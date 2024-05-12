Нуланд: Попытки сделать "исторически централизованные" Китай и Россию частью западной системы были ошибкой
Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Запад ошибочно пытался объединить Россию и Китай в единый глобальный порядок, от которого выиграли бы все стороны.
Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По словам Нуланд, такое сотрудничество привело к тому, что Пекин и Москва стали "успешными и влиятельными", но руководство КНР и РФ оказалось неспособным принять предложенную им систему.
Американский дипломат отметила, что лидеры Китая и России говорят своему населению, что такая система "подавляет их страну", что у них есть "территориальное определение величия" и что они имеют определенное право на "экономическое, политическое и/или военное принуждение".
На вопрос, достаточно ли быстро Запад осознал амбиции президента РФ Владимира Путина и главы КНР и достаточно ли сделал, чтобы вовремя отреагировать на это, Нуланд ответила: "Возможно, нет".
Она подчеркнула, что в "исторически централизованных" обществах Китая и России один человек, а не политическая система, может "определять, что такое величие", разрешать свободу прессы, протестов и т.д., и такой подход "ограничивает отношения", которые могут быть у таких стран с Западом.
Нуланд отметила, что работать надо и с лидерами стран, и с народом, но если речь идет об экспансионистской по своей сути идеологии, Западу надо обеспечить защиту и для себя, и для друзей и союзников, особенно - для соседей стран с такой идеологией.
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а ты можешь написать без оскорблений союзников Украины ? Или ты специально нагнетаешь "антиамериканизм" ?
Бо пекельні ж борошна це читати!!!
де йдеться за амеріканців не дивує ні разу.
це ж вони недобудували украіплення на Харківщіні,
це ж вони там де потрібно і не потрібно все розмінували,
це ж все вони!
а буба? - а він героєм став!
2. Об ту лінію, яку було побудовано у 2015-2016 москалі довго лобом бились. Скільки часу не могли узяти Мар'їнку,...
3. Маріуполь взяли, оскільки хтось дуже "розумний" розмінував проходи із Криму і забрав звідти частину військ.
4. Яка із перерахованих вами ліній убезпечила від поразки? Може ви не знаєте, що Фінляндія втратила свої найбільш урбанізовані частини?
А лінія Порошенка - це і був той самий Чонгар, що ваш бубочка так старанно розчистив для ваших же хрю-гав.
Хоч пАРжем, кажете?
дуже не хочеться думати, що клоп на лісапeді це наш максімум,
але факти...
Подібні ідеї вже озвучувала публічно і офіційно МЗС Великобританії Ліз Трасс влітку 2022, але тоді вона ще додала пропозиції, що варто робити інакше, щоб не повторювати цих помилок у майбутньому знову, а саме:
Помилкою було давати доступ до світового ринку (і технологій) будь-яким країнам, зокрема, тим, які не поділяють цінності ідей правди, свободи, демократії, прав людини і т.д., тобто цінності тих країн "західної цивілізації", котрі створили світовий ринок (і розробили технології). Надалі доступ до цих надбань "західної цивілізації" варто закрити для країн, які бажають зруйнувати цю цивілізацію.
Підтримую і висновки Вікторії Нуланд і оці висновки і пропозиції Ліз Трасс.
як би базар йьшов не за Україну?
я б теж сказав НІ - переснаньте красти і своє і поміч!
Песков: "Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогая бюрократия"
(рабы должны плодить новых рабов для самодержца и его бояр а не бредить о хорошей жизни.)
В кінці 20 років, як в 1931 році розповідав таваріщ по борьбє Сталіна, Бєсєдовський, НКІД тільки займався пошуками країн, які мали можливість надати кредити на індустріалізацію. Європа відпала, бо там така ж сама була кустарна промисловість. Зупинились на Америці.Форд побудував в срср 4 тракторні заводи. Два заводи спорудив у Британії, один у Німеччині. І продав разом із ліцензіями. Правда, вважав негоїв тормозами прогресу. Навіть книжку написав. А все чому ? Він судився в Америці з Асоціацією автомобілістів, яка вимагала від Форда 20 відсотків з кожного автомобіля цілих 4 роки.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда,
Пока будут Небо с Землей таковы, какими их Бог создал.