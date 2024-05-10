Украина получила от США помощь более чем на $50 миллиардов с начала полномасштабного вторжения России, - Пентагон. СПИСОК

По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов. США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в справке Пентагона относительно фактического перечня помощи, отправленной в Украину.

"Соединенные Штаты выделили более $51,3 миллиарда на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе более $50,6 миллиарда после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", - отметили в Министерстве обороны США.

Пентагон раскрыл подробный список вооружений, боеприпасов и других видов помощи, которые получила Украина от Соединенных Штатов Америки.

В частности, среди средств противовоздушной обороны в Украину были переданы:

одна батарея "Пэтриот",

12 зенитно-ракетных систем NASAMS,

системы HAWK,

ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M.

более 2 тысяч зенитных ракет Stinger,

системы ПВО Avenger и VAMPIRE,

21 РЛС воздушного слежения, а также другое оборудование и технику.

Среди огневых средств Украине были предоставлены:

более 40 систем HIMARS,

пусковые установки для бомб малого диаметра наземного базирования,

почти две сотни 155-мм гаубиц и более 3 миллионов снарядов для них.

ВСУ также получили более 7 тысяч высокоточных артснарядов этого калибра и более 50 тысяч снарядов дистанционного минирования RAAM. Также в Украину отправлены более 70 гаубиц105-мм калибра и 0,8 миллиона снарядов к ним.

США также поставили в Украину более полумиллиона снарядов других калибров, в частности, 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тысяч ракет для систем "ГРАД" и сотни тысяч минометных снарядов.

В перечне предоставленных бронетанковых систем и транспортеров приведены:

31 танк "Абрамс",

45 танков Т-72Б,

более 300 БМР "Брэдли",

189 БТР "Страйкер",

более 400 БТР M113

250 бронированных машин M1117.

Кроме того, США отправили более тысячи машин с защитой от мин и засад MRAP, более 3 тысяч транспортеров HMMWV, более 200 легких тактических автомобилей, 300 БМП, 80 грузовиков и 144 прицепа для перевозки тяжелой техники. Также были поставлены сотни буксировщиков, командно-штабных машин, мостовых систем и другой техники.

В разделе летательных аппаратов и БПЛА, которые обеспечили США для Украины, перечислены:

20 вертолетов Ми-17,

беспилотные авиационные системы Switchblade,

БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle, Penguin.

Также ВСУ получили два радара для БЛА, противорадиолокационные ракеты HARMs, высокоточные авиабоеприпасы, более 6 тысяч авиаракет Zuni, более 20 тысяч авиаракет Hydra-70 и другие боеприпасы.

Отдельно прилагается перечень противотанкового и стрелкового оружия. В него входят более 10 тысяч ПТРК Javelin, более 90 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов, около 9 тысяч ракет TOW и 40 тыс. гранатометов и единиц стрелкового оружия и тому подобное.

Среди морского оборудования США передали в Украину две системы береговой обороны "Гарпун" и противокорабельные ракеты, более 70 прибрежных и речных патрульных катеров; беспилотные корабли береговой обороны, оборудование для безопасности портов.

В разделе "другие возможности", которые были предоставлены Украине, указаны противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, взрывчатка C-4, подрывные боеприпасы, оборудование для установки препятствий, более 100 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, системы защищенной связи и вспомогательное оборудование.

Кроме того, США доставили системы спутниковой связи SATCOM, средства РЭБ, обеспечили услуги коммерческой спутниковой съемки. Отдельно указаны приборы ночного видения, системы наблюдения, тепловизоры, оптика и дальномеры, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, средства защиты от оружия массового поражения, медицинские принадлежности, полевое оборудование, генераторы, запасные части и другая техника и техническое обслуживание.

В Пентагоне добавили: "Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для самообороны".

Напомним, 10 мая администрация США выделила Украине новый пакет помощи общей суммой до $400 миллионов.