Макрон не исключает вмешательства Франции в войну в Украине, если россияне зайдут слишком далеко: "Быть государством мира - не значит быть слабым"

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Франция не собирается воевать в Украине, поскольку она является "государством мира". Но это не значит, что Франция слабая и даст России победить.

О ситуации в Украине и дипломатической и военной роли своей страны в Европе Макрон размышлял в новом формате ответов на вопросы пользователей соцсетей - в субботу ролик был размещен на его странице в соцсети X, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, мы не собираемся воевать, хочу вас заверить. Уже семь лет я делаю все во Франции для того, чтобы у нас был мир, но быть государством мира - не означает быть слабым", - ответил он пользователю, который спросил его, не собирается ли Франция воевать в Украине.

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По словам Макрона, "Франция не является государством войны, а государством мира, но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать": "Мы должны иногда действовать как сдерживающий фактор для нашего противника, говоря ему, если вы зайдете слишком далеко, то я не исключаю вмешательства".

Президент Франции отметил, что его страна должна больше помогать, поставлять больше оборудования украинцам, но если в какой-то момент "россияне зайдут слишком далеко, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы остановить их".

По его мнению, необходимо достичь успеха в том, чтобы отговорить Россию от дальнейшего продвижения, поскольку на кону стоит верховенство права и общие европейские интересы.

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"Если мы позволим этому (победе России - ред.) произойти в Украине, это будет право сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности, потому что это происходит за 1500 км от того места, где мы живем", - уточнил он.