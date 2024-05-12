Видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это или попадание российской авиабомбы, или - ракеты ПВО, - Бутусов
Кадры попадания в жилой дом
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожение жилого дома в Белгороде попало на видеокамеры: благодаря этому понятно, что это никакие не украинские ракеты и снаряды. Видео попадания со стороны территории РФ говорит нам, что это или попадание российской авиабомбы, или ракеты ПВО.
Российская авиация уже сбрасывала бомбу на Белгород, но тогда попали на дорогу. Многие российские бомбы падали на российский территории из-за низкого качества техники.
Так же российские зенитные ракеты много раз падали на российские города и села, поскольку российское ПВО размещаются прямо в населенных пунктах.
Российские власти убивают не только украинцев, они без колебаний убивают и своих", - заявил Бутусов.
Напомним, вечером 11 мая в российском Белгороде и Белгородском районе прогремели взрывы, в городе возникли пожары. 12 мая стало известно, что в российском Белгороде обвалился подъезд в жилом доме, предварительно, известно о 5 погибших. Впоследствии, в Минобороны РФ заявили, что обвал подъезда в Белгороде произошел из-за работы российской ПВО.
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Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!
І вони пруться сюди його захищати.
Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".
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В морду удар от отца-командира - Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира - Это гуманность "русского мира".
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Кнут, кандалы, яд, петля и секира - Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира - Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы! Разве нужны нам такие "гостинцы?
все одно перебрешуть і обсеруть все на світі.
Де відео?
І у Бєлгороді (можливо) достатньо було одного "тичка"
мабуть, час прийшов?
А про спизжені і пропиті матеріали взагалі мовчу
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Це правильний і важливий висновок.