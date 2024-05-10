Госдепартамент США: Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина

Китай может создавать новый "круг друзей" в Евросообществе, который будет играть негативную роль относительно потенциального прекращения расширения ЕС.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар прокомментировал визит главы Китайской народной республики в Европу и выбор отдельных стран для персональных встреч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По мнению представителя Госдепа, формулировка "создание новой оси друзей" для китайского и российского режимов в Европе во время визита Си Цзиньпина в Венгрию и Сербию, в целом является точной.

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"Я считаю, что такой анализ ситуации является достаточно точным... Я действительно думаю, что страны, которые он выбрал, это те, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества", - отметил Габриэль Эскобар.

Он отметил, что создание такого альянса вполне возможно, и что он действительно может быть направлен против расширения евроинтеграции. Именно поэтому призвал партнеров и союзников США осознавать реальные намерения Китая относительно евроатлантического сообщества.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия.