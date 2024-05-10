РФ пытается прорвать оборону и зайти в тыл ВСУ в Серебрянском лесу, - ОСГВ "Хортица"
Россия пытается прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении, прибегая к десяткам штурмов, но безуспешно.
Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в течение последних нескольких дней происходит от 10 до 20 штурмов российской пехоты ежесуточно.
"Задача оккупантов - срезать Северский выступ и зайти в тыл Силам обороны в Серебрянском лесничестве. Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана. Однако успеха эти попытки не имеют", - заверил спикер ВСУ.
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Tata Parasolka
показать весь комментарий10.05.2024 19:52 Ответить Мне нравится 7
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