Украина получила от США помощь более чем на $50 миллиардов с начала полномасштабного вторжения России, - Пентагон. СПИСОК
По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов. США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в справке Пентагона относительно фактического перечня помощи, отправленной в Украину.
"Соединенные Штаты выделили более $51,3 миллиарда на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе более $50,6 миллиарда после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", - отметили в Министерстве обороны США.
Пентагон раскрыл подробный список вооружений, боеприпасов и других видов помощи, которые получила Украина от Соединенных Штатов Америки.
В частности, среди средств противовоздушной обороны в Украину были переданы:
- одна батарея "Пэтриот",
- 12 зенитно-ракетных систем NASAMS,
- системы HAWK,
- ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M.
- более 2 тысяч зенитных ракет Stinger,
- системы ПВО Avenger и VAMPIRE,
- 21 РЛС воздушного слежения, а также другое оборудование и технику.
Среди огневых средств Украине были предоставлены:
- более 40 систем HIMARS,
- пусковые установки для бомб малого диаметра наземного базирования,
- почти две сотни 155-мм гаубиц и более 3 миллионов снарядов для них.
ВСУ также получили более 7 тысяч высокоточных артснарядов этого калибра и более 50 тысяч снарядов дистанционного минирования RAAM. Также в Украину отправлены более 70 гаубиц105-мм калибра и 0,8 миллиона снарядов к ним.
США также поставили в Украину более полумиллиона снарядов других калибров, в частности, 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тысяч ракет для систем "ГРАД" и сотни тысяч минометных снарядов.
В перечне предоставленных бронетанковых систем и транспортеров приведены:
- 31 танк "Абрамс",
- 45 танков Т-72Б,
- более 300 БМР "Брэдли",
- 189 БТР "Страйкер",
- более 400 БТР M113
- 250 бронированных машин M1117.
Кроме того, США отправили более тысячи машин с защитой от мин и засад MRAP, более 3 тысяч транспортеров HMMWV, более 200 легких тактических автомобилей, 300 БМП, 80 грузовиков и 144 прицепа для перевозки тяжелой техники. Также были поставлены сотни буксировщиков, командно-штабных машин, мостовых систем и другой техники.
В разделе летательных аппаратов и БПЛА, которые обеспечили США для Украины, перечислены:
- 20 вертолетов Ми-17,
- беспилотные авиационные системы Switchblade,
- БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle, Penguin.
Также ВСУ получили два радара для БЛА, противорадиолокационные ракеты HARMs, высокоточные авиабоеприпасы, более 6 тысяч авиаракет Zuni, более 20 тысяч авиаракет Hydra-70 и другие боеприпасы.
Отдельно прилагается перечень противотанкового и стрелкового оружия. В него входят более 10 тысяч ПТРК Javelin, более 90 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов, около 9 тысяч ракет TOW и 40 тыс. гранатометов и единиц стрелкового оружия и тому подобное.
Среди морского оборудования США передали в Украину две системы береговой обороны "Гарпун" и противокорабельные ракеты, более 70 прибрежных и речных патрульных катеров; беспилотные корабли береговой обороны, оборудование для безопасности портов.
В разделе "другие возможности", которые были предоставлены Украине, указаны противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, взрывчатка C-4, подрывные боеприпасы, оборудование для установки препятствий, более 100 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, системы защищенной связи и вспомогательное оборудование.
Кроме того, США доставили системы спутниковой связи SATCOM, средства РЭБ, обеспечили услуги коммерческой спутниковой съемки. Отдельно указаны приборы ночного видения, системы наблюдения, тепловизоры, оптика и дальномеры, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, средства защиты от оружия массового поражения, медицинские принадлежности, полевое оборудование, генераторы, запасные части и другая техника и техническое обслуживание.
В Пентагоне добавили: "Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для самообороны".
Напомним, 10 мая администрация США выделила Украине новый пакет помощи общей суммой до $400 миллионов.
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Тільки бронетехніки, згідно списку, передали до 1000 одиниць.
Мільйони снарядів.
Навіть системи берегової охорони "Гарпуни"!.
Залишилось, ще тільки Літаки.
...
Але хочеться і треба ще більше.
а можна двома словами...
сша надала 2,5% від свого оборонного бюджету
тобто пшик!
а якщо враховувати стару техніку, яку вони мали утилізувати, а це дуже дороге задоволення, то вони в плюсі...
от і весь куй!!!!!!!!!!!!!!!1