Атака "шахедами" на Черкасщину: уничтожено 5 дронов, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет
В ночь на 14 мая 2024 года войска РФ пытались атаковать Черкасскую область с использованием "шахедов".
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши защитники дали достойный отпор. По предварительной информации, в результате боевой работы мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы в целом уничтожено 5 "шахедов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обошлось без пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры.
Накануне Воздушные силы информировали, что враг запустил несколько групп "шахедов" с северного и южного направлений. По данным Воздушных сил, всего минувшей ночью было уничтожено 18 из 18 "шахедов".
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