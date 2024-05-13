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Новости Агрессия России против Украины Война
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За полгода Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев, - WSJ

Україна почала перехоплювати менше російських ракет, ніж на початку війни.

За последнее время Украина перехватила меньше ракет, поскольку Россия увеличивает количество атак и применяет более тяжелое для поражения оружие. Российские обстрелы Украины стали более смертоносными, чем когда-либо, пишет издание The Wall Street Journal.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ.

У Украины заканчиваются боеприпасы для Patriot

Как пишет издание, снижение возможностей ПВО Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами из баллистических ракет.

Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы Patriot, которая ранее была лучшей защитой от подобных атак.

Снизился показатель перехвата вражеских целей

Согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, проведенному Wall Street Journal, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет, по сравнению с 73% в предыдущие шесть месяцев. В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30%. Показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился лишь на один процентный пункт и составил 82%.

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Удастся ли Украине сдержать ВВС России?

"Хотя данные об атаках и перехватах за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину.

Усиленные обстрелы разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российскую авиацию в свое небо", - отмечает WSJ.

По словам представителя европейской военной разведки, следующие два или около того месяца будут решающими для того, удастся ли сдержать российские военно-воздушные силы до того, как в Украину прибудут новые западные средства ПВО.

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Согласно данным издания, за последние полгода Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы - к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро, добавляет The Wall Street Journal.

Автор: 

беспилотник (3559) ПВО (2721) ракеты (3558) россия (95413)


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Топ комментарии
+9
Треба вже припинити гратися у ці безглузді обмеження на застосування західної зброї і вибивати пускові на території кацапні. І пофіг шо вони там будуть говорити про ескалацію.

Це просто реальний абсурд і маразм, коли по тобі стріляють, а ти не можеш відповісти. А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.

ШО ЦЕ ЗА ВІЙНА ТАКА????
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13.05.2024 09:44
+2
Московити стріляють північнокорейськими, іранськими та китайськими ракетами і це не ескалація, а Україна навіть гранату іноземного виробництва не може по кордону кинути.
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13.05.2024 09:47
+2
За пів року Україна... мала змогу, мінімум 6х30=180 разів, почути хронічно обдовбаного препіЗедента та лідора вЗесвіту.
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13.05.2024 09:49
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Треба вже припинити гратися у ці безглузді обмеження на застосування західної зброї і вибивати пускові на території кацапні. І пофіг шо вони там будуть говорити про ескалацію.

Це просто реальний абсурд і маразм, коли по тобі стріляють, а ти не можеш відповісти. А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.

ШО ЦЕ ЗА ВІЙНА ТАКА????
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13.05.2024 09:44 Ответить
Московити стріляють північнокорейськими, іранськими та китайськими ракетами і це не ескалація, а Україна навіть гранату іноземного виробництва не може по кордону кинути.
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13.05.2024 09:47 Ответить
за 2 роки на территорії України впало і не розірвалося десятки, якщо не сотні різних засобів ураження, починаючи з дронів і закінчуючи аналоговнєтними балістичними ракетами...
мені здається, що вже навіть мавпа вже взяла б і тупо скопіювала б ті засоби ураження і почала ї6ашити у відповідь!
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13.05.2024 10:08 Ответить
Ну припустимо. А скільки нам потрібно таких систем? Ми зможемо закрити з їх допомогою всі наші потреби? І де їх вироблятимуть?

Це ж не гармата якась. Там тобі і локатори, і генератори, і антени, і пускові, і ракети, здатні збивати балістику.
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13.05.2024 10:33 Ответить
не зовсім зрозумів до чого тут "генератори", "ракети, здатні збивати балістику"?? на моїм памʼяти вже штук так 10 впавших і не розірвавшихся "шахєдів"... скопіюйте це "мопєд", наштампуйте копій і обстрілюйте кацапів кожен день по 100 штук - виснажуйте їх ппо, нехай вони витрачають мільйони на виробництво проти-ракєт... нехай вони тягнуть ппо з фронту в московію... після чого обстрілюйте тими шахєдами фронт... щоб це зрозуміти треба мати 2 класи освіти? чи не бути квадратноголовим хєнєралом з моу?
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13.05.2024 10:49 Ответить
А я поясню. Я мав на увазі систему, подібну петріот. Вона складається з багатьох елементів, як от:

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13.05.2024 10:55 Ответить
до чого тут "петріот"? ти почав з того, що Україні хтось забороняє стріляти у відповідь!
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13.05.2024 11:01 Ответить
І додав у тому ж таки коментарі:

А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.
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13.05.2024 11:02 Ответить
Якщо ж Ви говорили про далекобійні ракети типу атакамс, то це теж дуже складне виробництво. Все інше легко перехоплюється і збивається кацапським ППО.

Дрони не можуть замінити реактивну артилерію через обмежену кількість вибухівки, яку вони здатні переносити. Та й вразливі вони до РЕБу.
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13.05.2024 10:59 Ответить
так дрони виснажують ппо! копіюйте і виснажуйте ппо! через тиждень-два - хєрачте "малоефективними" ракетами
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13.05.2024 11:03 Ответить
Так і "хєрачать". По НПЗ, наприклад. Мало не щодня.

Але ж це статичний об'єкт. А якщо це пускова іскандера чи С-300, яка постійно пересувається? Як ти її вполюєш шахедом?
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13.05.2024 11:05 Ответить
Про договірні відносини чув?
Є обов'язки перед партнерами, які в рамках угод потрібно виконувати.
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13.05.2024 09:53 Ответить
Ну тоді готуйся. Скоро і тобі буде на голову прилітати (якщо вже не прилітає). І після цього будеш нагадувати всім про "обов'язки перед партнерами".
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13.05.2024 10:30 Ответить
Мені прилітає з 2022 року, 36 км до кордону до п*дарів. Що далі?
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13.05.2024 10:54 Ответить
Далі кацапня заїде до твого НП і тобідоведеться тікати.

Ти цього хочеш? Якщо так, тоді продовжуй бубоніти про "зобов'язання"...
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13.05.2024 11:01 Ответить
Ну так іди влаштовуй протести, що США, Британія не "такі" партнери. Впевнений до твоєї думки прислухаються
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13.05.2024 11:26 Ответить
Поговорили.

А чого сказати хотів? Шо під обстрілами подобається жити? І шо адвокатом подобається працювати для тих, хто тобі не дає від них захиститися? Ну ОК.
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13.05.2024 11:30 Ответить
В мене до них претензій нуль. Їхня зброя/техніка, їхні вимоги.
Подобається - граєте за правилами, ні - робіть своє і бомбардируйте, що хочете.
Вся демагогія про "нігодяєв які нє дают стрілять" на рівні дитсадка
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13.05.2024 13:00 Ответить
Я вже зрозумів, що обстріли тебе не турбують. Ти вже кілька коментарів це повторюєш. Але якщо тобі цеподобається, то будь ласка...
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13.05.2024 14:30 Ответить
"Діти" за рівнем мислення не сприймають ніякі відмови та обмеження
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13.05.2024 18:13 Ответить
Навіть нічого правдивого і не очікував із коментрів прихильників Херпіду і його команди. Виходить, що знову винні США і всі західні паартнери, бо не дозволяють стріляти по території россії ракетми із США, Англії і Франції? всі вже цілі знищили в Криму, на території Донецької, Луганської і Херсонської областей? А немає вини того мальчіка від наріду 73%, який у 2019 році знищив всі наші ракетні програми, які зробив отой ненависний "барига", мальчік, який попри війну, знищив 4 мільйона мін, які були в Україні, мальчік, який всі зароблені попередникми гроші і виграні в міжнродних судах. зарив в дороги, мальчіка, який скорочував і відводив свою армію із підготовлених командою "бариг" укріплень, розміновував наші мінні поля, щоб ворог йшов, як на прад, мальчіка, який за 5 років так і не налагодив випуск наших, укрїнських ракет? Не подобалися ракети, які доробили при Порошенко і Турчинову, то давай Володя свої проекти, ти ж так всім обіцяв і брехав, який ти правильний. Україна, яка ще 5 років назад готувала до космічних експедицій найкращі в світі модулі, сьогодні при такому вумному і "патріоту" від антимайдану не може виготовити навіть прості снаряди.
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13.05.2024 10:06 Ответить
За пів року Україна... мала змогу, мінімум 6х30=180 разів, почути хронічно обдовбаного препіЗедента та лідора вЗесвіту.
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13.05.2024 09:49 Ответить
І чому ж це незламний лідор відмовився від візиту у США в грудні 23р?
Щоб зменшити кількість засобів для ППО?
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13.05.2024 09:54 Ответить
Цей Херпіду давно мав доробити свою ППО ПРО "Кільчень". Міг до 2022 року разом з турками виготовити інші системи ППО ПРО ближньої, середньої і дальньої дії, але тоді відмовився, бо дуже хотілося все вбухкати в дороги. Точно як розбалуване дитя потратило всі гроші на морозиво і злишило бтьків без хліба, так і Херпіду залишив українців з голою дупою. Сьогодні ні дорог, ні ракет, розбиті майже всі підприємства і знищені історичні споруди міст..., скільки вбито укрїнців? А міг навіть придумати за 5 років, при такій монобільшості і шаленній підтримці наріду свої, новенькі системи ППО ПРО "Бєнєчка", або "Малорос".
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13.05.2024 10:13 Ответить
І тут 73% ...
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13.05.2024 10:22 Ответить
За останній час Україна перехопила менше ракет, оскільки США пів року "перехоплювало" всяку рашистську куйню не голосуючи за допомогу Україні.що привело і дальше приводить .(як наслідок цього) до втрат територій і що найбільш цінне, це багаточисельних втрат життя українських захисників...
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13.05.2024 10:31 Ответить
Не потому.
А потому что ракетами кацапы стали гораздо больше обстреливать не Киев (это он вытягивал высокий процент), а прифронтовые области, где против ракет почти нет ПВО.
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13.05.2024 10:36 Ответить
а щодо того, хто дав команду не збивати ракери над трипільською ТЕС???
чи вже поховали справу???
буде як з розмінуванням???
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13.05.2024 10:57 Ответить
Здесь две причины которые известны всем, кроме журналистов WSJ и зрадофилов...
1. В последние полгода резко выросло применение баллистических ракет разных типов, которые перехватывает только киевское ПВО.
2. Но как раз по Киеву баллистикой стали работать реже, а бьют туда, где НЕТ никаких Петриотов.
Даже если бы на складах лежали тысячи ракет для них - ничего бы не изменилось, пока не будет 3-5-7 дополнительных батарей.
А если рашисты будут месяц бить баллистикой скажем по приграничью, то ПВО перехватит 0 процентов ракет и можно будет написать очередную сенсационную чушь.
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13.05.2024 11:26 Ответить
Пусть WSJ лучше напишет почему они не хотят поставлять Украине ПРО.
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13.05.2024 13:05 Ответить
The Wall Street Journal мусить тихо сидіти та мовчати у ганчірочку, поки їй не нагадали, скільки часу її улюблений трамп та його дресировані песики з респів затримували зброю для України, і особливо ППО! Якраз оці самі півроку!!!

Так що чия б корова мумукала, але не ця!
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13.05.2024 13:30 Ответить
 
 