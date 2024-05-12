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Видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это или попадание российской авиабомбы, или - ракеты ПВО, - Бутусов

Обвал під’їзду у Бєлгороді

Кадры попадания в жилой дом

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожение жилого дома в Белгороде попало на видеокамеры: благодаря этому понятно, что это никакие не украинские ракеты и снаряды. Видео попадания со стороны территории РФ говорит нам, что это или попадание российской авиабомбы, или ракеты ПВО.

Также читайте: В российском Белгороде обрушился подъезд в жилом доме, предварительно, известно о 5 погибших. ВИДЕО

Российская авиация уже сбрасывала бомбу на Белгород, но тогда попали на дорогу. Многие российские бомбы падали на российский территории из-за низкого качества техники.

Так же российские зенитные ракеты много раз падали на российские города и села, поскольку российское ПВО размещаются прямо в населенных пунктах.

Также читайте: В Белгороде - взрывы, пожары возникли сразу в нескольких местах

Российские власти убивают не только украинцев, они без колебаний убивают и своих", - заявил Бутусов.

Напомним, вечером 11 мая в российском Белгороде и Белгородском районе прогремели взрывы, в городе возникли пожары. 12 мая стало известно, что в российском Белгороде обвалился подъезд в жилом доме, предварительно, известно о 5 погибших. Впоследствии, в Минобороны РФ заявили, что обвал подъезда в Белгороде произошел из-за работы российской ПВО.

Автор: 

Бутусов Юрий (4349) Белгород (449)


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Топ комментарии
+16
А мені нравиться, коли в бєлгороді все горить, недолюди бігають
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12.05.2024 22:10
+14
показують звідки прилетіло
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12.05.2024 22:15
+11
яке відео ? Ранкове перше ? Там просто вибух з підвалу видно і все
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12.05.2024 22:20
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А мені нравиться, коли в бєлгороді все горить, недолюди бігають
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12.05.2024 22:10 Ответить
https://twitter.com/i/status/1789595973699748246 выжившим - по две порции салата "Белгород".
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12.05.2024 22:25 Ответить
Російський "журнашлюх" бере інтерв"ю у Шойгу:
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!

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13.05.2024 05:48 Ответить
...метушаться, руками махають...
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12.05.2024 22:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1789594554028405124 тривожна в белгородскай области
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12.05.2024 22:31 Ответить
Налєтаніе, пуганіє, хлопок - задімленіє та матюканіє... Ісчоб намоканіє , разом з подтоплєнієм...
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13.05.2024 01:15 Ответить
ета єзик https://twitter.com/i/status/1789580792206701007 дастаєвскава і вєлікава гуманіста https://twitter.com/i/status/1789530753249780031 талстова .
І вони пруться сюди його захищати.
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13.05.2024 02:42 Ответить
Пьяные крики и запах сортира - Внешние признаки "русского мира".

Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".

Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".

У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".

Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".

Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира".

Ложь ежедневная телеэфира - Это правдивость "русского мира".

Двадцать копеек пачка пломбира - Память фантомная "русского мира".

В морду удар от отца-командира - Вот "педагогика" "русского мира".

Насмерть кувалдой забить дезертира - Это гуманность "русского мира".

Сытый смешок на устах конвоира - Это реальность "русского мира".

Вор, матершинник, подлец и задира - Это сторонник "русского мира".

Кнут, кандалы, яд, петля и секира - Издревле скрепы "русского мира".

Смерть вместо масла, война вместо мира - Это основа "русского мира".

Братья, друзья, земляки-украинцы! Разве нужны нам такие "гостинцы?
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13.05.2024 05:53 Ответить
мародери
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12.05.2024 22:45 Ответить
Побільше усіляких бомб та ракет на кацапські дурні макітри!
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12.05.2024 22:10 Ответить
Кацапам- какаяразніца. ТоФсьоУкраіна.
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12.05.2024 22:12 Ответить
Похапцем вчеплена фаб таки не вперше.
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12.05.2024 22:13 Ответить
фсб вже розшукує українського агента похапця, який ость так вчіпляє фаби ))
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12.05.2024 22:17 Ответить
показують звідки прилетіло
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12.05.2024 22:15 Ответить
Кацапи, брехливі кацапи будуть стверджувати і доводити, що тот ми. Ну то хай, нормальніт люди розуміють, що то кацапи і що то вони розв'язали криваву війну.
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12.05.2024 22:15 Ответить
Та кацапи вже самі визнали, що це було їхнє ППО.
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12.05.2024 22:17 Ответить
яке відео ? Ранкове перше ? Там просто вибух з підвалу видно і все
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12.05.2024 22:20 Ответить
кацапам не потрібні факти,
все одно перебрешуть і обсеруть все на світі.
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12.05.2024 22:22 Ответить
Самі визнали, що власне ппо? Дивно.
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12.05.2024 22:33 Ответить
Будинок панельний, залізобетон. А вибух глибоко всередині.
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12.05.2024 22:33 Ответить
https://twitter.com/i/status/1789582385761186209 через прорив дамби у Омськый області првістки воєнкомат буде розвозити на надувних човнах.
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12.05.2024 22:34 Ответить
Такі подтоплєнієм збулося?
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13.05.2024 01:17 Ответить
Дамби за нас. Спочатку прорив дамби зупинив у квітні роботу Орського "Механічного заводу", а це підприємство ОПК росії, яке є єдиним вітчизняним виробником артилерійських гільз калібру від 57 мм і вище. Потім паводок наблизився до Кургану, і там став єдиний у росії завод з виробництва бойових машин піхоти - Курганський машинобудівний завод.
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13.05.2024 02:33 Ответить
Відео влучання у будинок в Бєлгороді

Де відео?
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12.05.2024 22:39 Ответить
S Kurskoj narodnoj respubliki napravlenija streliali, postojano oni mezdu saboj streliajet.
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12.05.2024 22:43 Ответить
Як ракета ппо може цілий під'їзд знести?
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12.05.2024 22:45 Ответить
Дивлячись - яка ракета А також - дивлячись, які будівельники будинок будували У нас, у військовому містечку, серед зими п"ятиповерхівка панельна почала "розповзаться" і пішли тріщини по швах Провели перевірку Коли зняли герметик зі швів - виявилося, що металеві деталі панелей були сяк-так зварені між собою Тобто чудом будинок сам не "склався"!
І у Бєлгороді (можливо) достатньо було одного "тичка"
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13.05.2024 06:02 Ответить
мєтал устал
мабуть, час прийшов?
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13.05.2024 08:48 Ответить
Це не так смішно Після місячних бомбардувань у мене в квартирі половина дверей почали по-іншому відкриваться та закриваться - "повело" одвірки Будинок висотний, цегляний
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13.05.2024 09:55 Ответить
Якщо цивільні будівельники то це ще півбіди, а якщо стройбат..то це просто супер Ходила байка, що був наказ строковикам заборонити проводити зварювальні роботи в панельних будинках, оскільки перед здачею новенький панельний будинок склався....

А про спизжені і пропиті матеріали взагалі мовчу
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13.05.2024 11:11 Ответить
то цукор бєлгАрАдский ))
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12.05.2024 22:46 Ответить
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефтехим Салават остановил работу установки каталитического крекинга после атаки беспилотного летательного аппарата 9 мая 2024 г.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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12.05.2024 22:48 Ответить
Тут немає чого виправдовуватись, правда така що якщо щось українське влучає то максимально плитка відпадає від фасаду, а якщо впав цілий під'їзд, то це кацапи.
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12.05.2024 22:53 Ответить
А може досить виправдовуватись? он янкі по сербському Белграду херячили куди непопадя, а нам чого по рашистському Белгороду неможна, це війна не ми її розв'язали тож за все банкує ***** і ко.
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12.05.2024 22:53 Ответить
Видать бомба прилетела , от ракеты звук слышен.
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12.05.2024 22:54 Ответить
Да фиолетово откуда. Главное чтобы рашисткие свиноматки завизжали и ПОНЯЛИ что война это ПЛОХО.
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13.05.2024 00:31 Ответить
"Російська влада вбиває не тільки українців, вони без коливань вбивають і своїх", - заявив Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3489057

Це правильний і важливий висновок.
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13.05.2024 02:26 Ответить
Яке це має значення до того, шо зеленский не мінує кордони з рашистами та не будує бетонні укріпраьони для збереження життів воїнів ЗС У. Давайте, радійте - а шо там у кацапів.
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13.05.2024 03:07 Ответить
Не важно. 5 дохлих свинособак це ніщо.Треба 5 тисяч кожного дня
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13.05.2024 09:16 Ответить
Млять. Нужно показать этот дом на карте- в какую сторону этот подъезд обращён.
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13.05.2024 10:37 Ответить
У мене питання чому русня тільки сама себе бомбить? Чому це не робимо ми? Іншими словами чому подібні влучання там досихпір не стали щоденною буденністю ЯК У НАС?
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13.05.2024 11:14 Ответить
Впала випадково бомба і радості повні штани, обсуждають на всіх пабліках. У нас вже ТИСЯЧІ таких будинків. На кожну такі "потєряшку" ТИСЯЧІ бомб досягають цілі, Тобто "рахунок" русня-Україна - 1000:1 . Але вся країна пісяється в штани від кожного прильота по русні і видає це як побєду. А у мене просто розпач від всього цього (
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13.05.2024 11:20 Ответить
 
 