Совет ЕС может принять решение об использовании доходов от активов РФ на следующей неделе
Решение об использования доходов от замороженных активов РФ может быть принято уже на следующей неделе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отмечается, что министр финансов Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, Винсент ван Петегем заявил о возможности принятия на следующей неделе официального решения по использованию доходов от замороженных в Евросоюзе активов РФ.
"Бельгийское председательство удовлетворено тем, что удалось достичь соглашения (по активам РФ) после месяцев сложных технических переговоров. Это соглашение должно быть официально утверждено на следующей неделе", - пояснил он.
Он добавил, что на этом заседании министры государств - членов ЕС "подтвердили самым решительным образом свою поддержку достигнутого на прошлой неделе политического соглашения об использовании чрезвычайных доходов от замороженных российских активов".
"Эти фонды позволят укрепить украинские оборонные способности и помочь усилиям по восстановлению страны", - рассказал ван Петегем.
В то же время, заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис, упомянув политическое соглашение по этим доходам, заявил: "Мы надеемся, что сможем быстро официально утвердить это, чтобы иметь возможность как можно быстрее помогать Украине в дополнение к выплатам из Фонда для Украины".
Как сообщалось ранее, Европейский Союз окончательно принял План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.
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