Госдепартамент США: Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина
Китай может создавать новый "круг друзей" в Евросообществе, который будет играть негативную роль относительно потенциального прекращения расширения ЕС.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар прокомментировал визит главы Китайской народной республики в Европу и выбор отдельных стран для персональных встреч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По мнению представителя Госдепа, формулировка "создание новой оси друзей" для китайского и российского режимов в Европе во время визита Си Цзиньпина в Венгрию и Сербию, в целом является точной.
"Я считаю, что такой анализ ситуации является достаточно точным... Я действительно думаю, что страны, которые он выбрал, это те, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества", - отметил Габриэль Эскобар.
Он отметил, что создание такого альянса вполне возможно, и что он действительно может быть направлен против расширения евроинтеграции. Именно поэтому призвал партнеров и союзников США осознавать реальные намерения Китая относительно евроатлантического сообщества.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия.
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А чому б Пара Цельссу разом із своїм прапорцем чорно-червоно-жовтим не вийти із ненависного НАТО. Ото заживе ЄС без оборонної парасольки, яку в основному фінансує США
Історія повторюється?
Захід, будь пильним! Не повторюй помилок 1939 року!
Ну і там ще профашистські рухи, у яких кацапи як незмінний кумир. Коаліція так собі...
Приблизно як із "зеленою повiсткою". Коли треба, то там самі зелені й ініціювали, щоб вугільні ТЕС відкривали
а Євросоюз продовжує підтримувати
починаючі з преза...
Знайшли один одного, захопили та поділили Польщу, а далі була війна.
У 1939 нацистська Німеччина та комуністичний СРСР стали союзниками, поділили східну Європу, напали на Польщу та окупували її території.
Саме 1939, а не 1941 рік вважається роком початку Другої світової війни.
У серпні 1939 року дві тоталітарних держави СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова - Ріббентропа До нього додавався таємний протокол про розмежування сфер інтересів у Східній Європі та Балтії, де сталінський СРСР та гітлерівська Німеччина домовилися поділити Європу на сфери впливу та окупації.
Почалася Друга світова з поділу Польщі. Першого вересня 1939 року із заходу в Польщу вторглася німецька армія. Польські війська поступалися за кількістю солдатів та військової техніки. І незважаючи на запеклі бої, їм довелося відступати з тяжкими втратами. Поки більша частина польської армії намагалася стримати наступ німців із заходу, рано-вранці 17 вересня 1939 року радянські війська перейшли східний польський кордон.
Швидше виглядає, що ми як шмат м'яса який наш найвеличніший шашличник жарить для того щоб його поділили, а вони торгуються
Тут ви гарно підмітили
Може позитивну роль?