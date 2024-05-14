Блинкен: Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что для Украины важно не только противостоять полномасштабной агрессии РФ, но и бороться с коррупцией, которую он назвал "угрозой для демократии".

Об этом американский чиновник сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

В своей речи Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ. Он отметил, что важно, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей.

Кроме этого, Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией. По его словам, преодоление этого явления "не даст Украине быть похожей на Россию".

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"Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", - сказал глава Госдепа США.

Он также добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней, по словам Блинкена, "восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других".

Американский дипломат подчеркнул, что "оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона". Блинкен также перечислил основные аспекты, которые Украина должна укреплять в борьбе с коррупцией. Это независимые суды, свобода прессы, гражданское общество, свободные выборы, антикоррупционная инфраструктура.

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Как известно, во вторник, 14 мая, госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В частности, во время встречи с последним, обсудили очередной пакет военной помощи и усиление ПВО.