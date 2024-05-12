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Нуланд: Попытки сделать "исторически централизованные" Китай и Россию частью западной системы были ошибкой

Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Запад ошибочно пытался объединить Россию и Китай в единый глобальный порядок, от которого выиграли бы все стороны.

Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам Нуланд, такое сотрудничество привело к тому, что Пекин и Москва стали "успешными и влиятельными", но руководство КНР и РФ оказалось неспособным принять предложенную им систему.

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Американский дипломат отметила, что лидеры Китая и России говорят своему населению, что такая система "подавляет их страну", что у них есть "территориальное определение величия" и что они имеют определенное право на "экономическое, политическое и/или военное принуждение".

На вопрос, достаточно ли быстро Запад осознал амбиции президента РФ Владимира Путина и главы КНР и достаточно ли сделал, чтобы вовремя отреагировать на это, Нуланд ответила: "Возможно, нет".

Она подчеркнула, что в "исторически централизованных" обществах Китая и России один человек, а не политическая система, может "определять, что такое величие", разрешать свободу прессы, протестов и т.д., и такой подход "ограничивает отношения", которые могут быть у таких стран с Западом.

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Нуланд отметила, что работать надо и с лидерами стран, и с народом, но если речь идет об экспансионистской по своей сути идеологии, Западу надо обеспечить защиту и для себя, и для друзей и союзников, особенно - для соседей стран с такой идеологией.

Автор: 

Китай (2943) россия (95402) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+24
Не соромтесь, пишіть "пєчєнькамі", вам же ж хочеться.
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12.05.2024 23:57
+15
1. Лінії Порошенка дійсно немає (він не генерал і не генераліссімус). Він також і не "найвеличніший", іменем якого є президентське Велике будівництво, президентський Університет, президентська бригада.

2. Об ту лінію, яку було побудовано у 2015-2016 москалі довго лобом бились. Скільки часу не могли узяти Мар'їнку,...

3. Маріуполь взяли, оскільки хтось дуже "розумний" розмінував проходи із Криму і забрав звідти частину військ.

4. Яка із перерахованих вами ліній убезпечила від поразки? Може ви не знаєте, що Фінляндія втратила свої найбільш урбанізовані частини?
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13.05.2024 01:41
+14
Та нормально все було! І ріст ВВП у 2017-2019 був вищий, ніж при обізьянику, і зарплати з часом навіть перевищили показники 2013 року.
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13.05.2024 00:05
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Москалику, ти от спецом тільки зараз зареєструвався, щоб написати це?
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12.05.2024 23:57 Ответить
Імперії - вороги демократії. Крапка!
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12.05.2024 23:50 Ответить
Не соромтесь, пишіть "пєчєнькамі", вам же ж хочеться.
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12.05.2024 23:57 Ответить
Та нормально все було! І ріст ВВП у 2017-2019 був вищий, ніж при обізьянику, і зарплати з часом навіть перевищили показники 2013 року.
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13.05.2024 00:05 Ответить
@Ця тварина Нуланд@

а ты можешь написать без оскорблений союзников Украины ? Или ты специально нагнетаешь "антиамериканизм" ?
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13.05.2024 09:50 Ответить
Союзник України- народ Америки, але не весь. Назвати союзником таку брудну тварину, як Нуланд- язик не повертається. Може для тебе союзник і Марджорі Тейлор-Грін (майже, Зепенська), яка запропонувала Камерону поцілувати її в дупу?
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13.05.2024 10:30 Ответить
німецький жид кіссінджер брав гроші і від китайців так і від рашистів....
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13.05.2024 09:57 Ответить
Шось не схоже шо США такі дурні ...просто не хотіли мати напряг , думали шо тупі українці вибрали 🤡 президентом ,то **** там їм прогнутися і далі ... перед московією , звикли вже ...а тут Залужний красень образовався , Марчело , Ярош , Турчинов тихим сапом , Неїжпапа ...та і Порох тримає руку на пульсі ,от і приходиться передивлятися на помилкову історію ...типу готували вас здати ,а на пів дорозі довірились 🤡 і це була помилка з помийкою
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12.05.2024 23:55 Ответить
Чому в тебе стільки помилок у постах? Цікаво, яке у тебе утворення? Думка неграмотних не цікавить!
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13.05.2024 00:22 Ответить
Я шо з СБУ? Так яке утворення?
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13.05.2024 00:38 Ответить
А якщо б були українцем, а не кацапом, і не перекладали б гуглом, то знали би різницю між утворенням та освітою!
Бо пекельні ж борошна це читати!!!
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13.05.2024 08:26 Ответить
Господи, та то провокація була - у таких випадках я кажу, що в людини утворення в голові. Злоякісне утворення...
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13.05.2024 09:06 Ответить
Колишня заступниця держсекретаря США говорить правильні речі. Вкотре.
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12.05.2024 23:57 Ответить
Як кажуть євреї, "хорошо быть умным, как моя жена потом!"
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13.05.2024 00:01 Ответить
На решті признали московитів і китайозів помилкою!!! У всіх відношеннях, від допомоги цим недокраїнам, допомогти їм економічно рости, і пропонувати їм демократію!!! 25 років назад кітайзи заробляли 1,5 доларів на місяць, зараз вони видають кредити, московити скоро ляжуть повністю під сі!!!
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13.05.2024 00:01 Ответить
Китайцям не 25 років тому почали допомагати. Усе почалося за Ніксона і Кіссінджера. Це ідіот Ніксон позбавив Тайвань (де законна влада Китаю) місця в Радбезі ООН і віддав його режиму Мао. Це при Ніксоні почали створювати в Китаї зони вільної торгівлі і будувати спільні підприємства із західними компаніями...
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13.05.2024 00:03 Ответить
понабіготня зеленокацапщіни на кожну новину
де йдеться за амеріканців не дивує ні разу.
це ж вони недобудували украіплення на Харківщіні,
це ж вони там де потрібно і не потрібно все розмінували,
це ж все вони!
а буба? - а він героєм став!
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13.05.2024 00:18 Ответить
Була така ліня Мажіно (лінія оборони, названа в честь міністра оборони Франції Андре Мажіно), була лінія Сталіна. Була лінія Маннергейма. Існує лінія Суровікіна. А ти чув що -небудь про лінію Порошенка?
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13.05.2024 00:42 Ответить
ні, про бубіну чую прямо зараз...
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13.05.2024 00:52 Ответить
Зате ми добре знаємо про лінію Зєлєбоби Оманського на Чонгарі
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13.05.2024 00:54 Ответить
тварі зелені, хто ж вам так в мозок насрав?
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13.05.2024 01:20 Ответить
1. Лінії Порошенка дійсно немає (він не генерал і не генераліссімус). Він також і не "найвеличніший", іменем якого є президентське Велике будівництво, президентський Університет, президентська бригада.

2. Об ту лінію, яку було побудовано у 2015-2016 москалі довго лобом бились. Скільки часу не могли узяти Мар'їнку,...

3. Маріуполь взяли, оскільки хтось дуже "розумний" розмінував проходи із Криму і забрав звідти частину військ.

4. Яка із перерахованих вами ліній убезпечила від поразки? Може ви не знаєте, що Фінляндія втратила свої найбільш урбанізовані частини?
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13.05.2024 01:41 Ответить
Лінію Мажіно німці тупо обійшли. Лінію Сталіна побудували у Білорусі проти поляків. І за скільки часів її німці зламали у наступі на срср?
А лінія Порошенка - це і був той самий Чонгар, що ваш бубочка так старанно розчистив для ваших же хрю-гав.
Хоч пАРжем, кажете?
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13.05.2024 08:35 Ответить
Так уже навіть зе-влада встановила, чому мінні поля не спрацювали - бо зрадник із СБУ передав карти з проходами в тих мінних полях. Ну судять його ж! Набагато більше цікавить, чому із усіх мостів там підірвали лише один...
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13.05.2024 09:41 Ответить
Ну от при Порошенку в Авдіївці укріплення збудували і ту Авдіївку 2 роки брали...
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13.05.2024 09:07 Ответить
Вони нас за дурних тримають...добре ви все знали але деньги не пахнуть
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13.05.2024 00:24 Ответить
вже шостий рік...
дуже не хочеться думати, що клоп на лісапeді це наш максімум,
але факти...
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13.05.2024 00:35 Ответить
Дикарі ніколи не стануть цивилізованими. Особливо здичавілі каzaпи.
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13.05.2024 00:25 Ответить
Це те саме, що було у них з Іраком, а потім з Афганістаном. Китай і росія їх наїбали та здоїли з них собі преференції і гроші.. Зараз Америка знов "хлопає вухами" у своїх рішеннях стосовно війни росії в Україні проти цілого світу.
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13.05.2024 00:50 Ответить
Розовые пони всё тупее и тупее, а людоеды всё наглее и наглее.
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13.05.2024 01:13 Ответить
ні законів ні понятій - кловани хохотають!
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13.05.2024 01:22 Ответить
Дуже цікаві висновки у Вікторії Нуланд. Нарешті правильні висновки!

Подібні ідеї вже озвучувала публічно і офіційно МЗС Великобританії Ліз Трасс влітку 2022, але тоді вона ще додала пропозиції, що варто робити інакше, щоб не повторювати цих помилок у майбутньому знову, а саме:
Помилкою було давати доступ до світового ринку (і технологій) будь-яким країнам, зокрема, тим, які не поділяють цінності ідей правди, свободи, демократії, прав людини і т.д., тобто цінності тих країн "західної цивілізації", котрі створили світовий ринок (і розробили технології). Надалі доступ до цих надбань "західної цивілізації" варто закрити для країн, які бажають зруйнувати цю цивілізацію.

Підтримую і висновки Вікторії Нуланд і оці висновки і пропозиції Ліз Трасс.
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13.05.2024 02:14 Ответить
Соплемінники Нуланд, яких привів у Китай один з них-Кісінджер, добряче нагріли руки на дешевій в той час робочій силі в Китаї, зафіксували прибутки, а віддуватися за це повинен весь народ Америки.
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13.05.2024 17:58 Ответить
Орда завжди буде ордою,скільки не ряди її в європейський одяг і не вчи культурним манерам.
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13.05.2024 03:15 Ответить
Я понимаю, кацапье еще палками как-то можно заставить подчиниться, но блин огромный Китай с совершенно другой культурой?
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13.05.2024 05:40 Ответить
Ви зовсім не знаєте Китай, якщо так думаєте.
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13.05.2024 07:18 Ответить
хлопці ви зі своєю зеленою сранню вже заїбали...
як би базар йьшов не за Україну?
я б теж сказав НІ - переснаньте красти і своє і поміч!
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13.05.2024 06:25 Ответить
пересtaньте красти ну правда, заїбали вже....
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13.05.2024 06:28 Ответить
Та власне починаючи з 91 року, всі дії очільників й урядів США та Європи були помилковими. Особливо США. Здається вони досі не зрозуміли, що відбувається, й як потрібно діяти. Думаю тільки до Макрона місцями дійшло.
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13.05.2024 07:17 Ответить
Нарешті допетрили, тільки знищення диктаторських режимів принесе користь!
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13.05.2024 08:25 Ответить
.

Песков: "Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогая бюрократия"

(рабы должны плодить новых рабов для самодержца и его бояр а не бредить о хорошей жизни.)
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13.05.2024 08:32 Ответить
"Історично централізовані" суспільства" Китаю й Росії - в перекладі на зрозумілу мову позначає Рабські суспільства.
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13.05.2024 10:24 Ответить
Гонка західних бізнесменів за надприбутками від торгівлі дешевими китайськими товарами, зробила Китай багатою країною
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13.05.2024 10:36 Ответить
Як вихід розвивати Україну, переносити бізнес та створювати робочі місця
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13.05.2024 10:40 Ответить
Основа всякої імперії-централізація економіки в одних руках. Американці більше 100 років тому прийняли ряд антитрестовських законів, чим запобігли так званому "демократичному централізму". А після 17 врахували уроки Октября і навели порядок в бюджеті. І всі замахи на ці основи суворо переслідуються.
В кінці 20 років, як в 1931 році розповідав таваріщ по борьбє Сталіна, Бєсєдовський, НКІД тільки займався пошуками країн, які мали можливість надати кредити на індустріалізацію. Європа відпала, бо там така ж сама була кустарна промисловість. Зупинились на Америці.Форд побудував в срср 4 тракторні заводи. Два заводи спорудив у Британії, один у Німеччині. І продав разом із ліцензіями. Правда, вважав негоїв тормозами прогресу. Навіть книжку написав. А все чому ? Він судився в Америці з Асоціацією автомобілістів, яка вимагала від Форда 20 відсотків з кожного автомобіля цілих 4 роки.
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13.05.2024 10:47 Ответить
БАЛЛАДА О ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда,
Пока будут Небо с Землей таковы, какими их Бог создал.
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13.05.2024 10:51 Ответить
 
 