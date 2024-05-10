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Новости Война
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РФ пытается прорвать оборону и зайти в тыл ВСУ в Серебрянском лесу, - ОСГВ "Хортица"

Серебрянський ліс

Россия пытается прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении, прибегая к десяткам штурмов, но безуспешно.

Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в течение последних нескольких дней происходит от 10 до 20 штурмов российской пехоты ежесуточно.

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"Задача оккупантов - срезать Северский выступ и зайти в тыл Силам обороны в Серебрянском лесничестве. Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана. Однако успеха эти попытки не имеют", - заверил спикер ВСУ.

Автор: 

Волошин Назар (99) Луганская область (6494)


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Боже , бережи наших воїнів , просимо !!!!
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10.05.2024 19:52 Ответить
 
 