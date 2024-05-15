Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, если от союзников по НАТО поступит такое предложение, - министр обороны Йонсон

Сейчас Швеция не планирует отправлять свой военный персонал в Украину, но есть одно условие, при котором страна может рассмотреть такое решение.

Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет Breaking Defense, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы оборонного ведомства Швеции Пола Йонсона, если от стран-членов НАТО поступит такое предложение, тогда его государство будет рассматривать вопрос отправки своих войск в Украину.

Йонсон отметил, что страны, принимавшие участие в специальном саммите в Париже по поддержке Украины в феврале 2024 года, не имели единой позиции по вопросу отправки войск в Украину.

Кроме этого, он добавил, что пока конкретных предложений по этому вопросу нет.

"Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", - заявил шведский министр.

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Что предшествовало?

Напомним, еще в конце февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность отправки войск в Украину. В начале мая он снова не исключил такую идею. В интервью The Economist французский лидер заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Стоит отметить, что ряд стран выступили против такой идеи Макрона, аргументируя это опасениями прямого столкновения НАТО и России. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

Также министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия имеет четкий запрет на прямое военное вмешательство, а заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину только нагнетают ситуацию.