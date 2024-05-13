Россияне увеличили использование китайских легких вездеходов на фронте, особенно в ночное время, - британская разведка

Китайские легкие вездеходы россияне используют для перевозки личного состава на передовую и проведения атак на украинские позиции. И за последнее время их использование значительно увеличилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин лично осмотрел недавно приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2100 таких автомобилей", - говорится в сообщении.

Легкие и быстрые транспортные средства россияне используют для проведения разведки украинских оборонительных позиций, чтобы обеспечить возможность дальнейшего и поражения с использованием артиллерии или дронов.

"Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения", - отмечают в разведке.

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