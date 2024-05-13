За полгода Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев, - WSJ
За последнее время Украина перехватила меньше ракет, поскольку Россия увеличивает количество атак и применяет более тяжелое для поражения оружие. Российские обстрелы Украины стали более смертоносными, чем когда-либо, пишет издание The Wall Street Journal.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ.
У Украины заканчиваются боеприпасы для Patriot
Как пишет издание, снижение возможностей ПВО Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами из баллистических ракет.
Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы Patriot, которая ранее была лучшей защитой от подобных атак.
Снизился показатель перехвата вражеских целей
Согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, проведенному Wall Street Journal, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет, по сравнению с 73% в предыдущие шесть месяцев. В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30%. Показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился лишь на один процентный пункт и составил 82%.
Удастся ли Украине сдержать ВВС России?
"Хотя данные об атаках и перехватах за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину.
Усиленные обстрелы разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российскую авиацию в свое небо", - отмечает WSJ.
По словам представителя европейской военной разведки, следующие два или около того месяца будут решающими для того, удастся ли сдержать российские военно-воздушные силы до того, как в Украину прибудут новые западные средства ПВО.
Согласно данным издания, за последние полгода Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.
По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы - к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро, добавляет The Wall Street Journal.
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Це просто реальний абсурд і маразм, коли по тобі стріляють, а ти не можеш відповісти. А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.
ШО ЦЕ ЗА ВІЙНА ТАКА????
мені здається, що вже навіть мавпа вже взяла б і тупо скопіювала б ті засоби ураження і почала ї6ашити у відповідь!
Це ж не гармата якась. Там тобі і локатори, і генератори, і антени, і пускові, і ракети, здатні збивати балістику.
А на додачу тобі ще й не надають засобів захисту.
Дрони не можуть замінити реактивну артилерію через обмежену кількість вибухівки, яку вони здатні переносити. Та й вразливі вони до РЕБу.
Але ж це статичний об'єкт. А якщо це пускова іскандера чи С-300, яка постійно пересувається? Як ти її вполюєш шахедом?
Є обов'язки перед партнерами, які в рамках угод потрібно виконувати.
Ти цього хочеш? Якщо так, тоді продовжуй бубоніти про "зобов'язання"...
А чого сказати хотів? Шо під обстрілами подобається жити? І шо адвокатом подобається працювати для тих, хто тобі не дає від них захиститися? Ну ОК.
Подобається - граєте за правилами, ні - робіть своє і бомбардируйте, що хочете.
Вся демагогія про "нігодяєв які нє дают стрілять" на рівні дитсадка
Щоб зменшити кількість засобів для ППО?
А потому что ракетами кацапы стали гораздо больше обстреливать не Киев (это он вытягивал высокий процент), а прифронтовые области, где против ракет почти нет ПВО.
чи вже поховали справу???
буде як з розмінуванням???
1. В последние полгода резко выросло применение баллистических ракет разных типов, которые перехватывает только киевское ПВО.
2. Но как раз по Киеву баллистикой стали работать реже, а бьют туда, где НЕТ никаких Петриотов.
Даже если бы на складах лежали тысячи ракет для них - ничего бы не изменилось, пока не будет 3-5-7 дополнительных батарей.
А если рашисты будут месяц бить баллистикой скажем по приграничью, то ПВО перехватит 0 процентов ракет и можно будет написать очередную сенсационную чушь.
Так що чия б корова мумукала, але не ця!