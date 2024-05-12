Нуланд: Попытки сделать "исторически централизованные" Китай и Россию частью западной системы были ошибкой

Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Запад ошибочно пытался объединить Россию и Китай в единый глобальный порядок, от которого выиграли бы все стороны.

Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам Нуланд, такое сотрудничество привело к тому, что Пекин и Москва стали "успешными и влиятельными", но руководство КНР и РФ оказалось неспособным принять предложенную им систему.

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Американский дипломат отметила, что лидеры Китая и России говорят своему населению, что такая система "подавляет их страну", что у них есть "территориальное определение величия" и что они имеют определенное право на "экономическое, политическое и/или военное принуждение".

На вопрос, достаточно ли быстро Запад осознал амбиции президента РФ Владимира Путина и главы КНР и достаточно ли сделал, чтобы вовремя отреагировать на это, Нуланд ответила: "Возможно, нет".

Она подчеркнула, что в "исторически централизованных" обществах Китая и России один человек, а не политическая система, может "определять, что такое величие", разрешать свободу прессы, протестов и т.д., и такой подход "ограничивает отношения", которые могут быть у таких стран с Западом.

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Нуланд отметила, что работать надо и с лидерами стран, и с народом, но если речь идет об экспансионистской по своей сути идеологии, Западу надо обеспечить защиту и для себя, и для друзей и союзников, особенно - для соседей стран с такой идеологией.