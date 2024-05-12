Блинкен о сроках предоставления военной помощи Украине: Делаем все возможное. Мы никуда не уходим
США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе - для создания угрозы Крыму, и уверены, что Украина может удержать фронт "на востоке".
Об этом в интервью CBS News сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, многомесячная задержка в получении дополнительного бюджетного запроса на одобрение и отправку оружия в Украину "привела к расходам".
"Только на этой неделе мы взяли около 400 миллионов долларов на оборонные поставки Украине из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить эту помощь. Европейцы делают то же самое", - сказал американский дипломат.
По его убеждению, Украина может эффективно держать позицию на востоке, она может "продолжать увеличивать преимущество, полученное в Черном море, куда она выходит, кормя мир, как и раньше, а также держать российские силы под угрозой, в том числе - в Крыму, чтобы усложнить для них продолжение этой агрессии".
"Мы предоставляем системы для этого, но это - сложный момент. Мы никуда не уходим, как и около 50 стран, поддерживающих Украину. Это будет продолжаться, и если Путин думает, что он может одолеть Украину и ее сторонников, он ошибается", - заверил Блинкен.
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"Міністерство оборони https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-ssha-peredali-zsu-konfiskovanu-iransku-zbroyu-12600234.html США фіксує "величезне" зростання продажів військової продукції після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3736017/dod-has-seen-huge-increase-in-military-sales-since-ukraine-invasion/ повідомили у відомстві з посиланням на директора Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Джеймса Герша"
Для того щоб продати більше зброї Заходу треба щоб Україна програла. Тоді на фоні підсилення Козломордії всі кинуться більш активно озброюватись.
Безкінечна ж війна тільки спалює західні ресурси які не оплачуються ніким.
ФБР рассекретило данные о жизни Гитлера после войны в Аргентине...
Навіть з країн третього світу умовний Захід дозволяє рекрутувати в армію агресора.
Від цьої західної допомоги лише влада в шоколаді.
Бо ще москву, не дай Боже, візьмемо, якщо 4 бредлі приїдуть на тиждень раніше
проте не можуть пояснити чому так зараз без Трампа