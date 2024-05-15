Мы упорно работаем, чтобы как можно скорее доставить помощь в Украину, - Пентагон

Пентагон упорно работает, чтобы в кратчайшие сроки поставить Украине необходимые вооружения и боеприпасы.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы очень упорно работаем, чтобы как можно скорее доставить помощь в Украину", - сказал он.

Райдер добавил, что на поле боя в Украине - сложная ситуация, но ВСУ продолжают защищать территорию своего государства, и США намерены обеспечить их помощью.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важные боеприпасы, а также другие поставки, в которых они нуждаются", - подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет военной помощи, ранее согласованный в Конгрессе США, вскоре прибудет в Украину.

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