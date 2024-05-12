Видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это или попадание российской авиабомбы, или - ракеты ПВО, - Бутусов

Кадры попадания в жилой дом

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожение жилого дома в Белгороде попало на видеокамеры: благодаря этому понятно, что это никакие не украинские ракеты и снаряды. Видео попадания со стороны территории РФ говорит нам, что это или попадание российской авиабомбы, или ракеты ПВО.

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Российская авиация уже сбрасывала бомбу на Белгород, но тогда попали на дорогу. Многие российские бомбы падали на российский территории из-за низкого качества техники.

Так же российские зенитные ракеты много раз падали на российские города и села, поскольку российское ПВО размещаются прямо в населенных пунктах.

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Российские власти убивают не только украинцев, они без колебаний убивают и своих", - заявил Бутусов.

Напомним, вечером 11 мая в российском Белгороде и Белгородском районе прогремели взрывы, в городе возникли пожары. 12 мая стало известно, что в российском Белгороде обвалился подъезд в жилом доме, предварительно, известно о 5 погибших. Впоследствии, в Минобороны РФ заявили, что обвал подъезда в Белгороде произошел из-за работы российской ПВО.