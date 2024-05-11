Количество украинцев в Польше уменьшилось с 1,3 млн до 950 тыс., - посол Зварич
Количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.
Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.
"Количество украинцев в Польше уменьшилось. По данным, которые предоставляет польская сторона, сейчас охвачены временной защитой более 950 тысяч граждан Украины, ранее эта цифра достигала 1,3 миллиона", - отметил Зварич.
Он обратил внимание, что до полномасштабного вторжения России в Украину в Польше проживали от 1,5 до 2 миллионов украинцев.
"То есть сейчас в целом имеем довольно большое количество граждан Украины в Польше, которые здесь проживают и работают", - констатировал украинский дипломат.
Он отметил, что сейчас в Польше готовятся изменения в закон о помощи украинцам в контексте продления статуса временной защиты для граждан Украины до 30 сентября 2025 года. Зварич отметил, что польское правительство и в дальнейшем будет оказывать помощь украинцам, которые в ней нуждаются. В то же время, с другой стороны будут усилены механизмы контроля за теми, кто, возможно, злоупотребляет такого рода помощью.
Украинский дипломат сообщил, что в Польше находятся более 700 тысяч украинцев, которые приехали в Польшу после полномасштабного вторжения, работают и платят налоги.
"Присутствие украинцев на польском рынке это плюс 1% к ВВП Польши. Это огромные средства. За последние два года в Польше зарегистрировались более 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса с украинским капиталом",- подчеркнул Зварич.
Он сообщил, что в Польше очень уважают труд украинцев, которые приобщаются к развитию экономики страны.
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Вроде прижились уже, пустые рабочие места заняли, бизнес открыли, налоги плотили. Но надо выгнать, не в Украину, так в Германию и США. Мудрые поляки.
А от німці, сказали, що незбераються нікого видавати. І вуаля, з Польщі їдуть до Німеччини.
Я не знаю,хто там такий розумний у поляків, але це був вистріл собі в ногу.
Людина виїхала з країни де війна, не важливо що незаконно. Вона бігла від війни. Це можно називати по різному, ухилянт, сикун, чи ще якось. І європейська країна видворяє цю людину, яка рятувалася від війни, назад в країну де війна.
Жодна європейська країна, цього не зробить. Бо любий європейський суд по правам людини, їх нафіг пошле.
Наприклад ІТ
Бо сервіс у Німеччині такий самий , а ціни вище
Але після того , як польський ***** сказав , що депортуватиме українців назад у шапітолій - народ поїхав
І те що ти пишеш про німечину бовкнув хтось там з посілкових мвдешників. Це навіть не той рівень який треба розглядати
А можеш послухати людину яка зараз тут.
Чиє твердження буде вагоміше ? Отож
Основное, что держало IT в Украине - это низкие цены. Купить квартиру вполне реально с хорошей зарплатой. Так же и в Польше.
Десь навіть була інформація, що тимчасовий захист ЄС, навіть не іде у загальний стаж на отримання громадянства