось новеньке
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10.05.2024 02:47 Ответить
Китай та Угорщина домовилися про "стратегічне партнерство"
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10.05.2024 08:24 Ответить
China is creating an axis of their own partners, not just in Europe, but around the world to advance China's interests, not those of Russia. The latter is only a situational ally
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10.05.2024 01:03 Ответить
Співпраця Китаю з *********** призведе до виходу європейських та американських корпорацій з Китаю і масовим інвестиціям в Індію та Вєтнам. За два-три роки Китай вже відчує наслідки "пагубної самовпевненості".
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10.05.2024 01:47 Ответить
Та ні, нажаль нічого не поміняється тож не тіште себе марними надіями....
Швидше виглядає, що ми як шмат м'яса який наш найвеличніший шашличник жарить для того щоб його поділили, а вони торгуються
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10.05.2024 02:50 Ответить
Вже міняється. Придивіться до діяльності транснаціональних компаній які закривають підприємства в Китаї і відкривають в Індії.
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10.05.2024 05:13 Ответить
ну щодо Індії можу погодитись, і якщо так піде далі то мені більше віриться в конфлікт Індії та Китаю за вплив чим у війну рашистану з НАТО.....
Тут ви гарно підмітили
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10.05.2024 05:51 Ответить
Я БЫ НЕ ВЕРИЛ !!!
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10.05.2024 02:31 Ответить
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ АВСТРАЛИЮ И НОВ.ЗЕЛ. !!!
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10.05.2024 02:33 Ответить
Всі так надіялись, що ось китайоза приїде в Європу, йому викатять ультиматум і він буде змушений почути. А в реальності то він приїхав всіх раком ставити.
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10.05.2024 07:03 Ответить
Що за переклад? "Яке буде відігравати негативну роль, щодо потенційного припинення розширення ЄС"
Може позитивну роль?
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10.05.2024 07:44 Ответить
Це досить легко читається. Китайський пацюк зарухався
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10.05.2024 07:53 Ответить
ЛАПШУ ПОНАВІШУВАВ ЦЕЙ ЧІНА ПРО НЕДОПОМОГУ РАШИСТАМ, МАКРОНУ...А САМ НАДІЄТЬСЯ НА СОЮЗНИКІВ І КРЕМЛІВСЬКУ ПЛАТФОРМУ , ПРО МИР В УКРАЇНІ...
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10.05.2024 07:57 Ответить
 
 