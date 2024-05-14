Атака "шахедами" на Черкасщину: уничтожено 5 дронов, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

В ночь на 14 мая 2024 года войска РФ пытались атаковать Черкасскую область с использованием "шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши защитники дали достойный отпор. По предварительной информации, в результате боевой работы мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы в целом уничтожено 5 "шахедов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обошлось без пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры.

Накануне Воздушные силы информировали, что враг запустил несколько групп "шахедов" с северного и южного направлений. По данным Воздушных сил, всего минувшей ночью было уничтожено 18 из 18 "шахедов".

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