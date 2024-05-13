Россия вербует граждан, по меньшей мере, из 21 страны на войну против Украины, - Forbes. ИНФОГРАФИКА
РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере, 21 страна мира.
Об этом пишет издание Forbes, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает издание, недавно страна-агрессор наняла и отправила на войну по меньшей мере 35 граждан Индии. Также армию РФ пополнили наемники из Кубы, Сербии и стран Африки.
Отмечается, что Россия вербует преимущественно уязвимые группы людей, в частности - студентов и мигрантов. Для этого россияне используют базу данных иностранцев, созданной на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов России.
Издание пишет, что в начале 2024 года Непал приостановил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине после гибели на фронте, по меньшей мере, 10 непальцев. Отмечается, что в рашистской армии служат около 200 граждан этой гималайской страны. Еще почти 100 считаются пропавшими без вести: такие данные приводят местные власти.
Кроме этого, правительство Непала официально просило Россию не вербовать своих граждан, а также вернуть домой тех, кого отправили на фронт и выплатить компенсации погибшим.
Ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что Россия привлекает наемников из африканских стран в наступлении на Харьковскую область. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там мусила б бути і Україна але на щастя вона стала жертвою піdорасів с глобального півдня
Перемир'я, яке не влаштовує обидві сторони, спровокує бажання зібрати арсенал для нової спроби досягти бажаного результату, а також зробить необхідним посилення оборони в разі нападу противника.
Тобто Росія нарощуватиме військове виробництво роками і навіть десятиліттями, як це було з кінця Другої світової війни до початку розрядки на початку 1970-х років.
Російська Федерація здатна утримувати військові витрати на високому рівні досить тривалий час, як це робили інші держави-ізгої. Це погана новина і для населення Росії.
Як показало 24 лютого 2022 року та всі подальші події, Росія не була готова до повномасштабної війни, і залишається неадаптованою до неї. Можна вербувати десятки тисяч зеків, можна закидати трупaми Авдіївку, можна вербувати тисячі жебраків і тих, хто заборгував за надвисокі зарплати військовим, але це не зробить армію ефективною і професійною.
Коли економіка країни переходить на військові рейки, коли оборонна промисловість стає головним фактором, який не дозволяє економіці впасти перед міжнародними санкціями, вибір Бєлоусова новим міністром оборони може стати логічним кроком. Що говорить нам про те, що війна триватиме довго, економіка перебуває на воєнних рейках, а мирного майбутнього путін не планує.
все по-плану...
по-оманському плану...
МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду!
пАржОм?