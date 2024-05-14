РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12121 посетитель онлайн
Новости Война
7 268 81

Блинкен: Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию

Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что для Украины важно не только противостоять полномасштабной агрессии РФ, но и бороться с коррупцией, которую он назвал "угрозой для демократии".

Об этом американский чиновник сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

В своей речи Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ. Он отметил, что важно, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей.

Кроме этого, Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией. По его словам, преодоление этого явления "не даст Украине быть похожей на Россию".

Читайте также: Из законопроекта об освобождении коррупционеров от наказания в обмен на военную службу уберут только норму об особо тяжких преступлениях. Большинство бубочек отмажут, - Шабунин

"Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", - сказал глава Госдепа США.

Он также добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней, по словам Блинкена, "восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других".

Американский дипломат подчеркнул, что "оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона". Блинкен также перечислил основные аспекты, которые Украина должна укреплять в борьбе с коррупцией. Это независимые суды, свобода прессы, гражданское общество, свободные выборы, антикоррупционная инфраструктура.

Читайте также: От авиации и ПВО до дронов и разминирования: Блинкен рассказал, что будет в соглашении о безопасности между США и Украиной

Как известно, во вторник, 14 мая, госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В частности, во время встречи с последним, обсудили очередной пакет военной помощи и усиление ПВО.

 

Автор: 

коррупция (8558) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Все він розуміє.
Але казати, що амермканські платники податків оплачують міні-хуйла булоб геть недоречно перед виборами у США.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:41
+29
США і ЕС повинні вимагати звільнення Єрмака і Татарова і погодження з ними нового голови ОП якщо Україна і надалі хоче розраховувати на фінансову підтримку.

Говорити про корупцію кодлу корупціонерів це те саме що говорити хижакам що їсти траву корисніше для них самих.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:42
+23
показать весь комментарий
14.05.2024 20:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він так і не зрозумів з ким має справу... Шкода.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:39 Ответить
Все він розуміє.
Але казати, що амермканські платники податків оплачують міні-хуйла булоб геть недоречно перед виборами у США.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:41 Ответить
Скоріш усього вийшло все навпаки , як мені бачиться...
Була б на Банковій не блі@дота - поміч вибили, а от перемагати орків ні з ким , щоб могло стати беззапаерчною перемогою для Байдена на виборах. Тепер Байдену треба перемогти, утримуючи допомогуУкраїні нарівні захисту - а в 2025 му році , якщо переможе на виборах Трампа, все МАРОДЕРНІ заявити прямим текстом з прямими вимогами .
показать весь комментарий
14.05.2024 20:50 Ответить
А ці ВИРОКИ цим нахабно користувалися й користуватимуться - скоро Єрмак стане прем"єром у вови нетряпки ...
показать весь комментарий
14.05.2024 20:52 Ответить
Це якщо у американських виборців пам'ять, як у ЗЕбілів.
Інакше першим же питанням буде "А що ж це таке було раніше?"
показать весь комментарий
14.05.2024 21:04 Ответить
********?
показать весь комментарий
14.05.2024 21:31 Ответить
мав би хоч щось прочитати з незалежних джерел...
побачивби що зевлада підвищила корупційні ризики в рази та щей узаконила корупційні схеми і посилила їх своїми постановами.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:45 Ответить
США і ЕС повинні вимагати звільнення Єрмака і Татарова і погодження з ними нового голови ОП якщо Україна і надалі хоче розраховувати на фінансову підтримку.

Говорити про корупцію кодлу корупціонерів це те саме що говорити хижакам що їсти траву корисніше для них самих.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:42 Ответить
США більше року тому натякнули щоб звільнив д'єрмака -бо він токсичний. Але. Результат всі бачать.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:45 Ответить
Пропонуєте Пороха зробити головою ОП ? Да Зеленський же з розуму зійде, ще 10 років не спати по ночам і роззиратися по кутах на Банковій.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:24 Ответить
Ну нарешті - ЗЕубл...юдки дочекалися !!! І шо тепер - з потрійною сило будуть МАРОДЕРИТИ?
показать весь комментарий
14.05.2024 20:43 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 20:43 Ответить
Шютка юмора для тих хто в темі?
Цікаво, а чи дійде до зеледента?
показать весь комментарий
14.05.2024 20:43 Ответить
Якщо хто не зрозумів.
Оце вже Блінкен обіср*в Зеленського, так обіср*в - потужно.
А наше опудало "президента" - як з гуся г*вно?
показать весь комментарий
14.05.2024 20:44 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 20:48 Ответить
Уряд призначив тимчасових керівників двох міністерств. Мінагро керуватиме заступник із підозрою від НАБУ
показать весь комментарий
14.05.2024 21:18 Ответить
Колишнього заступника міністра оборони Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. За часів головування Резнікова в Міноборони він опікувався питаннями фінансів та внутрішнього аудиту.

Про це повідомляє https://antac.org.ua/news/chynovnyka-iakyy-pohodzhuvav-kontrakt-pro-kupivliu-iaiets-po-17-pryznachyly-poslom-z-osoblyvykh-doruchen-mzs/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR19a4IPkD41DenOAzKZteFSwdJ7WfwWKKeFCWTkAMB_c4fBjr6ZT4k5Xgw_aem_AWC4P8wZ4a-*********************************************-74lTp521ENo6YpYVmJ6J1xSo9L99KnA Центр протидії корупції .
показать весь комментарий
14.05.2024 21:19 Ответить
Режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко отримує багатомільйонні замовлення від держструктур, - Bihus.Infohttps://republic.com.ua/article/rezhiser-serialu-sluga-narodu-oleksij-kiryushhenko-otrimu%d1%94-bagatomiljonni-zamovlennya-vid-derzhstruktur-bihus-info.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/showbusiness

Режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко став співвласником компанії «Ел-енерго», а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.

Про це https://www.youtube.com/watch?v=s-aitYOUGnE йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії «Ел-енерго», ще 51% отримав Олександр Хандрига.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:21 Ответить
Але зелена влада навпаки вирощує корупцію
показать весь комментарий
14.05.2024 20:47 Ответить
це він про вкрадені гроші та незбудовану фортифікацію теж...
показать весь комментарий
14.05.2024 20:51 Ответить
Украіна по корупціі не буде схожа з рашкою - вона іі дасть фору
показать весь комментарий
14.05.2024 20:52 Ответить
Аж ніяк.
Щоб ******* сотнями мільярдів треба мати нафту та газ.

А ЗЄ-влада максимум у майбутніх є-бабусь пенсію с******* може, розкрадаючи бюджет, наповнений у борг.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:09 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 20:54 Ответить
Ніколи не розумів американського гумору, навіть із сміхом за кадром
показать весь комментарий
14.05.2024 20:56 Ответить
Очередной раз зелёных ушлёпков, отлупили сцаными тряпками.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:59 Ответить
на рівні верховних керуль та ради це точна копія їх "старшенького". тут вони не те що схожі, тут вони близнюки.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:59 Ответить
Надоедливый. Коррупцию ещё наш Петьман переможно победил. Наклепал хер знает сколько полезных органов.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:00 Ответить
Хто такий Петьман і скільки він наклепав корисних органів? Детально, будь ласка.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:24 Ответить
Для цього тіла боротьба з коррупцією це коли гнида сказала, шо клістрони для нашої ППО були закуплені не вірно, та зруйнував операцію нашої розвідки та знищивши канали з раші.
показать весь комментарий
15.05.2024 13:13 Ответить
Петьман, я так розумію це хрещений батько корупції в Україні.
показать весь комментарий
15.05.2024 19:20 Ответить
Не знала, що у Кучми поганяло Петьман.
показать весь комментарий
15.05.2024 19:32 Ответить
у єрмака спитав дозволу
таке казати
показать весь комментарий
14.05.2024 21:00 Ответить
Невже заради цього він приїхав ? Тут і так є кому нести потужну херню.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:08 Ответить
"вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших"

Та ні, не так, пан Блінкен. Своїм все, решті рабам -- беззаконня і диктат, ручні мусора і бусифікація.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:09 Ответить
а то ми зараз з ЕрЗе_шною корупцією схожі на касапів....

Прийнято.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:10 Ответить
Копнякова діпломатія і теза " зранку реформи, ввечері гроші" допоможе протримати владу Зеленського в більш менш адекватному стані до виборів.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:13 Ответить
Та де тут Блінкін відшукав корупцію? Немає вже "бариг" і "мародерів", нарід 73% їх затоптав своїми копитцями, коли біг на виборчі дільниці за Голобородько і бидлориг. То все російське ІПСО. У нас Володя Херпідович патріот, абдристович патріот, безмогла патріотка, колян котлєта - патріот, абхазець арахамія патріот, пуштун наєм патріот, кацап серлєщ партіот..., а які патріоти резніков, і весь "95 квартпал", який підняв в очах наріду чотирижди уклоністів і опустив військових, особливо першу їх ланку ТЦК. Учіться америкоси, як можна під час війни пропетляти, облапошити нарід і здороватися з Вами за ручку.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:14 Ответить
....корупції немає, фсьо чисто .
показать весь комментарий
14.05.2024 21:18 Ответить
"Це незалежні суди, свобода преси, громадянське суспільство, вільні вибори, антикорупційна інфраструктура" (c) Джерело:

а Блінкен точно впевнений що в США все це працює ?

"громадянське суспільство" вже котрий місяць виходить на тисячні анти-семітські мітинги в кожному університеті США - а хто є головними донорами цих університетів ?

"корупція" - це коли "витрачаєш більше ніж офіційно заробляєш", а якщо сам собі "офіційно" друкуєш трильйони долярів (які не заробляєш) - то це вже не "корупція" а "після-ковідна економіка"

і так далі за списком
показать весь комментарий
14.05.2024 21:18 Ответить
Воно точно не працює в Україні, незалешно шо там у Сша.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:27 Ответить
З корупціонерами треба боротись так само як із росіянами: їх треба розстрілювати. Інакше корупцію не побороти.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:23 Ответить
Блінкен: критичний етап війни | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=5t_tvcfyjuY
показать весь комментарий
14.05.2024 21:26 Ответить
Блінкену не сказали, що головна боротьба з корупцією від слуг - не писати, що корупція є
показать весь комментарий
14.05.2024 21:31 Ответить
Розсмішив коміка...
показать весь комментарий
14.05.2024 21:33 Ответить
Це як бджоли проти меду.
показать весь комментарий
15.05.2024 00:21 Ответить
Я ржала до слез
Ну наивные эти американцы!!
Знают ,что Ермак - агент путина
И трендят про то, что Украина - не Россия
Может ,они не наивные?
А просто идиоты ?
Как и наши 73%?
показать весь комментарий
14.05.2024 21:38 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19200 Олег Шарп , 14 May, 13:48

https://uk.tgstat.com/fa/channel/@Ol_Sharp

Ще раз про корупцію...

🍁 Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський, який персонально погоджував контракт про купівлю "яєць по 17 гривень", отримав посаду у міністерстві закордонних справ. Тепер він працюватиме послом з особливих доручень МЗС.

🤷‍♂️ Щось коментувати - лише псувати.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:39 Ответить
Бороться надо не только с материальной коррупцией,но и с политической.Этой власти это не свойственно. Но по каким-то причинам Запад этого не хочет замечать.Поэтому слова некоторых лидеров от стран запада сильно смахивают на демагогию.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:44 Ответить
Долари та євро течуть рікою. Тут мільярд від партнерів, там сто мільйонів, десятки по дрібниці кожен день. Бери не хочу. Як людям залишатися чесними в таких умовах.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:47 Ответить
А хто ж її буде викорінювати, коли корупція якраз йде з вищих ешелонів влади
показать весь комментарий
14.05.2024 21:49 Ответить
Зельониє ніколи не стануть боротись один з одним. Бо зграя шакалів мусить триматись разом. тільки разом вони смілі, і мають силу.
показать весь комментарий
14.05.2024 21:54 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 22:01 Ответить
Боротьба з корупцією є замахом на повалення влади в Україні!
показать весь комментарий
14.05.2024 22:05 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 22:11 Ответить
Зєля па-англійскаму нє панімаєт..
йєго паталок - "ай ам он дьюти тудей і "май нейм із Вова"...
такий же самий він і Верховне говнокомандувач і голоМний дипломат..
"піаніна Україна" - йєго коньок
показать весь комментарий
14.05.2024 22:15 Ответить
ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state

@OdesaTatiana

·

Поки ми воюємо,чиновники нас грабують. Як були продажні судді,прокурори...так все й лищилося За це стояв Майдан? За це наші військові гинуть?
https://www.youtube.com/watch?v=QM2DEoAbmvg
показать весь комментарий
14.05.2024 22:21 Ответить
Так не потрібно було після майдану вибирати Порошенка,славного продовжувача уставлених традицій .
показать весь комментарий
15.05.2024 10:05 Ответить
Найбільшими корупціонерами виявились зелені популісти, які обіцяли саджати
показать весь комментарий
14.05.2024 22:25 Ответить
Всё чисто! Not коррупции, нех пздть
показать весь комментарий
14.05.2024 22:43 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
14.05.2024 23:56 Ответить
И в борьбе с зеленым змеем побеждет змей.
показать весь комментарий
15.05.2024 00:20 Ответить
Це такий прозорий натяк, але наркоман його не зрозуміє
показать весь комментарий
15.05.2024 07:14 Ответить
ну подивимось хто приїде до зєлєнского після того як в травні вичерпається його каденція Президента
показать весь комментарий
15.05.2024 08:52 Ответить
3,14дари, "щоб люди відчули". Та відчули вже: українці перетворились в безправних рабів кріпаків. Скоро така країна не буде потрібна нікому.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:03 Ответить
Шкода,що західна толерантність не дозволяє називати корупцію по прізвищах,а так корупція набуває якоїсь міфічності,а міфи живуть вічно.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:03 Ответить
От тільки перерахуємо 14 мільярдів на метро і одразу перестануть корупцією займатись
показать весь комментарий
15.05.2024 10:08 Ответить
Корупція поки перемагає
показать весь комментарий
15.05.2024 10:26 Ответить
Корупція - то є характеристика гнилої еліти (розпорядники ресурсів України). Достатньо опублікувати прізвища 80 найбагатіших прізвищ в Україні, щоб всі знали, кому Україна забов'язана поразками.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:43 Ответить
Т.о. косвенно подтвердили близкое родство сторон конфликта. Только ради искоренения коррупции стоит ли овчинка выделки?
показать весь комментарий
15.05.2024 11:40 Ответить
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США.
Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности".
Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:17 Ответить
в Україні немає корупції. це в корупції є Україна. Вона як ракові клітини на останній стадії - корупцію можливо знищити лише разом з усією державою
показать весь комментарий
15.05.2024 12:52 Ответить
ТАК ВОТ ЧТО ОН СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ !)
показать весь комментарий
15.05.2024 12:55 Ответить
Напевне не дуже доречно згадувати, але у корумпованій росії до війни ввп, зарплати і соціалка були на порядок вищими, хз як там зараз. Тому у плані % розподілу грошей на корупцію Україна давно випередила росію, а в останні роки тим більше, коли друзі Зеленського почали совати волохаті руки в усі бюджетні і армійські витрати. Єдине в чому у нас краще це ще залишках громадянського суспільства, але чи надовго, тільки но захід перестане давати гроші то Зеленському вже не треба буде вдавати демократію
показать весь комментарий
15.05.2024 13:01 Ответить
Якби народ дивився на показнкии ввп, навіть до війни, то можна було здивуватись як ми перетворились на саму жебрацьку країну Європи, гірше польщі, молдови, турків і китайців з яких у 90-х сміялися і казали що їх товари фуфло, гірше білорусі і росії, і нічого тут не зміниться. Корупціонери крадуть, корупціонери годують медіа, корупціонери виграють вибори, це замкнене коло що перетворило цю країну на стойло то Януковича, то Зеленського і т.д.
показать весь комментарий
15.05.2024 13:11 Ответить
На думку американців це все розвиток демократії, та на чорта це все якщо до нормального життя тут ніхто не доживе, подивитись тільки на харю Зеленського, та він ще як мінімум планує володарювати років 30 та окучує земельку під це вже давно.
показать весь комментарий
15.05.2024 13:19 Ответить
ПОКА УКРАИНА КОРРУМПИРОВАННАЯ СТРАНА НЕТ СМЫСЛА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН !!!
показать весь комментарий
15.05.2024 13:55 Ответить
ТЫ КТО !?
показать весь комментарий
15.05.2024 14:06 Ответить
 
 