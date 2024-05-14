Наступление российских войск на Харьковщине не было неожиданным. Они получили "досадные преимущества" из-за задержки помощи Украине, - Пентагон

В Пентагоне отреагировали на наступление российских захватчиков на Харьковскую область и заявили, что враг получил определенные преимущества на поле боя из-за задержки помощи Украине от союзников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, наступление армии РФ не было чем-то неожиданным, это то, чего ожидали и украинцы.

"Мы знаем, что россияне усилили некоторые из тех пограничных обстрелов. И, скорее всего, в ближайшие недели они увеличат их количество", - отметила она.

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Сингх подчеркнула, что сейчас США делают все для того, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для борьбы с врагом.

В то же время, в Минобороны США признали, что из-за задержки военной помощи Украине российские войска получили "досадные преимущества" на поле боя.

"Они (украинцы - ред.) пострадали от этого. И мы видели, как они потеряли часть территории в пользу россиян. Но, безусловно, мы верим, что они добьются успеха", - резюмировала она.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

В Госдепе США ожидают, что российская армия попытается продвигаться в Харьковской области в ближайшие недели, но без серьезных прорывов.

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