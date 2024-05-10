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Китай и Венгрия договорились о "стратегическом партнерстве"

Китай та Угорщина домовилися про стратегічне партнерство

Венгрия и Китай, в ходе визита Си Цзиньпина в Будапешт, подписали соглашение о "стратегическом партнерстве" и ряд документов об углублении экономического и культурного сотрудничества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.

Переговоры Си и главы правительства Венгрии Орбана состоялись в Будапеште в рамках визита китайского лидера.

На брифинге по их итогам Орбан заявил о "непрерывной дружбе" между двумя странами. Он пообещал, что Венгрия и в дальнейшем будет принимать у себя китайские инвестиции.

Также читайте: Госдепартамент США: Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина

Си сказал: он и Орбан согласились, что китайская "Инициатива Пояс-Путь" "вполне соответствует стратегии Венгрии относительно открытия на восток", а Пекин поддерживает стремление Будапешта играть большую роль в продвижении китайско-европейских отношений.

Венгерские и китайские чиновники заключили соглашение о "стратегическом партнерстве" и подписали 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Также читайте: Орбан о Венгрии в ЕС: "Мама, не того коня я хотел"

Никаких объявлений об инвестициях не прозвучало, но глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Пекин может профинансировать два проекта железнодорожных маршрутов, связанных с сообщением Будапешта.

Автор: 

Венгрия (1935) Китай (2933) Си Цзиньпин (279) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+13
А так можна - шоб краіна НАТО обнімалась з комуністами?
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10.05.2024 08:19
+8
Тихим сапом китай таки да , хоче допогти кремлю придушити Україну ,не без своєї зацікавленності ...Арахламідія ти про китай шось розказував, шо політична модель тобі подобається ? от з вами зеленськими🤡 пі**расами, буде можлива демонстрація, китайських гулагів і в Україні
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10.05.2024 08:21
+8
Китайский колхозник пытается шатать Европу против США. Аж сам прилетел. Обычно все к нему ездят.
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10.05.2024 08:29
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10.05.2024 08:14 Ответить
А так можна - шоб краіна НАТО обнімалась з комуністами?
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10.05.2024 08:19 Ответить
Тихим сапом китай таки да , хоче допогти кремлю придушити Україну ,не без своєї зацікавленності ...Арахламідія ти про китай шось розказував, шо політична модель тобі подобається ? от з вами зеленськими🤡 пі**расами, буде можлива демонстрація, китайських гулагів і в Україні
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10.05.2024 08:21 Ответить
Що ви хочете з тієї хламідії.
Подивіться на неї... вона ж тільки з дерева злізла. Потрібен час на еволюцію.
У мене більше питань до наріта.
Коли вже млять розуму наберетеся...?!?
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10.05.2024 08:39 Ответить
...тільки з дерева злізли ті....які обрали цих хламідій з клоунами в Український Парламент....
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10.05.2024 09:51 Ответить
В даний час Китай будує 350-кілометрову залізничну лінію між Будапештом і Белградом, яка фінансується за рахунок китайських кредитів, а в самій Угорщині будує великі заводи з виробництва електромобілів і акумуляторів.
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10.05.2024 08:23 Ответить
Стратегічно, це як ? На рівні зброї та піхоти ?
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10.05.2024 08:23 Ответить
Китайский колхозник пытается шатать Европу против США. Аж сам прилетел. Обычно все к нему ездят.
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10.05.2024 08:29 Ответить
от набере орбан, грошиків у китая, і тютю європа.
арахамія, до речі, теж дуже хотів.
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10.05.2024 08:31 Ответить
Орбан і зі своїми ************ глобальну співпрацю заведе, якщо буде надія, що це на благо кацапляндії
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10.05.2024 08:31 Ответить
А ось мені цікаво, коли цю вигребну яму -У'общину, випруть з ЕС, НАТО та перекроють кордони, шо Аітя буде казати свойм уйобикам?
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10.05.2024 08:34 Ответить
Так Венгрию уже можно называть цзя дзын Орб?
А сиярту в Си Я рто?
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10.05.2024 08:38 Ответить
Сци Я Ртом
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10.05.2024 10:46 Ответить
Та тю на вас, такое придумать(китайская цивилизация) орбаны - це один палка, 2 струна и монгольские степи, они должны уметь еще на губе играть монгольским пыщыком.
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10.05.2024 11:03 Ответить
Надійний член НАТО , здасть в першу мить конфлікту .
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10.05.2024 08:47 Ответить
аякжеж китаю треба тільки покірні провінціїї підорашії
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10.05.2024 08:58 Ответить
Нираскрыта тема еппли в среде традиционных семейных ценностей©
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10.05.2024 09:20 Ответить
Партнерство удава з кроликом
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10.05.2024 09:30 Ответить
Місце Угорщини не в ЄС і НАТО а в БРІКС бо це 5 колона.
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10.05.2024 09:55 Ответить
А нафига те иобики в брикс, шо с них возьмешь?
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10.05.2024 11:00 Ответить
єдина причина, з якої великий імператор сініпух опустився до рівня орбана - показати всьому світу, що в Європі і НАТО немає єдності.
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10.05.2024 10:06 Ответить
Тю, вы шо в лужу сделал. Си зашифровался(изподтишка) возле Орбана(по сговору ) , шобы к пыне на инаугурацию не ехать с челобитной.
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10.05.2024 10:59 Ответить
Сделка века! Паприка в обмен на китайский ширпотреб..
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10.05.2024 10:20 Ответить
Угорщина переходить на рис.
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10.05.2024 10:44 Ответить
А не надоть дрейфить... У и.обиков не получится дружба с таукитайцами. Бо их китайцы 2.5 тыс лет назад попинали от своих северных рубежей . И те драпонули в Европу под именем мадяро-гуннов. Мадяры - цэ Курултай, Монголия. Вот и все, шо нужно знать об этой липовой дружбе, мадьяр с китайцами.
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10.05.2024 10:57 Ответить
...в парламенте Венгрии в присутствии представителей более 20 стран открылось «традиционное мероприятие» - Курултай, которое пройдет http://kurultaj.hu/russian/ в местечке Бугац в венгерской Пусте (степи).В венгерском Курултае принимают участие представители крупнейших тюркских организаций из Турции, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Болгарии, Монголии. Несколько тюркских групп также прибыли с территории Российской Федерации. Впервые на венгерском Курултае была принята министерская делегация из Узбекистана. На Курултай прибыли министры из Казахстана, Турции и Киргизии
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/12/v-vengrii-otkrylos-tradicionnoe-meropriyatie-kurultay
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10.05.2024 11:12 Ответить
Китай прямо у всіх на очах відкладує свої личінкі в Євросоюзі,а той тільки дивиться і кліпає очима.
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10.05.2024 11:58 Ответить
Бо дєрьмократія...
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10.05.2024 14:24 Ответить
 
 