В Минобороны РФ заявляют, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО
Министерство обороны России утверждает, что обвал подъезда в 10-этажном доме в Белгороде произошел в результате работы их противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении российского ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Минобороны страны-агрессора обвинило Ураину в якобы обстреле города Белгород из ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". Рашисты заявляют, что их ПВО якобы уничтожила шесть ракет "Точка-У", четыре снаряда РСЗО "Вампир" и два снаряда РСЗО "Ольха".
"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - говорится в сообщении российского ведомства.
Обвал подъезда в Белгороде
В воскресенье, 12 мая, в российском Белгороде обрушился целый подъезд жилой 10-этажки. Известно о, по меньшей мере, 7 погибших. В соцсетях сообщали, что на дом упала российская авиабомба.
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Це ж логічно, правда, кацапи?
Хоча варто нагадати, що казав лавров стосовно ППО коли кацапи влучили в будинок у Дніпрі:
«Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилась в жилых кварталах, и именно это послужило причиной попадания в дом», - сказал министр.
Подробиці - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1789670996158365809?t=zxTrLsxZ0irj4iGvTJ4p2A&s=19 тут .
Буквально накануне российская ФСБ проверяла этот дом на наличие взрывчатки в подвале.
Результат налицо.
Какцапам сейчас выгоднее все свалить на ракету (типа, мало ли что бывает), чем засветить ФСБ
Поэтому они так легко и быстро перевели стрелки на свое ПВО.
Если медленно прокрутить видео со взрывом, то видно, что огонь и ударная волна четко пошли из подвала наружу.
@Margo1370
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5 год
Каци швидко просуваються в сторону Харкова і не можеш толком інфи знайти, що там зараз. а всі канали й стрічки забиті бєлгородським під'їздом. Прямо трансляції в прямому ефірі. Дурдом якийсь
І нарешті бомба спрацювала як треба! І що тут поганого?! На Україну сотнями скидають,і не бачать в цьому нічого поганого.
Зачётный троллинг.
Кремлівський паблік "Війна з фейками" двічі відредагував картинку з напрямком удару по житловому будинку в Бєлгороді.
Спочатку пропагандисти опублікували зображення зі справжнім місцем прильоту та правдоподібним північно-східним напрямом - з боку РФ, а не України.
Щось мені підказує (мабуть, чуйка), що недовго тре' чекати, щоб про то дізнатися.
орки гризуться між собою..