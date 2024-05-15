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Новости Помощь Украине
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Мы упорно работаем, чтобы как можно скорее доставить помощь в Украину, - Пентагон

пентагон,райдер

Пентагон упорно работает, чтобы в кратчайшие сроки поставить Украине необходимые вооружения и боеприпасы.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы очень упорно работаем, чтобы как можно скорее доставить помощь в Украину", - сказал он.

Райдер добавил, что на поле боя в Украине - сложная ситуация, но ВСУ продолжают защищать территорию своего государства, и США намерены обеспечить их помощью.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важные боеприпасы, а также другие поставки, в которых они нуждаются", - подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет военной помощи, ранее согласованный в Конгрессе США, вскоре прибудет в Украину.

Также читайте: Кое-что из первого пакета оборонной помощи уже попало на поле боя в Украине, - Белый дом

Автор: 

Пентагон (1445) США (26313)


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Топ комментарии
+4
Цю мантру ми чуємо кожний день.
Відколи розблокували фінансування допомоги в Конгресі США.
Вже пройшло три тижні.
А віз і нині там.
За цей час вже можна було передеслокувати авіаносці десь з Тихого океану в Середземне море...
А вони тут казки розповідають, що працюємо, робимо все що можемо. прискорюємо, ітд...
Брехуни.
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15.05.2024 00:52
+2
Так ще до прийняття закону розказували, що вона вже на низькому старті в Німеччині та Польщі, готова рванути. А тут скоро місяць і все обіцяють доставити.
Ії що з луни доставляють?
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15.05.2024 00:56
+2
Лахта, угомонись.
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15.05.2024 05:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цю мантру ми чуємо кожний день.
Відколи розблокували фінансування допомоги в Конгресі США.
Вже пройшло три тижні.
А віз і нині там.
За цей час вже можна було передеслокувати авіаносці десь з Тихого океану в Середземне море...
А вони тут казки розповідають, що працюємо, робимо все що можемо. прискорюємо, ітд...
Брехуни.
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15.05.2024 00:52 Ответить
Лахта, угомонись.
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15.05.2024 05:47 Ответить
Ви уж там наполягайте .
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15.05.2024 00:53 Ответить
Так ще до прийняття закону розказували, що вона вже на низькому старті в Німеччині та Польщі, готова рванути. А тут скоро місяць і все обіцяють доставити.
Ії що з луни доставляють?
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15.05.2024 00:56 Ответить
Ну ******** мальоха для красівого словца.
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15.05.2024 09:03 Ответить
Вам ніколи не будуть казати точні дати доставки.
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15.05.2024 05:13 Ответить
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15.05.2024 05:46 Ответить
Десь пропав з поля зору найвеличніший завгосп всіх часів і народів! Чи не він там допомагає "прискоряти" цю допомогу?
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15.05.2024 07:13 Ответить
Третий год Атлантика бушует, шторма дикие, корабли ,,плысть,, не могут. Как шторм успокоить? А так бы раз и писькой в глаз , оп--- дубиной а лоб!
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15.05.2024 08:46 Ответить
 
 