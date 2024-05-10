Воздушные силы о модифицированной версии X-101: ПВО может сбивать одинаково с другими крылатыми ракетами

Силы противовоздушной обороны способны сбивать модифицированные крылатые ракеты Х-101, которые недавно приняла на вооружение Россия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Он прокомментировал информацию о том, что 8 мая оккупанты применили против Украины модифицированную ракету X-101 с двойной боевой частью.

Евлаш отметил, что ракеты выпускаются со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и сбиваются одинаково с другими крылатыми ракетами.

Также читайте: Воздушные силы о ночном обстреле: "Классический беспокоящий огонь"

Опасность повысилась

Представитель Воздушных сил объяснил, что в результате модификации у ракеты уменьшился топливный бак, поэтому оккупанты применяют ее для ударов на меньшие дистанции.

"Инженерно было принято решение об увеличении боевой части и установке туда еще одной боеголовки, начиненной поражающими элементами, шрапнелью, которая несет больший поражающий вред для незащищенных объектов", - сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что это представляет опасность для инфраструктурных объектов, техники и живой силы.

"Мы видим, что такие ракеты применяются по нашим городам, поэтому это нацелено против мирных жителей и обычных украинцев", - резюмировал Евлаш.

Также читайте: Россияне снова начали использовать "калибры", но имеют технические проблемы с ракетоносителями, - Братчук

Напомним, ранее британская разведка рассказала, что командование авиации дальнего действия Воздушно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101. Ее оснастили второй боеголовкой.