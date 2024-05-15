Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, если от союзников по НАТО поступит такое предложение, - министр обороны Йонсон
Сейчас Швеция не планирует отправлять свой военный персонал в Украину, но есть одно условие, при котором страна может рассмотреть такое решение.
Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет Breaking Defense, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы оборонного ведомства Швеции Пола Йонсона, если от стран-членов НАТО поступит такое предложение, тогда его государство будет рассматривать вопрос отправки своих войск в Украину.
Йонсон отметил, что страны, принимавшие участие в специальном саммите в Париже по поддержке Украины в феврале 2024 года, не имели единой позиции по вопросу отправки войск в Украину.
Кроме этого, он добавил, что пока конкретных предложений по этому вопросу нет.
"Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", - заявил шведский министр.
Что предшествовало?
Напомним, еще в конце февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность отправки войск в Украину. В начале мая он снова не исключил такую идею. В интервью The Economist французский лидер заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
Стоит отметить, что ряд стран выступили против такой идеи Макрона, аргументируя это опасениями прямого столкновения НАТО и России. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".
Также министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия имеет четкий запрет на прямое военное вмешательство, а заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину только нагнетают ситуацию.
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Дякуємо союзники !
"За нашу та вашу свободу !"
про Польське повстання нічого не чули ?
Але першими, уже вирішили йти боронити Україну, сотні держСлужбовців з Урядового кварталу95!! Вони на це чесно заробили, своїми справами/діяннями на посадах!!
то ЗЄ з Єрмаком зроблять усе, щоб цього не сталося.
Навіщо ж їм щоб нормальні люди побачили, що вони тут виробляють.
Та й хочуть далі доїти Україну і українців самі, це їх "кормушка".
Ні с ким не поділяться.
Хіба тільки з расейським Гітлером після переговорів.
Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів,
уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.
А послицю в Швейцарії Бєнєдиктову теж вигонять ср...ним віником, чи буде там і далі ЗЄлині гроші стерегти у швейцарських банках?