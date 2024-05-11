Количество украинцев в Польше уменьшилось с 1,3 млн до 950 тыс., - посол Зварич

Количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.

"Количество украинцев в Польше уменьшилось. По данным, которые предоставляет польская сторона, сейчас охвачены временной защитой более 950 тысяч граждан Украины, ранее эта цифра достигала 1,3 миллиона", - отметил Зварич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша уже предоставила Украине военной помощи почти на $4 млрд, - посол Зварич

Он обратил внимание, что до полномасштабного вторжения России в Украину в Польше проживали от 1,5 до 2 миллионов украинцев.

"То есть сейчас в целом имеем довольно большое количество граждан Украины в Польше, которые здесь проживают и работают", - констатировал украинский дипломат.

Он отметил, что сейчас в Польше готовятся изменения в закон о помощи украинцам в контексте продления статуса временной защиты для граждан Украины до 30 сентября 2025 года. Зварич отметил, что польское правительство и в дальнейшем будет оказывать помощь украинцам, которые в ней нуждаются. В то же время, с другой стороны будут усилены механизмы контроля за теми, кто, возможно, злоупотребляет такого рода помощью.

Украинский дипломат сообщил, что в Польше находятся более 700 тысяч украинцев, которые приехали в Польшу после полномасштабного вторжения, работают и платят налоги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления роспропаганды о планах Польши аннексировать части Украины бессмысленны, - польский посол Гузы

"Присутствие украинцев на польском рынке это плюс 1% к ВВП Польши. Это огромные средства. За последние два года в Польше зарегистрировались более 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса с украинским капиталом",- подчеркнул Зварич.

Он сообщил, что в Польше очень уважают труд украинцев, которые приобщаются к развитию экономики страны.