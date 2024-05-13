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Новости Война
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Россия вербует граждан, по меньшей мере, из 21 страны на войну против Украины, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes

РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере, 21 страна мира.

Об этом пишет издание Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает издание, недавно страна-агрессор наняла и отправила на войну по меньшей мере 35 граждан Индии. Также армию РФ пополнили наемники из Кубы, Сербии и стран Африки.

Отмечается, что Россия вербует преимущественно уязвимые группы людей, в частности - студентов и мигрантов. Для этого россияне используют базу данных иностранцев, созданной на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов России.

Издание пишет, что в начале 2024 года Непал приостановил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине после гибели на фронте, по меньшей мере, 10 непальцев. Отмечается, что в рашистской армии служат около 200 граждан этой гималайской страны. Еще почти 100 считаются пропавшими без вести: такие данные приводят местные власти.

Кроме этого, правительство Непала официально просило Россию не вербовать своих граждан, а также вернуть домой тех, кого отправили на фронт и выплатить компенсации погибшим.

Росія вербує громадян щонайменше з 21 країни на війну проти України, - Forbes

Ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что Россия привлекает наемников из африканских стран в наступлении на Харьковскую область. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов.

Также читайте: В Индии арестовали четырех человек за вербовку местных мужчин в армию РФ

Автор: 

россия (95402) наемники рф (2076)


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Топ комментарии
+11
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13.05.2024 00:52
+7
В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам

МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду!
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13.05.2024 04:13
+6
BBC

Як показало 24 лютого 2022 року та всі подальші події, Росія не була готова до повномасштабної війни, і залишається неадаптованою до неї. Можна вербувати десятки тисяч зеків, можна закидати трупaми Авдіївку, можна вербувати тисячі жебраків і тих, хто заборгував за надвисокі зарплати військовим, але це не зробить армію ефективною і професійною.

Коли економіка країни переходить на військові рейки, коли оборонна промисловість стає головним фактором, який не дозволяє економіці впасти перед міжнародними санкціями, вибір Бєлоусова новим міністром оборони може стати логічним кроком. Що говорить нам про те, що війна триватиме довго, економіка перебуває на воєнних рейках, а мирного майбутнього путін не планує.
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13.05.2024 00:44
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А как жи ж вєлічіє, "можем пафтарой" і дєди, коториє тралівалі?
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13.05.2024 00:16 Ответить
Вразливиє мальчьікі в трусіках нічого не знали! Вони заблукали як шли в бібліотєку. Дайте їм грошей і відправте додому разом з бєлой нєвєстой.
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13.05.2024 00:23 Ответить
світовий пояс хронічних невдах які не можуть налагодити життя у своїх країнах
там мусила б бути і Україна але на щастя вона стала жертвою піdорасів с глобального півдня
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13.05.2024 00:27 Ответить
Невдалий бліцкриг, який переріс у затяжну війну на виснаження, змусив Кремль змінити не лише військову, а й економічну стратегію.

Перемир'я, яке не влаштовує обидві сторони, спровокує бажання зібрати арсенал для нової спроби досягти бажаного результату, а також зробить необхідним посилення оборони в разі нападу противника.

Тобто Росія нарощуватиме військове виробництво роками і навіть десятиліттями, як це було з кінця Другої світової війни до початку розрядки на початку 1970-х років.

Російська Федерація здатна утримувати військові витрати на високому рівні досить тривалий час, як це робили інші держави-ізгої. Це погана новина і для населення Росії.
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13.05.2024 00:29 Ответить
BBC

Як показало 24 лютого 2022 року та всі подальші події, Росія не була готова до повномасштабної війни, і залишається неадаптованою до неї. Можна вербувати десятки тисяч зеків, можна закидати трупaми Авдіївку, можна вербувати тисячі жебраків і тих, хто заборгував за надвисокі зарплати військовим, але це не зробить армію ефективною і професійною.

Коли економіка країни переходить на військові рейки, коли оборонна промисловість стає головним фактором, який не дозволяє економіці впасти перед міжнародними санкціями, вибір Бєлоусова новим міністром оборони може стати логічним кроком. Що говорить нам про те, що війна триватиме довго, економіка перебуває на воєнних рейках, а мирного майбутнього путін не планує.
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13.05.2024 00:44 Ответить
чому ми цього не робимо?
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13.05.2024 00:48 Ответить
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13.05.2024 00:52 Ответить
А откуда же ***** берутся деньги на такой банкет. Вот интересно.
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13.05.2024 01:18 Ответить
Здогадайся ...
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13.05.2024 12:20 Ответить
рашисти роблять все - військово-політичне керівництво України теж все - все просирає.
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13.05.2024 02:59 Ответить
єрмачки з баканаФФими та іншою "какая разніца" ДУЖЕ стараються....

все по-плану...

по-оманському плану...
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13.05.2024 09:39 Ответить
В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам

МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду!
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13.05.2024 04:13 Ответить
А я згадую слова нашого незамінного розвідника буданова півроку назад про діяльність ссошників в африці(бурутьбу з "вагнеровцями").Спочатку незрозумів-навіщо вони там,коли їх навики потрібні в Україні.А тепер питання,а не допомогали вони там з вербовкой.
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13.05.2024 05:56 Ответить
Вагнерівці в Африці допомагали робити військові перевороти. В результаті до влади прийшли проросійські людоїди. Вигнали французів і американські військові бази. Тепер золото, алмази і уран збирає рашка.
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13.05.2024 07:43 Ответить
Натомість в Україні минулого тижня урядова програма дискредитації мобілізації досягла свого апогею: шмат хебешки (футболка) з написом "ухилянт" чи "долучайтесь до захисту ЗЕ!мель сольського" вагою у 200 гр. офіційно переміг блазня-НЕтряпку, вагою у ~80 кг.
пАржОм?
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13.05.2024 06:06 Ответить
А Владимир Зеленский сами честний президент, он только готовит вечерние видео и проводит ставки
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13.05.2024 08:36 Ответить
 
 