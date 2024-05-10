Китай и Венгрия договорились о "стратегическом партнерстве"
Венгрия и Китай, в ходе визита Си Цзиньпина в Будапешт, подписали соглашение о "стратегическом партнерстве" и ряд документов об углублении экономического и культурного сотрудничества.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.
Переговоры Си и главы правительства Венгрии Орбана состоялись в Будапеште в рамках визита китайского лидера.
На брифинге по их итогам Орбан заявил о "непрерывной дружбе" между двумя странами. Он пообещал, что Венгрия и в дальнейшем будет принимать у себя китайские инвестиции.
Си сказал: он и Орбан согласились, что китайская "Инициатива Пояс-Путь" "вполне соответствует стратегии Венгрии относительно открытия на восток", а Пекин поддерживает стремление Будапешта играть большую роль в продвижении китайско-европейских отношений.
Венгерские и китайские чиновники заключили соглашение о "стратегическом партнерстве" и подписали 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании.
Никаких объявлений об инвестициях не прозвучало, но глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Пекин может профинансировать два проекта железнодорожных маршрутов, связанных с сообщением Будапешта.
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Подивіться на неї... вона ж тільки з дерева злізла. Потрібен час на еволюцію.
У мене більше питань до наріта.
Коли вже млять розуму наберетеся...?!?
арахамія, до речі, теж дуже хотів.
А сиярту в Си Я рто?
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/12/v-vengrii-otkrylos-tradicionnoe-meropriyatie-kurultay