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Новости Война
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Наступление российских войск на Харьковщине не было неожиданным. Они получили "досадные преимущества" из-за задержки помощи Украине, - Пентагон

Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх

В Пентагоне отреагировали на наступление российских захватчиков на Харьковскую область и заявили, что враг получил определенные преимущества на поле боя из-за задержки помощи Украине от союзников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, наступление армии РФ не было чем-то неожиданным, это то, чего ожидали и украинцы.

"Мы знаем, что россияне усилили некоторые из тех пограничных обстрелов. И, скорее всего, в ближайшие недели они увеличат их количество", - отметила она.

Также читайте: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

Сингх подчеркнула, что сейчас США делают все для того, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для борьбы с врагом.

В то же время, в Минобороны США признали, что из-за задержки военной помощи Украине российские войска получили "досадные преимущества" на поле боя.

"Они (украинцы - ред.) пострадали от этого. И мы видели, как они потеряли часть территории в пользу россиян. Но, безусловно, мы верим, что они добьются успеха", - резюмировала она.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

В Госдепе США ожидают, что российская армия попытается продвигаться в Харьковской области в ближайшие недели, но без серьезных прорывов.

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Автор: 

Пентагон (1449) Харьковщина (5577) боевые действия (3990) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+12
Добре що союзники це розуміють. Хоча тих хро розікрав гроші на побудову оборонних споруд, треба знайти і притягнути до відповідальності.
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14.05.2024 10:51
+9
А мінами підстелити кордон - шо мішало - а то всі все знали і як сніг на голову кацапи
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14.05.2024 10:50
+8
Нагадую: основна причина того, що нам вчасно не давали зброю - злодії -зрадники при владі!
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14.05.2024 11:00
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Правила форума Совет форумчан
А мінами підстелити кордон - шо мішало - а то всі все знали і як сніг на голову кацапи
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14.05.2024 10:50 Ответить
Пентагон що? Вже заплісневіли?
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14.05.2024 11:10 Ответить
Це теж, але головне це заборона на удари по території **************. Орки мають просто ідеальні умови для вторгнення - стріляти по них можна лише коли вони в бойовому порядку переходять кордон...
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14.05.2024 10:51 Ответить
Вони забороняють це робити своєю зброєю. І то вже Кемерон дозволив.
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14.05.2024 11:01 Ответить
А в нас є інша зброя крім колошматів? Наприклад удари хаймарсу по складах і базах на території орків дуже помогли б...
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14.05.2024 11:05 Ответить
Британці нам дозволили використовувати свою зброю проти русні? Так, дозволили.
Якщо Британія купить (отримає) ракети/бімби/міни та передасть їх Україні, це ж вже британська зброя?
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14.05.2024 11:09 Ответить
Дякую, що ви спеціально сьогодні зареєструвалися, щоб надати відповідь
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14.05.2024 12:49 Ответить
И куда по рашке стрелять Хаймарсом с его дальностью? В Украине для Хаймарса есть миллион целей, и то редко про удары слышно.
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14.05.2024 14:16 Ответить
Добре що союзники це розуміють. Хоча тих хро розікрав гроші на побудову оборонних споруд, треба знайти і притягнути до відповідальності.
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14.05.2024 10:51 Ответить
та да, союзники не надали своєчасно бетон, дерево, лопати щоб заритись по кордону
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14.05.2024 11:25 Ответить
Їх і шукати не треба - всі в Харкііській ОДА сидять, яку Єрмак через Бубу призначав.
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14.05.2024 11:30 Ответить
Не тільки в ОДА, і не тільки в Харківській , загальна корупція, гниль..
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14.05.2024 12:01 Ответить
У Пентагоні відреагували на наступ російських загарбників на Харківську область та заявили, що ворог отримав певні переваги на полі бою через затримку допомоги Україні від союзників

Метикуваті, *****!
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14.05.2024 10:54 Ответить
Сім місяців без зброї.... Тепер вони розуміють, що кацапи мають перевагу... Чудово!
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14.05.2024 10:55 Ответить
то я нагадаю, чому так сталося.

https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 .
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14.05.2024 11:02 Ответить
"Водночас у Міноборони США визнали, що через затримку військової допомоги Україні російські війська отримали "прикрі переваги" на полі бою."

І хто ж це затримав військову допомогу Україні?
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14.05.2024 10:59 Ответить
Нагадую: основна причина того, що нам вчасно не давали зброю - злодії -зрадники при владі!
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14.05.2024 11:00 Ответить
Нагадай, що злодії зеленого кольору! А то вони можуть бути різних кольорів і відтінків. Для Сабріни Сінг це дуже важливо!
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14.05.2024 11:08 Ответить
основна причина - наші хохли не хотять воювати з касабами, бо брати, а українців замало щоб захістити Україну та ждунів/ухилянтів
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14.05.2024 11:30 Ответить
тобто?
ми в повній залежності від зовнішніх факторів?
докерувалися, суки!
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14.05.2024 11:05 Ответить
Ми з самого початку в такій залежності
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14.05.2024 11:13 Ответить
без партнерского оружий ***** той украине была бы в мае 2022 максимум,как будто этого никто не знал что полностью зависимы от поставок оружия,и не надо за ракеты свои говорить ракеты делаються и испытываються годами а не за 2 недели на станке клепаються
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14.05.2024 11:28 Ответить
На брифінгу Білого дому для журналістів 20 лютого 2024 року на запитання, чому Білий дім не дає Україні ті гроші, які є прямо зараз (маються на увазі ті 4,2 млрд дол., які Байден не передав Україні), Сінгх відповіла: нам не хочеться віддавати наші гроші Україні через ризик втрати комфорту.
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14.05.2024 11:09 Ответить
США та Європа встановлює собі якісь червоні лінії, штучно себе чимось обмежують,
а у кацапи ніколи немають ніяких обмежень
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14.05.2024 11:20 Ответить
Тепер тільки ф35 та томогавки допоможуть бо мобілізацію про&бали і з допомогою запізнилися.
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14.05.2024 11:29 Ответить
Без мобілізації не допоможе нічого.
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14.05.2024 11:35 Ответить
По перше Сінєгубова треба повісити на гіляці, по друге відсторонити всіх Слуг народу і ригів з агентурой фсб від влади в Україні, бо змін на краще не буде для України.
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14.05.2024 12:59 Ответить
головне що мексиканський кордон в порядку. За рахунок харківського
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14.05.2024 23:13 Ответить
 
 