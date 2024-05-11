На Слобожанском направлении отбиты 9 вражеских атак, за сутки на фронте более 100 боестолкновений, - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 104 боевых столкновения. Оккупанты атаковали позиции Сил обороны на 8 направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Украине
В целом, враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 10 мая, авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Калиново, Уманское, Богоявленка Донецкой области.
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Обстановка на Востоке
На Слобожанском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.
Также Генштаб информирует, что на Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.
Удары по врагу
В то же время, как информирует Генштаб, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.
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Питання завжди виникає одне, в такому випадку, як же тоді москалі просуваються, якщо їх атаки відбиваються?