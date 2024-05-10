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Новости Война
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Украина получила от США помощь более чем на $50 миллиардов с начала полномасштабного вторжения России, - Пентагон. СПИСОК

пентагон

По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов. США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в справке Пентагона относительно фактического перечня помощи, отправленной в Украину.

"Соединенные Штаты выделили более $51,3 миллиарда на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе более $50,6 миллиарда после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", - отметили в Министерстве обороны США.

Пентагон раскрыл подробный список вооружений, боеприпасов и других видов помощи, которые получила Украина от Соединенных Штатов Америки.

В частности, среди средств противовоздушной обороны в Украину были переданы:

  • одна батарея "Пэтриот",
  • 12 зенитно-ракетных систем NASAMS,
  • системы HAWK,
  • ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M.
  • более 2 тысяч зенитных ракет Stinger,
  • системы ПВО Avenger и VAMPIRE,
  • 21 РЛС воздушного слежения, а также другое оборудование и технику.

Среди огневых средств Украине были предоставлены:

  • более 40 систем HIMARS,
  • пусковые установки для бомб малого диаметра наземного базирования,
  • почти две сотни 155-мм гаубиц и более 3 миллионов снарядов для них.

ВСУ также получили более 7 тысяч высокоточных артснарядов этого калибра и более 50 тысяч снарядов дистанционного минирования RAAM. Также в Украину отправлены более 70 гаубиц105-мм калибра и 0,8 миллиона снарядов к ним.

США также поставили в Украину более полумиллиона снарядов других калибров, в частности, 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тысяч ракет для систем "ГРАД" и сотни тысяч минометных снарядов.

В перечне предоставленных бронетанковых систем и транспортеров приведены:

  • 31 танк "Абрамс",
  • 45 танков Т-72Б,
  • более 300 БМР "Брэдли",
  • 189 БТР "Страйкер",
  • более 400 БТР M113
  • 250 бронированных машин M1117.

Кроме того, США отправили более тысячи машин с защитой от мин и засад MRAP, более 3 тысяч транспортеров HMMWV, более 200 легких тактических автомобилей, 300 БМП, 80 грузовиков и 144 прицепа для перевозки тяжелой техники. Также были поставлены сотни буксировщиков, командно-штабных машин, мостовых систем и другой техники.

В разделе летательных аппаратов и БПЛА, которые обеспечили США для Украины, перечислены:

  • 20 вертолетов Ми-17,
  • беспилотные авиационные системы Switchblade,
  • БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle, Penguin.

Также ВСУ получили два радара для БЛА, противорадиолокационные ракеты HARMs, высокоточные авиабоеприпасы, более 6 тысяч авиаракет Zuni, более 20 тысяч авиаракет Hydra-70 и другие боеприпасы.

Отдельно прилагается перечень противотанкового и стрелкового оружия. В него входят более 10 тысяч ПТРК Javelin, более 90 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов, около 9 тысяч ракет TOW и 40 тыс. гранатометов и единиц стрелкового оружия и тому подобное.

Среди морского оборудования США передали в Украину две системы береговой обороны "Гарпун" и противокорабельные ракеты, более 70 прибрежных и речных патрульных катеров; беспилотные корабли береговой обороны, оборудование для безопасности портов.

В разделе "другие возможности", которые были предоставлены Украине, указаны противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, взрывчатка C-4, подрывные боеприпасы, оборудование для установки препятствий, более 100 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, системы защищенной связи и вспомогательное оборудование.

Кроме того, США доставили системы спутниковой связи SATCOM, средства РЭБ, обеспечили услуги коммерческой спутниковой съемки. Отдельно указаны приборы ночного видения, системы наблюдения, тепловизоры, оптика и дальномеры, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, средства защиты от оружия массового поражения, медицинские принадлежности, полевое оборудование, генераторы, запасные части и другая техника и техническое обслуживание.

В Пентагоне добавили: "Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для самообороны".

Напомним, 10 мая администрация США выделила Украине новый пакет помощи общей суммой до $400 миллионов.

Автор: 

помощь (7770) США (26471) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+7
Це крихти від того що кацапія отримала і отримує від торгівлі з Заходом
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10.05.2024 22:56
+6
Дякуємо! Але могли значно більше, в рази більше! Дали б достатньо, вже б ловили кацапів біля уралу
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10.05.2024 22:36
+6
перераховувати допомогу можна до безмежності
а можна двома словами...
сша надала 2,5% від свого оборонного бюджету
тобто пшик!
а якщо враховувати стару техніку, яку вони мали утилізувати, а це дуже дороге задоволення, то вони в плюсі...
от і весь куй!!!!!!!!!!!!!!!1
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11.05.2024 00:00
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Правила форума Совет форумчан
Список переданого озброєння та *********** від США вражає.
Тільки бронетехніки, згідно списку, передали до 1000 одиниць.
Мільйони снарядів.
Навіть системи берегової охорони "Гарпуни"!.
Залишилось, ще тільки Літаки.
...
Але хочеться і треба ще більше.
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10.05.2024 22:22 Ответить
слава, посольству сша в україні!!!
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10.05.2024 22:23 Ответить
Боже храни Америку.
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10.05.2024 22:24 Ответить
шостий флот не надали, авiаносцi...
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10.05.2024 22:30 Ответить
Дякуємо! Але могли значно більше, в рази більше! Дали б достатньо, вже б ловили кацапів біля уралу
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10.05.2024 22:36 Ответить
Контора пише і рахує...
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10.05.2024 22:46 Ответить
Торговая наценка в США составляет 300%. Если перевести на цены европы это не более 15-20 млд. долларов фактически.
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10.05.2024 22:51 Ответить
гроші величезні а список коротенький до того ж це все секонд хенд . а якщо на 2,5 роки взагалі мізер .
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10.05.2024 22:52 Ответить
Це краще ніж нічого. І краще ніж колись із десяток тренувальних джавелінів.
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10.05.2024 22:54 Ответить
це зрозуміло ! але 300 БМП на 800 км фронту за 2,5 роки цього навіть для оборони не вистачить , а ті 45 Т-72 разів три порахували одні купували , другі модернізувати , треті передавали... тільки танки не таргани за цей час не розмножились .
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10.05.2024 23:03 Ответить
Це крихти від того що кацапія отримала і отримує від торгівлі з Заходом
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10.05.2024 22:56 Ответить
перераховувати допомогу можна до безмежності
а можна двома словами...
сша надала 2,5% від свого оборонного бюджету
тобто пшик!
а якщо враховувати стару техніку, яку вони мали утилізувати, а це дуже дороге задоволення, то вони в плюсі...
от і весь куй!!!!!!!!!!!!!!!1
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11.05.2024 00:00 Ответить
классно все- и рашку ослабили и хлам продали
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11.05.2024 06:18 Ответить
Ну незнаю. Якщо порівнювати з лендлвзом , який отримав СССР - а це десятки тисяч бронетехніки, літаків, сотні тисяч автотранспорту, десятки тисяч тон алюмінію і багато іншого ,то зараз це капля в морі, хоча сума в грошах більша
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11.05.2024 08:01 Ответить
За ці гроші можна було зробити нову революцию в рашистів, купити усе оточення Пітуна, щоб його у валізі в Гаагу привезли...
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11.05.2024 09:58 Ответить
 
 