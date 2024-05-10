Канада выделяет $55 млн на усиление украинской ПВО, - министр обороны Блэр

Министр обороны Канады Билл Блэр в пятницу объявил, что страна выделяет 76 млн канадских долларов (55,7 млн долларов США) на инициативу под руководством Германии, направленную на быструю поставку систем противовоздушной обороны в Украину для отражения российских атак.

"Эти системы (ПВО. - Ред.) помогут Украине защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и уничтожили больницы, электростанции и жилые дома", - заявил Блэр во время визита немецкого коллеги Бориса Писториуса в Канаду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что с начала вторжения России в Украину Канада выделила более 14 миллиардов канадских долларов на общую поддержку Украины, включая 4 миллиарда канадских долларов в виде военной помощи.

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