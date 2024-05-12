В Минобороны РФ заявляют, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО

Министерство обороны России утверждает, что обвал подъезда в 10-этажном доме в Белгороде произошел в результате работы их противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Минобороны страны-агрессора обвинило Ураину в якобы обстреле города Белгород из ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". Рашисты заявляют, что их ПВО якобы уничтожила шесть ракет "Точка-У", четыре снаряда РСЗО "Вампир" и два снаряда РСЗО "Ольха".

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - говорится в сообщении российского ведомства.

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Обвал подъезда в Белгороде

В воскресенье, 12 мая, в российском Белгороде обрушился целый подъезд жилой 10-этажки. Известно о, по меньшей мере, 7 погибших. В соцсетях сообщали, что на дом упала российская авиабомба.