На Слобожанском направлении отбиты 9 вражеских атак, за сутки на фронте более 100 боестолкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 104 боевых столкновения. Оккупанты атаковали позиции Сил обороны на 8 направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

В целом, враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 10 мая, авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Калиново, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Северском направлении враг наращивает военное присутствие в приграничных районах, на Слобожанском - совершил 5 атак, - Генштаб ВСУ

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Обстановка на Востоке

На Слобожанском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал позиции ВСУ на 7 направлениях. За сутки произошло 95 боевых столкновений, - Генштаб

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

Также Генштаб информирует, что на Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток зафиксировано 76 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.

Удары по врагу

В то же время, как информирует Генштаб, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.