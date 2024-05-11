На Харьковском направлении войска РФ атаковали при поддержке авиации, на Бахмутском направлении отражены 28 атак оккупантов, - Генштаб ВСУ

Продолжаются восемьсот восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 108 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 11.05.2024, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

"В общем враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Хреновка, Сосновка Черниговской области; Басовка, Кондратовка, Садки, Мирополье, Поповка, Студенок Сумской области.

Харьковское направление

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации осуществлял атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Роздоловка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 15 населенных пунктов, в частности Дружба, Григорьевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены более 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Карловка, Николаевка, Новогродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 7 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 11 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационным станциям и 4 районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.