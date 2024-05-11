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Количество украинцев в Польше уменьшилось с 1,3 млн до 950 тыс., - посол Зварич

Посол України в Польщі Василь Зварич

Количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.

"Количество украинцев в Польше уменьшилось. По данным, которые предоставляет польская сторона, сейчас охвачены временной защитой более 950 тысяч граждан Украины, ранее эта цифра достигала 1,3 миллиона", - отметил Зварич.

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Он обратил внимание, что до полномасштабного вторжения России в Украину в Польше проживали от 1,5 до 2 миллионов украинцев.

"То есть сейчас в целом имеем довольно большое количество граждан Украины в Польше, которые здесь проживают и работают", - констатировал украинский дипломат.

Он отметил, что сейчас в Польше готовятся изменения в закон о помощи украинцам в контексте продления статуса временной защиты для граждан Украины до 30 сентября 2025 года. Зварич отметил, что польское правительство и в дальнейшем будет оказывать помощь украинцам, которые в ней нуждаются. В то же время, с другой стороны будут усилены механизмы контроля за теми, кто, возможно, злоупотребляет такого рода помощью.

Украинский дипломат сообщил, что в Польше находятся более 700 тысяч украинцев, которые приехали в Польшу после полномасштабного вторжения, работают и платят налоги.

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"Присутствие украинцев на польском рынке это плюс 1% к ВВП Польши. Это огромные средства. За последние два года в Польше зарегистрировались более 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса с украинским капиталом",- подчеркнул Зварич.

Он сообщил, что в Польше очень уважают труд украинцев, которые приобщаются к развитию экономики страны.

Автор: 

Польша (8405) украинцы (3861) Зварич Василий (35)


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Топ комментарии
+13
Поїхали в Німеччину.
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11.05.2024 00:16
+13
Забувся добвити, що ті сотні тисяч громадян, які покинули Польщу, не повернулися в Україну, а поїхали далі до Нічеччини, Франції, Норвегії... Не знаю, чому українці там вперто втікають від "зеленого раю"? Тут же будується "країна мрій", правда Херпідовських. Наголосували, що никаються по всьому світу, щоб тільки не жити там, де себе і нас зробили разом.
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11.05.2024 07:35
+10
Вони, поляки, ще тоді, на наступний день зрозуміли що дурню сказали. Але було вже пізно. Довіра до них у багатьох хто там був, зникла.
А от німці, сказали, що незбераються нікого видавати. І вуаля, з Польщі їдуть до Німеччини.
Я не знаю,хто там такий розумний у поляків, але це був вистріл собі в ногу.
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11.05.2024 01:32
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Поїхали в Німеччину.
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11.05.2024 00:16 Ответить
Мої знайомі переїхали у Велику Британію. Працюють там на військовому заводі , виробляють зброю для України .
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11.05.2024 02:29 Ответить
Ага, на зброї яку вони виробляють прямо так і на писано: made for Ukraine
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11.05.2024 06:25 Ответить
а ти де працюєш на Україну?
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11.05.2024 10:19 Ответить
Де потрібно , кацап.
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11.05.2024 17:48 Ответить
Перезимовали и назад.
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11.05.2024 00:35 Ответить
Кто же будет сидеть в стране, где рассуждают, а не послать ли тебя обратно в Украину и на фронт?
Вроде прижились уже, пустые рабочие места заняли, бизнес открыли, налоги плотили. Но надо выгнать, не в Украину, так в Германию и США. Мудрые поляки.
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11.05.2024 00:56 Ответить
Вони, поляки, ще тоді, на наступний день зрозуміли що дурню сказали. Але було вже пізно. Довіра до них у багатьох хто там був, зникла.
А от німці, сказали, що незбераються нікого видавати. І вуаля, з Польщі їдуть до Німеччини.
Я не знаю,хто там такий розумний у поляків, але це був вистріл собі в ногу.
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11.05.2024 01:32 Ответить
Німці казали, що будуть видавати саме ухилянтів (не плутати з чоловіками які законно виїхали з країни), якщо Україна надасть відповідний запит.
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11.05.2024 06:16 Ответить
Не буде вони і ухилянтів видавати. Кожна країна Європи, цього в житті не зробить.
Людина виїхала з країни де війна, не важливо що незаконно. Вона бігла від війни. Це можно називати по різному, ухилянт, сикун, чи ще якось. І європейська країна видворяє цю людину, яка рятувалася від війни, назад в країну де війна.
Жодна європейська країна, цього не зробить. Бо любий європейський суд по правам людини, їх нафіг пошле.
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11.05.2024 13:11 Ответить
ватний дебіл і сюди приліпив мобілізацію. хто нормальний буде сидіти у польщі з її бомжацькою зп, коли є США, Канада, Британія, швейцарія, Австрія, Німеччина з соціалом і більш високою якістю життя!? У польщі сидять тільки рагулі не здатні до вивчення іноземних мов.
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11.05.2024 06:12 Ответить
Ті хто навідмінно від тебе , зберач полуниці , отримують ЗП не від країни

Наприклад ІТ

Бо сервіс у Німеччині такий самий , а ціни вище

Але після того , як польський ***** сказав , що депортуватиме українців назад у шапітолій - народ поїхав

І те що ти пишеш про німечину бовкнув хтось там з посілкових мвдешників. Це навіть не той рівень який треба розглядати
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11.05.2024 07:42 Ответить
Що ти мелеш, темне? Вже минулого року кількість наших в Німеччині перевищила кільість наших в Польщі. Тупо їхали за соціалом і за грошима. Справді думаєш, що більшість українців за кордоном - ухилянти? Не рівняй всіх по собі, вас там абсолютна меншість.
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11.05.2024 07:57 Ответить
******, можеш і далі тішитись казками про те чого не бачиш

А можеш послухати людину яка зараз тут.

Чиє твердження буде вагоміше ? Отож
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11.05.2024 08:22 Ответить
Действительно, какая разница где жить и работать в КНДР или в США. Абсолютно неважно.
Основное, что держало IT в Украине - это низкие цены. Купить квартиру вполне реально с хорошей зарплатой. Так же и в Польше.
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11.05.2024 10:26 Ответить
Генофонд нации мигрирует...
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11.05.2024 01:29 Ответить
Генофонд нации гибнет на фронте... 😥
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11.05.2024 07:58 Ответить
кількість українців зменшилась на 350 тисяч, а кількість поляків збільшилась на ту ж суму.
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11.05.2024 03:37 Ответить
Германия даёт гражданство украинцам после трёх лет работы стране и знании языка. Поэтому сейчас туда переезжают украинцы.
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11.05.2024 04:46 Ответить
брехня, нічого за три роки німеччина не дає.
Десь навіть була інформація, що тимчасовий захист ЄС, навіть не іде у загальний стаж на отримання громадянства
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11.05.2024 06:14 Ответить
Немцам очень нужны белые мигранты.
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11.05.2024 08:07 Ответить
після 5-ти років...
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11.05.2024 10:41 Ответить
В польщу біженцями їдуть виключно маргінали або ті, хто за свої бабки пересиджує війну у дешевій країні. Кількість біженців зменшується, бо хтось повертається в Україну, або туловіща переїжджають у більш якісні країни (сша, канада та ін), у тому числі заради соціалу (норвегія, німеччина, ірландія і тд). А ватні дебіли у коментарях розказують казочки про що це із-за можливої видачею польщею ухилянтів. Хєр там.
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11.05.2024 06:23 Ответить
Итальянцы которые раньше выматовали всем нервы и мозги во время получения вида на жительство сейчас вообще принимают заявки через почту.Так что если нашел работу или открыл бизнес то спокойно можно заменить удостоверение беженца на нормальный вид на жительство.
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11.05.2024 07:46 Ответить
І чомусь немає потоку українців до Італії. І чому так?)))
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11.05.2024 07:58 Ответить
Там не платять соцвиплати та умови поселення просто жахливі, гірші навіть від прифронтових міст(
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11.05.2024 09:47 Ответить
Там кто хотел устроились еще в начале войны а распальцованным горожанам хочется халявы и они отказываются от работы которую им предлагают,сельские жители давно трудоустроены и получили документы.
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11.05.2024 11:53 Ответить
Не советую Канаду это африканская страна, в Торонто 90% не белые люди.
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11.05.2024 08:54 Ответить
расист
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11.05.2024 10:22 Ответить
Интересно что ты скажеш когда в больнице негритянка-медсестра станет колоть одним шприцем всех больных подряд в больнице. Она вчера приехала с африки, и про санитарию неслыхала.
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11.05.2024 12:18 Ответить
І що так легко знайшла роботу в госпіталі ? Я чула , що в Торонто величезна конкуренція. Як мінімум потрібно нострифікувати диплом, як максимум - боятися втратити роботу і потрапити за ґрати за непрофесійну діяльність. Наприклад, вона натрапить на тебе і всьо. Ще В контракті прописується у Франції , що ти сам зобовʼязаний повідомляти про свої хвороби, наприклад. Тобто обдурює сам себе. Тут так не роблять .
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11.05.2024 17:59 Ответить
Забувся добвити, що ті сотні тисяч громадян, які покинули Польщу, не повернулися в Україну, а поїхали далі до Нічеччини, Франції, Норвегії... Не знаю, чому українці там вперто втікають від "зеленого раю"? Тут же будується "країна мрій", правда Херпідовських. Наголосували, що никаються по всьому світу, щоб тільки не жити там, де себе і нас зробили разом.
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11.05.2024 07:35 Ответить
ми ж зараз всі собі-самі ппреЗЕденти...
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11.05.2024 10:43 Ответить
Мене більше дивує, чому вони в Росію не поїхали . Знаю таку ватну з Києва, яка ненавидить Україну й українців, але сидить зараз чомусь в Нідерландах і до свого Х@ла не поспішає. Плюється звідти , маючи наш паспорт.
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11.05.2024 18:03 Ответить
 
 