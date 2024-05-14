Блинкен: Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что для Украины важно не только противостоять полномасштабной агрессии РФ, но и бороться с коррупцией, которую он назвал "угрозой для демократии".
Об этом американский чиновник сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
В своей речи Блинкен призвал власти Украины к продолжению реформ. Он отметил, что важно, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей.
Кроме этого, Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией. По его словам, преодоление этого явления "не даст Украине быть похожей на Россию".
"Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", - сказал глава Госдепа США.
Он также добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней, по словам Блинкена, "восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других".
Американский дипломат подчеркнул, что "оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона". Блинкен также перечислил основные аспекты, которые Украина должна укреплять в борьбе с коррупцией. Это независимые суды, свобода прессы, гражданское общество, свободные выборы, антикоррупционная инфраструктура.
Как известно, во вторник, 14 мая, госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В частности, во время встречи с последним, обсудили очередной пакет военной помощи и усиление ПВО.
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Але казати, що амермканські платники податків оплачують міні-хуйла булоб геть недоречно перед виборами у США.
Була б на Банковій не блі@дота - поміч вибили, а от перемагати орків ні з ким , щоб могло стати беззапаерчною перемогою для Байдена на виборах. Тепер Байдену треба перемогти, утримуючи допомогуУкраїні нарівні захисту - а в 2025 му році , якщо переможе на виборах Трампа, все МАРОДЕРНІ заявити прямим текстом з прямими вимогами .
Інакше першим же питанням буде "А що ж це таке було раніше?"
побачивби що зевлада підвищила корупційні ризики в рази та щей узаконила корупційні схеми і посилила їх своїми постановами.
Говорити про корупцію кодлу корупціонерів це те саме що говорити хижакам що їсти траву корисніше для них самих.
Цікаво, а чи дійде до зеледента?
Оце вже Блінкен обіср*в Зеленського, так обіср*в - потужно.
А наше опудало "президента" - як з гуся г*вно?
Про це повідомляє https://antac.org.ua/news/chynovnyka-iakyy-pohodzhuvav-kontrakt-pro-kupivliu-iaiets-po-17-pryznachyly-poslom-z-osoblyvykh-doruchen-mzs/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR19a4IPkD41DenOAzKZteFSwdJ7WfwWKKeFCWTkAMB_c4fBjr6ZT4k5Xgw_aem_AWC4P8wZ4a-*********************************************-74lTp521ENo6YpYVmJ6J1xSo9L99KnA Центр протидії корупції .
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/showbusiness
Режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко став співвласником компанії «Ел-енерго», а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.
Про це https://www.youtube.com/watch?v=s-aitYOUGnE йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії «Ел-енерго», ще 51% отримав Олександр Хандрига.
Щоб ******* сотнями мільярдів треба мати нафту та газ.
А ЗЄ-влада максимум у майбутніх є-бабусь пенсію с******* може, розкрадаючи бюджет, наповнений у борг.
таке казати
Та ні, не так, пан Блінкен. Своїм все, решті рабам -- беззаконня і диктат, ручні мусора і бусифікація.
Прийнято.
а Блінкен точно впевнений що в США все це працює ?
"громадянське суспільство" вже котрий місяць виходить на тисячні анти-семітські мітинги в кожному університеті США - а хто є головними донорами цих університетів ?
"корупція" - це коли "витрачаєш більше ніж офіційно заробляєш", а якщо сам собі "офіційно" друкуєш трильйони долярів (які не заробляєш) - то це вже не "корупція" а "після-ковідна економіка"
і так далі за списком
https://www.youtube.com/watch?v=5t_tvcfyjuY
Ну наивные эти американцы!!
Знают ,что Ермак - агент путина
И трендят про то, что Украина - не Россия
Может ,они не наивные?
А просто идиоты ?
Как и наши 73%?
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@Ol_Sharp
Ще раз про корупцію...
🍁 Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський, який персонально погоджував контракт про купівлю "яєць по 17 гривень", отримав посаду у міністерстві закордонних справ. Тепер він працюватиме послом з особливих доручень МЗС.
🤷♂️ Щось коментувати - лише псувати.
йєго паталок - "ай ам он дьюти тудей і "май нейм із Вова"...
такий же самий він і Верховне говнокомандувач і голоМний дипломат..
"піаніна Україна" - йєго коньок
@OdesaTatiana
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Поки ми воюємо,чиновники нас грабують. Як були продажні судді,прокурори...так все й лищилося За це стояв Майдан? За це наші військові гинуть?
https://www.youtube.com/watch?v=QM2DEoAbmvg
Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности".
Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.