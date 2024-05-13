Россия вербует граждан, по меньшей мере, из 21 страны на войну против Украины, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере, 21 страна мира.

Об этом пишет издание Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает издание, недавно страна-агрессор наняла и отправила на войну по меньшей мере 35 граждан Индии. Также армию РФ пополнили наемники из Кубы, Сербии и стран Африки.

Отмечается, что Россия вербует преимущественно уязвимые группы людей, в частности - студентов и мигрантов. Для этого россияне используют базу данных иностранцев, созданной на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов России.

Издание пишет, что в начале 2024 года Непал приостановил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине после гибели на фронте, по меньшей мере, 10 непальцев. Отмечается, что в рашистской армии служат около 200 граждан этой гималайской страны. Еще почти 100 считаются пропавшими без вести: такие данные приводят местные власти.

Кроме этого, правительство Непала официально просило Россию не вербовать своих граждан, а также вернуть домой тех, кого отправили на фронт и выплатить компенсации погибшим.

Ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что Россия привлекает наемников из африканских стран в наступлении на Харьковскую область. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов.

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