Макрон не исключает вмешательства Франции в войну в Украине, если россияне зайдут слишком далеко: "Быть государством мира - не значит быть слабым"
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Франция не собирается воевать в Украине, поскольку она является "государством мира". Но это не значит, что Франция слабая и даст России победить.
О ситуации в Украине и дипломатической и военной роли своей страны в Европе Макрон размышлял в новом формате ответов на вопросы пользователей соцсетей - в субботу ролик был размещен на его странице в соцсети X, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет, мы не собираемся воевать, хочу вас заверить. Уже семь лет я делаю все во Франции для того, чтобы у нас был мир, но быть государством мира - не означает быть слабым", - ответил он пользователю, который спросил его, не собирается ли Франция воевать в Украине.
По словам Макрона, "Франция не является государством войны, а государством мира, но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать": "Мы должны иногда действовать как сдерживающий фактор для нашего противника, говоря ему, если вы зайдете слишком далеко, то я не исключаю вмешательства".
Президент Франции отметил, что его страна должна больше помогать, поставлять больше оборудования украинцам, но если в какой-то момент "россияне зайдут слишком далеко, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы остановить их".
По его мнению, необходимо достичь успеха в том, чтобы отговорить Россию от дальнейшего продвижения, поскольку на кону стоит верховенство права и общие европейские интересы.
"Если мы позволим этому (победе России - ред.) произойти в Украине, это будет право сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности, потому что это происходит за 1500 км от того места, где мы живем", - уточнил он.
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то вже направили б війська.
И что, прислали хоть одного солдата или пару автоматов? Нет.Строят укрепления хоть для себя? Нет. Разрешили зачистить ПМР эту Украине? Нет. Зато торгуют вовсю и на госслужбы берут своих собственных сепаратистов.
Так что вся эта бравада это до тех пор продлится пока пару глотков собственной крови с зубной крошкой не проглодяь. Никто ни за кого по настоящему не впишется, время не то. То же касается и стран НАТО. Зачем им воевать если они воевать не обязаны? Вон венгры, словаки, болгары, греки зря дупу Путину лизали столько лет?
А если турки под шумок нападут на Грецию кто их защитит? Явно не НАТО. Там наверное половина на Москву рассчитывает на сдерживание Турции.
По его мнению, необходимо достичь успеха в том, чтобы отговорить Россию от дальнейшего продвижения Источник:
Давайте будемо дивитися по діях, а не по словах.
P.S. Досі не можу зрозуміти, навіщо Франція це зробила.
+++++++!!!!!!
Гучненьких слів велика купа і більш нічого!
Але Макарону Хвала, спасибі і за таке!
Їм є що пафтарять
В пакет увійдуть:
• 4 млн набоїв до стрілецької зброї;
• більше ніж 1600 ракет;
• 400 транспортних засобів, включно з 160 MRAP Husky.
РФ у радянських кордонах січня 1991?
Танки уZкі у Потсдамі?
Чи на Монмартрі?
Спочатку Макрон розкидується популістськими обіцянками, а потім весь МЗС Франції тлумачить його маячню. А французський посол очолює делегацію ЄС на коронації нового старого фюрера рашистів.
цивілізований світ вже давно не приховує свої нетрадиційні стосунки і Франція тому приклад. Прем'єр - відкритий гей. Міністр внутрішніх справ - його колишній чоловік теж гей. Це відкриті геї, які не приховують свій статус. Всі вони з партії Макрона, який поки що не зізнався, але його можна зрозуміти. Лише його одруження на бабусі чого варте, хоча прикриття достойне і так багато хто робить
І тільки кацапські геї бояться зізнатися навіть в інтернетах. Давай, розколюйся Сара Коннор - кого *********?
А ось це для
лохівукраїнців заготовили
Хоч у когось в Західній Європі справді є яйця.