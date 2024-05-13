За полгода Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев, - WSJ

За последнее время Украина перехватила меньше ракет, поскольку Россия увеличивает количество атак и применяет более тяжелое для поражения оружие. Российские обстрелы Украины стали более смертоносными, чем когда-либо, пишет издание The Wall Street Journal.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WSJ.

У Украины заканчиваются боеприпасы для Patriot

Как пишет издание, снижение возможностей ПВО Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами из баллистических ракет.

Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы Patriot, которая ранее была лучшей защитой от подобных атак.

Снизился показатель перехвата вражеских целей

Согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, проведенному Wall Street Journal, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет, по сравнению с 73% в предыдущие шесть месяцев. В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30%. Показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился лишь на один процентный пункт и составил 82%.

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Удастся ли Украине сдержать ВВС России?

"Хотя данные об атаках и перехватах за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину.

Усиленные обстрелы разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российскую авиацию в свое небо", - отмечает WSJ.

По словам представителя европейской военной разведки, следующие два или около того месяца будут решающими для того, удастся ли сдержать российские военно-воздушные силы до того, как в Украину прибудут новые западные средства ПВО.

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Согласно данным издания, за последние полгода Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев.

По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы - к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро, добавляет The Wall Street Journal.