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Новости Помощь Украине
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Блинкен о сроках предоставления военной помощи Украине: Делаем все возможное. Мы никуда не уходим

Державний секретар США Ентоні Блінкен

США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе - для создания угрозы Крыму, и уверены, что Украина может удержать фронт "на востоке".

Об этом в интервью CBS News сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, многомесячная задержка в получении дополнительного бюджетного запроса на одобрение и отправку оружия в Украину "привела к расходам".

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"Только на этой неделе мы взяли около 400 миллионов долларов на оборонные поставки Украине из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить эту помощь. Европейцы делают то же самое", - сказал американский дипломат.

По его убеждению, Украина может эффективно держать позицию на востоке, она может "продолжать увеличивать преимущество, полученное в Черном море, куда она выходит, кормя мир, как и раньше, а также держать российские силы под угрозой, в том числе - в Крыму, чтобы усложнить для них продолжение этой агрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сейчас производит оружие более быстрыми темпами, чем когда-либо в современной истории, - Блинкен

"Мы предоставляем системы для этого, но это - сложный момент. Мы никуда не уходим, как и около 50 стран, поддерживающих Украину. Это будет продолжаться, и если Путин думает, что он может одолеть Украину и ее сторонников, он ошибается", - заверил Блинкен.

Автор: 

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Топ комментарии
+8
Ага. Спішать аж падають.
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12.05.2024 18:26
+6
чувак спочатку блюз на гітарі відлабає, А потім може вони подумають що робити з хЙлом
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12.05.2024 18:32
+5
Как гласит американская народная поговорка "обещанного три года ждут"
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12.05.2024 18:32
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До слёз...
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12.05.2024 18:25 Ответить
Ага. Спішать аж падають.
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12.05.2024 18:26 Ответить
тільки каникули закінчаться
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12.05.2024 18:29 Ответить
чувак спочатку блюз на гітарі відлабає, А потім може вони подумають що робити з хЙлом
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12.05.2024 18:32 Ответить
Как гласит американская народная поговорка "обещанного три года ждут"
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12.05.2024 18:32 Ответить
"Ша! Уже никто никуда не идет!" (с)
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12.05.2024 18:48 Ответить
Це серйозний бізнес, Заходу потрібно, що б війна тривала якомога довше .
"Міністерство оборони https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-ssha-peredali-zsu-konfiskovanu-iransku-zbroyu-12600234.html США фіксує "величезне" зростання продажів військової продукції після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3736017/dod-has-seen-huge-increase-in-military-sales-since-ukraine-invasion/ повідомили у відомстві з посиланням на директора Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Джеймса Герша"
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12.05.2024 18:49 Ответить
Чупуха.
Для того щоб продати більше зброї Заходу треба щоб Україна програла. Тоді на фоні підсилення Козломордії всі кинуться більш активно озброюватись.
Безкінечна ж війна тільки спалює західні ресурси які не оплачуються ніким.
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12.05.2024 19:36 Ответить
https://youtu.be/FALRnuEXNL0?si=cDii0cs7NEqxHT6l ..

ФБР рассекретило данные о жизни Гитлера после войны в Аргентине...
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12.05.2024 18:49 Ответить
Різноманітними затримками, зволіканнями, яким немає кінця, умовний Захід по суті заохочує Путіна до ескалації, дозволив йому перехопити ініціативу - в Путіна набагато менші союзників, але вони надійні, послідовні.

Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.
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12.05.2024 18:49 Ответить
З цими "допомогами" лише "нарізають по шматочку" Україну. А по факту гинуть українці і з кожним днем все менше хотять тут жити.
Від цьої західної допомоги лише влада в шоколаді.
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12.05.2024 19:09 Ответить
Ага, пропорційно до надходження допомоги - збільшується лише кількість стадіонів і сакур.
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12.05.2024 19:11 Ответить
Так казали шо вже все готове стоїть на складах країн ЄС. А тепер получається шо з США кораблями мабуть везуть?
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12.05.2024 19:18 Ответить
Та не спішіть. Зе казав, що ситуація на фронті стабільна, фортифікації збудовано, навіть іноземні війська нам не треба.

Бо ще москву, не дай Боже, візьмемо, якщо 4 бредлі приїдуть на тиждень раніше
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12.05.2024 19:23 Ответить
а быстрее можна шевилица
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12.05.2024 19:25 Ответить
Дивно, що тут - котрі точно знають, що буде
проте не можуть пояснити чому так зараз без Трампа
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12.05.2024 19:56 Ответить
Делают все возможное, но все стоит на месте....
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12.05.2024 22:34 Ответить
 
 