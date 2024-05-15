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Новости Война
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Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, если от союзников по НАТО поступит такое предложение, - министр обороны Йонсон

Йонсон назвав умову, за якої Швеція може направити свої війська в Україну

Сейчас Швеция не планирует отправлять свой военный персонал в Украину, но есть одно условие, при котором страна может рассмотреть такое решение.

Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет Breaking Defense, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы оборонного ведомства Швеции Пола Йонсона, если от стран-членов НАТО поступит такое предложение, тогда его государство будет рассматривать вопрос отправки своих войск в Украину.

Йонсон отметил, что страны, принимавшие участие в специальном саммите в Париже по поддержке Украины в феврале 2024 года, не имели единой позиции по вопросу отправки войск в Украину.

Кроме этого, он добавил, что пока конкретных предложений по этому вопросу нет.

"Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", - заявил шведский министр.

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Что предшествовало?

Напомним, еще в конце февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность отправки войск в Украину. В начале мая он снова не исключил такую идею. В интервью The Economist французский лидер заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Стоит отметить, что ряд стран выступили против такой идеи Макрона, аргументируя это опасениями прямого столкновения НАТО и России. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

Также министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия имеет четкий запрет на прямое военное вмешательство, а заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину только нагнетают ситуацию.

Автор: 

Швеция (996)


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Топ комментарии
+7
Дякуємо, Швеціє!
Дякуємо союзники !

"За нашу та вашу свободу !"
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15.05.2024 00:26
+5
Дякуємо Швецію, за пропозицію!!
Але першими, уже вирішили йти боронити Україну, сотні держСлужбовців з Урядового кварталу95!! Вони на це чесно заробили, своїми справами/діяннями на посадах!!
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15.05.2024 00:22
+3
Та всі адекватні країни чекають офіційно, може через ООН чи ще якось але оПікі тупо саботують це. Знахідний кордон могли б перекрити але ж ні, поки всіх свідомих українців не прорідять якто так. Де ви зЕ підорги?
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15.05.2024 00:48
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Правила форума Совет форумчан
тебе із ЗЄльоним спитати забули
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15.05.2024 00:24 Ответить
Дякуємо, Швеціє!
Дякуємо союзники !

"За нашу та вашу свободу !"
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15.05.2024 00:26 Ответить
Це тост?
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15.05.2024 04:59 Ответить
Тундряних алєнів на уроках історії вчать тільки як скрепи загибати.

про Польське повстання нічого не чули ?
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15.05.2024 09:31 Ответить
британці ще до цього не дозріли. зазвичай вони першими пропонують подібні ініціативи.
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15.05.2024 00:12 Ответить
А як же Макрон?
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15.05.2024 00:35 Ответить
хм.. Макрон сказав про це для популізму перед виборами у Європарламент, куди він мітить після закінчення свого президенства... а потім послав свого посла на коронацію ху йла. і зараз від цієї його заяви публічної більше шкоди, ніж користі. бо ху йло з цього тільки сміється. сміється з того, як європейці публічно сруться і один поперед одного виступають із заявами, що їхніх військ в Україні не буде. от якби Макрон кулуарно продавив європейців з подібним рішенням, щоб вони потім всі одностайно виступили з такою позицією і з заявою про створення військ Антипутінської коаліції з подальшим їх введенням в Україну на допомогу ЗСУ, то це було би набагато кращим рішенням, ніж є зараз, коли через подібну заяву Макрона почався цей срач у Європі.. та й сам Макрон після цієї своєї заяви наробив вже купу таких заяв (про те, що вони не збираються воювати проти срасії), які дезавуюють цю його заяву про можливе введення військ. він мабуть думає, що після таких своїх заяв кацапи не будуть стріляти по його військах в Україні. наївний.
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15.05.2024 00:50 Ответить
Іван киває на Петра, Петро киває на Івана...
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15.05.2024 00:14 Ответить
І що, Зе шобла буде керувати шведами ??? За скільки вони будуть здавати їх Путлеру ? За квартири в Дубаях?
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15.05.2024 00:21 Ответить
Дякуємо Швецію, за пропозицію!!
Але першими, уже вирішили йти боронити Україну, сотні держСлужбовців з Урядового кварталу95!! Вони на це чесно заробили, своїми справами/діяннями на посадах!!
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15.05.2024 00:22 Ответить
Пропозиція уже надходила і неодноразово. Надсилайте! Українці з великою радістю приймуть шведів із хлібом і сіллю.
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15.05.2024 00:29 Ответить
Пропозиція вже надійшла ще під Полтавою ...
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15.05.2024 00:30 Ответить
Та якщо якась держава і захоче відправити свої війська до України,

то ЗЄ з Єрмаком зроблять усе, щоб цього не сталося.

Навіщо ж їм щоб нормальні люди побачили, що вони тут виробляють.

Та й хочуть далі доїти Україну і українців самі, це їх "кормушка".
Ні с ким не поділяться.

Хіба тільки з расейським Гітлером після переговорів.
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15.05.2024 00:36 Ответить
Та всі адекватні країни чекають офіційно, може через ООН чи ще якось але оПікі тупо саботують це. Знахідний кордон могли б перекрити але ж ні, поки всіх свідомих українців не прорідять якто так. Де ви зЕ підорги?
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15.05.2024 00:48 Ответить
‎13.‎05.‎2024

Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів,

уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.

А послицю в Швейцарії Бєнєдиктову теж вигонять ср...ним віником, чи буде там і далі ЗЄлині гроші стерегти у швейцарських банках?
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15.05.2024 00:59 Ответить
 
 