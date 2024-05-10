Китай и Венгрия договорились о "стратегическом партнерстве"

Венгрия и Китай, в ходе визита Си Цзиньпина в Будапешт, подписали соглашение о "стратегическом партнерстве" и ряд документов об углублении экономического и культурного сотрудничества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.

Переговоры Си и главы правительства Венгрии Орбана состоялись в Будапеште в рамках визита китайского лидера.

На брифинге по их итогам Орбан заявил о "непрерывной дружбе" между двумя странами. Он пообещал, что Венгрия и в дальнейшем будет принимать у себя китайские инвестиции.

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Си сказал: он и Орбан согласились, что китайская "Инициатива Пояс-Путь" "вполне соответствует стратегии Венгрии относительно открытия на восток", а Пекин поддерживает стремление Будапешта играть большую роль в продвижении китайско-европейских отношений.

Венгерские и китайские чиновники заключили соглашение о "стратегическом партнерстве" и подписали 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

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Никаких объявлений об инвестициях не прозвучало, но глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Пекин может профинансировать два проекта железнодорожных маршрутов, связанных с сообщением Будапешта.