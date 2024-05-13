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Россияне увеличили использование китайских легких вездеходов на фронте, особенно в ночное время, - британская разведка

Китайські всюдиходи на фронті

Китайские легкие вездеходы россияне используют для перевозки личного состава на передовую и проведения атак на украинские позиции. И за последнее время их использование значительно увеличилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин лично осмотрел недавно приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2100 таких автомобилей", - говорится в сообщении.

Легкие и быстрые транспортные средства россияне используют для проведения разведки украинских оборонительных позиций, чтобы обеспечить возможность дальнейшего и поражения с использованием артиллерии или дронов.

"Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения", - отмечают в разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вербует граждан, по меньшей мере, из 21 страны на войну против Украины, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Великобритания (4934) Китай (2943) россия (95413) внешняя разведка (374) техника (1733)


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Топ комментарии
+8
В Україні поліцейські на нових авто катаються, а ми (народ) збираємо на мотлох який відправляємо на фронт.
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13.05.2024 12:18
+6
Ось і Китаиська неитральність
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13.05.2024 12:20
+5
це нічні дєсєрти для нічних бомберів.
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13.05.2024 12:23
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легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння
Для ЗСУ це добре, для русні - пох@й.
М'ясно на росії значно доступніше, ніж техніка.
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13.05.2024 12:18 Ответить
І за останній час їх використання значно збільшилося.

Атож!
Як нас переконують наші ЗМІ, китайози ж значно зменшили поставки лаптєстану!
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13.05.2024 12:18 Ответить
В Україні поліцейські на нових авто катаються, а ми (народ) збираємо на мотлох який відправляємо на фронт.
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13.05.2024 12:18 Ответить
Ось і Китаиська неитральність
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13.05.2024 12:20 Ответить
Тек ще за совка була пісня : кацап и китаець - браття навек. Ось китайці і продають свій чермет кацапні. І обоє задоволені, китайці - найшли нарешті дурнів, які купляють їхній непотріб, і кацапня задоволена, що тепер на концерт до йосі какабздона пони не повзуть рачки, а їдуть з вітерцем.
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13.05.2024 12:30 Ответить
це нічні дєсєрти для нічних бомберів.
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13.05.2024 12:23 Ответить
Це треба мати неабияку кваліфікацію, щоб вгадати скидом в цю штуку під час руху.
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13.05.2024 12:24 Ответить
більшість операторів тренувалась ще у шкільному віці, тому картопля дома зазвичай швидко закінчувалась.
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13.05.2024 12:36 Ответить
Руками і дроном - то дещо різні речі.
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13.05.2024 12:42 Ответить
ну так. Перетинати кордон по зфальсифікованим документам, і перепливати Тису вночі - це теж різні речі, бо теж інший рівень адреналіну.
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13.05.2024 16:25 Ответить
Це те самые гольфкари?
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13.05.2024 12:47 Ответить
Для FPV-дрона немає різниці БТР або баггі. Тому рішення правильне і приклад для ВСУ. А хто вважає, що краще атакувати пішки, просто ніколи не бігав марш-броски в повній викладці.
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13.05.2024 14:26 Ответить
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13.05.2024 15:01 Ответить
 
 